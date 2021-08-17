Как капитально насадить лезвие на деревянное топорище, чтобы было на века

Каждый хозяин хочет, чтобы имеющийся в его распоряжении инструмент прослужил верой и правдой многие годы. Даже, если это такая простая (на первый взгляд) вещь, как топор. На самом деле сделать топор действительно надежным не так уж просто. Важно знать и понимать устройство данного инструмента, а также соблюдать правильность посадки лезвия на деревянное топорище. Вот, что нужно сделать, чтобы посадить топор намертво.
Делаем шаблон. /Фото: youtube.com.
Перед началом работы следует учесть тот факт, что у топора выходное отверстие больше входного. Сделано это не просто так, а для того, чтобы после подгонки и установки рукоятки у хозяина инструмента была возможность расклинить инструмент. Поэтому, очень важно выбрать правильную рукоятку. Для того, чтобы не ошибиться, берем наше лезвие и прикладываем его проушиной к листу бумаги выходной стороной, после чего обводим ее внутренний периметр при помощи карандаша. Вооружившись ножницами и вырезаем эскиз отверстия. Его нужно будет взять с собой на рынок или в магазин, где будем приобретать топорище.
Сушим топорище. /Фото: youtube.com.
Важно: при выборе топора важно добиться наилучшего совпадения бумажного шаблона и конкретного топорища. Выбор на рынке богатый, так что не ленитесь поискать оптимальный вариант.
Выполняем разметку. /Фото: youtube.com.
По возвращению домой оставляем новое топорище на 2-3 суток на батарее, если дело происходит зимой и на солнце, если дело происходит летом. Не забываем раз в несколько часов переворачивать рукоятку. Все это нужно для того, чтобы она высохла.
Когда это будет сделано, берем топорище и укладываем на него голову лезвия, отступив 5-7 мм от края.
Начинаем обработку. /Фото: youtube.com.
Делаем пометки того, как должен сидеть топор. После этого вновь берем наш бумажный шаблон, прикладываем к новому топорищу и обводим еще раз, уже по деревяшке. Вооружившись рашпилем по дереву, обрабатываем ручку со всех сторон, ориентируясь на пометки.
Проверяем топорище. /Фото: youtube.com.
Рукоятку обрабатываем до тех самых пор, пока на нее не налезет лезвие. Периодически проверяем габариты топорища и насадки при помощи штангенциркуля. После продолжите работу рашпилем. Очень важно контролировать толщину дерева на входе и выходе топора. Для обеспечения начального вхождения снимаем фаску. Работа будет выполнена тогда, когда насадку будет устойчиво держаться на рукоятке.
Снова обрабатываем. /Фото: youtube.com.
Теперь вновь берем карандаш и проводим продольную линию по центру торца топорища. Еще одну – перпендикулярно ей. Делаем прорезы под клин. Убеждаемся еще раз, что лезвие плотно садится на топорище.
Готовим клинья. /Фото: youtube.com.
Готовим клинья и устанавливаем их на клей. Сначала ставится продольный большой, затем два поперечных маленьких. Окончательную обработку клиньев и рукоятки проводим при помощи наждачной бумаги.
Остается зафиксировать и обработать наждачкой. /Фото: youtube.com.
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