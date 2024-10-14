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Каким был реальный Маугли, ставший прообразом героя Киплинга: Дина Саничар и его трагическая судьба



О знаменитом герое Редьярда Киплинга Маугли читатели узнали 1893 году. Мальчик, воспитанный в джунглях волками, завоевал всеобщую любовь. Считается, что Киплинг написал истории про дикого мальчика, основываясь на нескольких реальных случаях, когда дети попадали в джунгли и им удавалось выжить и вырасти среди диких животных. Но самым главным прототипом Маугли принято считать мальчика по имени Дина Саничар, обнаруженного в джунглях в 1867 году.

Шокирующая встреча


В тот день группа местных охотников, пробираясь через густые заросли джунглей в штате Уттар-Прадеш, увидела волков, которые заходили в пещеру. Волки в те времена были настоящей напастью: они часто наведывались в деревни, убивали скот и даже нападали на людей, поэтому охотники решили сделать ловушку и перестрелять зверей. Поскольку у пещеры было два входа, люди решили разжечь возле одного из них огонь, пустить в пещеру дым, и когда волки начнут выбегать из другого – подстеречь их там и перестрелять.
Ребёнок, выросший с волками, как оказалось, вовсе не выдумка.

Ребёнок, выросший с волками, как оказалось, вовсе не выдумка.


Один за другим они начали убивать зверей, как вдруг услышали внутри пещеры какое-то кряхтение, которое не было похоже на звуки, издаваемые волком. И тут наружу вбежал… мальчик. Ребенок лет шести был чумаз, лохмат, он передвигался на четвереньках и рычал.
Как и в историях про Маугли, Дина был воспитан волками.

Как и в историях про Маугли, Дина был воспитан волками.

 

По другой версии, охотники изначально увидели, что в пещеру вместе с волками зашел человеческий ребенок, и именно поэтому они решили выкурить оттуда волков: хотели вызволить мальчика.

Сначала ребенок не подпускал к себе людей – скалился и рычал, а затем он упал без сил рядом с одним из убитых волков, и было явно видно, что он очень скорбит в связи с его смертью, словно потерял близкого человека.

Из джунглей – в приют


Охотникам удалось-таки связать мальчика и доставить в город. Дикого малыша определили в местный приют и дали ему имя Дина (это слово переводится как «суббота» – в этот день его нашли люди). Он получил и фамилию - Саничар.
Кадр из фильма про Маугли. Точно так же передвигался Дина.

Кадр из фильма про Маугли. Точно так же передвигался Дина.

 

Увы, жизнь в приюте не поспособствовала социализации ребенка-волчонка. Он так и не научился ходить на двух ногах – все время бегал на четвереньках и рычал по-звериному. Понимать человеческую речь он тоже не научился. Ел Дина из стоящей на полу миски, как зверь, предпочитая только сырое мясо и обгладывая его со звериным остервенением. И хотя было видно, что его интеллект превосходит волчий, ни проявления высших эмоций, ни хоть чего-либо человеческого в поведении выращенного волками ребенка работники приюта так и не обнаружили. Мальчика, разумеется, с первых дней пытались облачить хоть в какую-то одежу, однако он срывал ее с себя.
Дина был не первым и не последним диким ребенком , найденным в джунглях. В те времена такое периодически случалось.

Дина был не первым и не последним диким ребенком , найденным в джунглях. В те времена такое периодически случалось.

 

Со временем Дина стал послушнее, он уже не проявлял агрессии по отношению к людям, которые за ним ухаживали - как любое животное, которое удалось приручить. Однако человеком он так и не стал. Он не проявлял интереса к людям и не пытался установить с ними никаких контактов.
Любимым занятием мальчика-волчонка было лазать по деревьям, есть сырое мясо, бегать на четвереньках и рычать.

Любимым занятием мальчика-волчонка было лазать по деревьям, есть сырое мясо, бегать на четвереньках и рычать.

 

Нашел себе товарища


В конце концов, у Дины в приюте все-таки появился друг, и им оказался вовсе не человек. Вернее, не совсем человек, а такой же дикий ребенок, как и он. В приют привезли мальчика, также обнаруженного в джунглях и воспитанного дикими животными. С ним Саничар быстро подружился: дети вместе бегали на четвереньках, играли. Спали они тоже вместе – прижавшись друг к дружке, как волчата. Но, увы, новенький мальчик имел слабое здоровье и вскоре умер. Это стало для Дины настоящим ударом: он дни и ночи напролет выл и ревел от горя.

Когда Дина повзрослел, после долгих и упорных усилий миссионерам удалось всё-таки научить его есть ложкой, пить из чашки и ходить на двух ногах. Но это был максимум, на что оказался способен абсолютно дикий паренек. Проведя в приюте два десятка лет, он так и не научился разговаривать, читать и есть человеческую еду. Из всех блюд паренек признавал только сырое мясо, причем пищу, которую ему подавали, он, как любое дикое животное, первым делом обнюхивал. Да и выглядел Дина специфически: огромные острые зубы, низкий лоб, рост – около 150 сантиметров.
Одна из немногих сохранившихся фото. Дина Саничар во взрослом возрасте.

Одна из немногих сохранившихся фото. Дина Саничар во взрослом возрасте.

 

Человеческую речь Дина понимал на уровне обычной собаки, ориентируясь лишь на пару знакомых ему фраз: «Иди кушать!», «Ко мне!» и так далее. Правда, одну человеческую привычку юноша все-таки перенял: он сильно пристрастился к курению.

Так и остался волком


В 1895-м Дина Саничар скончался от туберкулеза. За все время, проведенное среди людей, он так и не стал для них своим, сам же все время ощущал себя пленником и мечтал вырваться на волю – в свои «родные» джунгли.
Считается, что именно Дина стал прообразом историй Киплинга про Маугли.

Считается, что именно Дина стал прообразом историй Киплинга про Маугли.

 

Все-таки Дина Саничар, как и другие ему подобные дети, выросшие среди диких зверей, кардинально отличался от книжного героя, придуманного Киплингом. Если Маугли, как мы знаем, интересовался жизнью людей и инстинктивно стремился к человеку, то настоящие «Маугли» олицетворяли поговорку: «Можно вытащить человека из джунглей, но джунгли из человека – нет.
Практика показала, что ребенка, выросшего среди диких зверей,, практически невозможно превратить в полноценного человека.

Практика показала, что ребенка, выросшего среди диких зверей,, практически невозможно превратить в полноценного человека.

 

Текст: Анна Белова

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