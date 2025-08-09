5 популярных блюд таджикской кухни, после которых захочется добавки

Солнечный, жаркий и колоритный Таджикистан может похвастаться не только своим радушным гостеприимством, культурными традициями, историей и местными достопримечательностями, а и впечатляющей кухней, которая формировалась на протяжении веков. В нашей подборке рецептов собраны одни из самых аппетитных, сытных и простых в приготовлении блюд, способных покорить сердца с первой ложки.
1. Традиционный таджикский салат
Гиссар. \ Фото: i.pinimg.com.
Практически каждая страна может похвастаться своим фирменным салатом, который подают не только во всех местных заведениях, а и готовит каждая хозяйка. Исключением не стал и Таджикистан, который угощает своих гостей сытным и невероятно вкусным «Гиссаром». Ну а мы в свою очередь делимся с вами рецептом этого блюда.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 2 шт;
• Вырезка говяжья – 150 г;
• Морковка – 1 шт;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Огурцы свежие (желательно длинные) – 1 шт или 2 обычных;
• Зелень микс – 1 пучок;
• Вода – 0,5 стакана;
• Уксус – 2 ч.л;
• Йогурт без добавок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Традиционный таджикский салат - Гиссар. \ Фото: withberlinlove.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать воду с уксусом;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Замариновать в уксусном маринаде;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут в прохладном месте;
• Картошку и морковку вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Остудить и очистить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Выложить в салатник;
• Мясо также отварить до полной готовности;
• Остудить;
• Нарезать кубиками по размеру овощей;
• Выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Добавить маринованный лук;
• И нарезанные кубиком огурцы;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в салат;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить йогуртом;
• Аккуратно перемешать;
• Дать блюду настояться пять-семь минут и подать к столу.
2. Овощной салат «Навруз»
Навруз. \ Фото: alamesa.pa.
Ещё одно яркое и сочное блюдо – «Навруз», которое напоминает «Винегрет». Да вот только у таджикского салата есть свой маленький и оригинальный секрет приготовления и заправки.
Ингредиенты:
• Картошка – 2 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Капуста – 4-5 листа;
• Лук репчатый – 2 шт;
• Яблоки зелёные – 1-2 шт;
• Свекла среднего размера – 1 шт;
• Микс зелени – 1 пучок;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Сметана – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Овощной салат «Навруз». \ Фото: cooklicot.fr.
Способ приготовления:
• Картошку, морковку и свеклу вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кубиком небольшого размера;
• Яблоки вымыть;
• При желании снять шкурку;
• Мякоть нарезать по принцу остальных овощей;
• Выложить всё в миску;
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами или полукольцами;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и смесью молотых перцев по вкусу;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Посыпать салат;
• Заправить маслом и сметаной;
• Аккуратно перемешать и дать настояться около десяти минут;
• После подавать к столу.
3. Лепёшка с овощами
Лепёшка с овощами. \ Фото: google.com.
Когда пицца знакома всем и каждому, да и особо мало чем удивляет, на смену ей приходит традиционная таджикская пресная лепёшка с сочными овощами. Блюдо – достойное внимания. И попробовав его однажды, захочется тут же как минимум добавки, а максимум – повторить приготовление не один раз.
Ингредиенты:
• Лаваш круглый пресный или лепёшка пресная – 1 шт;
• Творог жирный – 1,5 стакана;
• Молоко – 1 неполный на два пальца стакан;
• Огурцы свежие – 2 шт;
• Томаты крупные с плотной мякотью – 1 шт;
• Зелень микс – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Курутоб. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Творог смешать с молоком;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Добавить половину зелени;
• Всё хорошенько перебить блендером до однородной массы;
• Выложить в тарелку;
• Лепёшку нарезать или порвать руками на кусочки;
• Выложить к творогу;
• Огурцы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать также, как и огурцы;
• Всё выложить на тарелку к остальным ингредиентам;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать аккуратно;
• Сверху посыпать остатками зелени;
• Также, как вариант, творожную массу можно выложить поверх самой лепёшки или лаваша;
• Сверху выложить нарезанные овощи;
• Добавить соль и смесь молотых перцев;
• Посыпать зеленью и подать к столу.
4. Плов по-таджикски
Угро-плов. \ Фото: gastronomiaone.com.
Плов – то самое блюдо, которым запросто можно накормить всю семью и получить при этом гастрономическое удовольствие. Особенно, если приготовить его по одному из рецептов таджикской кухни, главный секрет которого заключается в том, что рис там далеко не самый ключевой ингредиент.
Ингредиенты:
• Мука – 2 стакана;
• Яйцо – 1 шт;
• Говяжья вырезка – 400 г;
• Лук репчатый белый или фиолетовый – 3 шт;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Морковка – 2 шт;
• Масло подсолнечное – 1 стакан;
• Зира – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Вода – опционально.
Плов по-таджикски. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать соль, яйца, воду и просеянную через сито муку;
• Замесить эластичное тесто;
• Оставить примерно на тридцать-тридцать пять минут;
• После как можно тоньше раскатать;
• Затем раскатанное тесто свернуть в плотный рулет и нарезать тонкой лапшой;
• После порубить лапшу как можно мельче;
• И обжарить на подсолнечном масле до готовности (пару минут);
• Мякоть вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Обжарить в раскаленном масле на сильном огне десять-двенадцать минут;
• Морковку и лук очистить;
• Нарезать соломкой;
• Смешать с зубками чеснока;
• В той же сковороде, где готовилось мясо, обжарить овощи на сильном огне примерно восемь-десять минут;
• Затем добавить обжаренную говядину;
• Залить кипятком так, чтобы вода покрывала овощи и мясо на два-два с половиной сантиметра;
• Посолить, поперчить и приправить зирой;
• Перемешать;
• Тушить на среднем огне двадцать-двадцать пять минут;
• Затем добавить обжаренное тесто;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-шесть минут;
• Дать плову настояться и подать к столу, предварительно удалив чеснок.
5. Суп по-таджикски
Мастоба. \ Фото: freefoodtips.com.
Горячий, ароматный, в меру пряный томатно-мясной суп, заправленный кислым молоком – то самое блюдо, которое согреет суровыми осенне-зимними днями и вечерами.
Ингредиенты:
• Баранина мякоть – 0,6 кг;
• Рис – 1/3 часть стакана;
• Кислое молоко – 0,5 стакана;
• Помидоры в собственном соку – 0,6 кг;
• Лук репчатый – 3 шт;
• Картошка – 6 шт;
• Морковка – 2 шт;
• Репка – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Микс зелени – пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Традиционный томатный заправочный суп по-таджикски. \ Фото: yummytemple.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Репку вымыть и очистить;
• Нарезать также, как и морковку;
• Лук очистить и измельчить;
• Обжарить все овощи на среднем огне на небольшом количестве подсолнечного масла примерно семь-восемь минут;
• Баранину вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить в кастрюле с толстым дном до золотистого цвета;
• После залить кипятком (полтора литра);
• Готовить на среднем огне час, периодически собирая пену;
• Затем добавить обжаренные овощи;
• Готовить примерно десять минут;
• По истечению времени добавить протёртые томаты в собственном соку;
• Варить десять-пятнадцать минут;
• Добавить рис и нарезанную небольшим кубиком картошку;
• Готовить на среднем огне двадцать пять минут;
• За пять минут до готовности посолить, поперчить и добавить мелко нарезанную зелень;
• Готовому супу дать настояться пять-десять минут;
• Перемешать;
• Перед подачей заправить кислым молоком.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии