Почему китайские монахи 1,5 тыс. лет назад построили монастырь над пропастью и как им это удалось















Кров для паломников вдали от мирского







Монастырь в буквальном смысле завис над пропастью.

Висячий монастырь.

Обители не страшны наводнения.

Вид из обители.

Здесь всё выглядит так, как полторы тысячи лет назад.

Обитель помнит монахов прошлых столетий.

Устройство древней обители

Монастырь имеет три уровня и первый стоит на кирпичном фундаменте.

Гостям будет интересно на каждом из уровней.

Триединство религий в монастыре над пропастью

Обитель объединила три религии и каждой статуе тут нашлось место.

Гостям-смельчакам будет интересно на каждом из уровней.