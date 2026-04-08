Жизнь после «Санта-Барбары»: Как сложились судьбы трех самых красивых звезд культового сериала

Этот сериал не был самым длинным в истории мирового кино, но у нас его воспринимали как самую долгоиграющую и бесконечную мыльную оперу, ведь «Санта-Барбару» транслировали на протяжении 10 лет! Сложно сказать, чем так долго создателям сериала удавалось удерживать внимание зрителей, но даже самые скептически настроенные из них посмотрели хотя бы несколько серий. И всем им наверняка запомнились эффектные красавицы, сыгравшие главные женские роли. Их дальнейшие судьбы сложились непредсказуемо: одна из них добилась успехов в большом кино, а другая стала… пастором!
Робин Райт – Келли Кэпвелл
Робин Райт начинала свою карьеру в качестве модели. В 18 лет она начала сниматься в телесериалах, и ее первой главной ролью стала Келли Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара». Несмотря на отсутствие опыта, дебютантка справилась со своей задачей на отлично, и ее героиня стала одним из самых ярких и запоминающихся персонажей сериала. За эту работу Робин Райт трижды была номинирована на премию «Эмми».
В «Санта-Барбаре» Робин Райт снималась на протяжении 4-х лет, а после ее ухода из проекта ее героиню играла другая актриса. Сама же она ушла в большое кино. Как это ни удивительно, ей довольно быстро и легко удалось сломать сложившийся стереотип «сериальной» актрисы и доказать свою творческую состоятельность: в конце 1980-х – 1990-х гг. Робин Райт снялась в фильмах «Принцесса-невеста», «Форрест Гамп», «Молл Флэндерс», «Переполох», «Послание в бутылке».
О своем сериальном прошлом она не жалела. «Я пришла в большое кино именно из мыльной оперы. Длинные сериалы предполагают еще более длинные съемки, а потому тут не принято репетировать сцены. Это была отличная школа, еще лучше, чем в театре, – я смело могу назвать себя актрисой одного дубля», – говорила актриса.
В новом столетии она продолжил свою кинокарьеру, ежегодно снимаясь в нескольких фильмах и сериалах: «Белый олеандр», «Девять жизней», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Девушка с татуировкой дракона», «Тайное влечение», «Конгресс» и др. Самой значимой стала главная роль в сериале «Карточный домик», за которую актрису номинировали на премию «Золотой глобус».
Марси Уокер – Иден Кэпвелл Кастильо
Американская актриса Марси Уокер прославилась еще до съемок в «Санта-Барбаре». Она дебютировала за 3 года до этого в телесериале «Все мои дети» и даже была номинирована на «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. В «Санта-Барбаре» она оказалась одной из самых «стойких» актрис – в то время, как другие приходили и уходили, она снялась в 1172 сериях из 2137! За роль Иден Кэпвелл Марси Уокер трижды выдвигалась на премию «Эмми» и получила ее в 1989 г.
После «Санта-Барбары» она снялась еще в нескольких сериалах, не столь успешных и известных, а затем снова вернулась в проект «Все мои дети», в котором работала еще 10 лет, до 2005 г. А после 2009 г. Марси Уокер навсегда исчезла с экранов, оставив актерскую профессию. Неожиданно для своих поклонников, она решила посвятить себя служению Богу и стала церковным пастором в городе Хантерсвилле, штат Северная Каролина.
В наши дни 58-летння Марси Уокер продолжает заниматься церковной работой, много времени посвящает занятиям с детьми в воскресной школе, ведет передачи на христианском интернет-канале. В 2012 г. она переехала в Оклахому, где стала участницей программы помощи детям и подросткам «LifeKIDS». Возвращаться в актерскую профессию она больше не планирует.
Робин Мэттсон – Джина Кэпвелл
Роль главной злодейки в сериале «Санта-Барбара», обаятельной авантюристки Джины Кэпвелл, исполнила американская актриса Робин Мэттсон. За время съемок она трижды выдвигалась на премии за лучшую женскую роль второго плана. В амплуа коварной красавицы она выглядела так убедительно, что потом долгие годы не могла выйти из этого образа и на протяжении многих лет играла отрицательных персонажей в различных сериалах.
Среди самых известных ее работ – сериалы «Все мои дети», «Ангелы Чарли», «Дерзкие и красивые», «Закон и порядок». В новом столетии она снималась все реже и реже, и после 2012 г. не появлялась на экранах. Робин Мэттсон какое-то время работала на телевидении, где была ведущей кулинарного шоу, и выпустила несколько книг по кулинарии.хозяйству и выращивает цветы в саду.
