Без боевого духа: почему египтяне бросали советские сверхтяжёлые танки во время Шестидневной войны

В 1950-е годы советское правительство активно поддерживало своих союзников на Ближнем Востоке. Так и египетская армия получила от СССР большое количество танков и самоходок, которые очень пригодились во время краткосрочной, но кровопролитной Шестидневной войны. Вот только за период этих недолгих боевых действий случился парадокс: десятки советских танков, которые были полностью исправными, а порой и неповрежденным оказывались у врага. А все потому, что египетские военнослужащие их попросту бросали прямо на поле боя.
Незавидная история знаменитого танка на Ближнем Востоке. /Фото: pikabu.ru
Одними из самых запоминающихся образцов советской бронетехники, которые отметились в Шестидневной войне, были сверхтяжелые танки «Иосиф Сталин-3», сокращенно ИС-3. Исполинские машины, созданные в начале 1940-х для уничтожения «Тигров» и «Королевских тигров» непосредственно во Второй мировой войне поучаствовать не успели.
Интересный факт: несмотря на то, что повоевать ИС-3 не успели, в параде в Берлине они все же приняли участие, чем сильно удивили союзников.
Советский сверхтяжёлый танк Иосиф Сталин-3. /Фото: topwar.ru
Технические характеристики танка впечатляющие: он был оснащен мощным длинноствольным нарезным 122-мм орудием и серьезным бронированием, спроектированным специально для увеличения возможности рикошета. Поэтому на свалку истории с окончанием войны они не отправились, активно принимали участие и в ряде учений, как на территории СССР, так и за его границами, например, в Венгрии. Кроме того, ИС-3 поучаствовал в событиях в Чехословакии.
Танк в оборонительной позиции. /Фото: mirtesen.ru
Количество выпущенных танков позволяла также отправлять их дружественным и союзным СССР государствам в качестве помощи. Именно так в конце 50-х - начале 60-х годов они оказались на вооружении армии Египта. Эта бронетехника приняла участие в параде египетских войск в Каире 1965 года. Кроме непосредственно ИС-3 также были поставлены Т-34-85, САУ СУ-100 и даже Т-54.
ИС-3 десятками поставляли египтянам. /Фото: topwar.ru
Конечно, уже к началу 1960-х годов ИС-3 считался морально устаревшим, однако его орудие и бронирование делало его вполне боеспособным при столкновении с более современными танками. Реальные условия для проверки как египетской, так и советской бронетехники представились в 1967 году с началом Шестидневной войны с Израилем. Этот конфликт, при всей своей кратковременности, успел войти в историю как первый после Второй мировой, во время которого состоялись масштабные танковые сражения.
Против советских бронемашин египетской армии на поле боя вышли британские "Центурионы", американские "Паттоны" и "Супершерманы", поставленные на вооружение израильской армии. Они были маневреннее, с большим запасом хода и боекомплектом, однако ИС-3 успешно мог им противостоять в огневой мощи и броне. Однако, как выяснилось, для победы десятки боеспособных сверхтяженых танков недостаточно.
ИС-3, уничтоженный в время Шестидневной войны, 1967 год. /Фото: yaplakal.com
В эти военные шесть дней египетская сторона теряла бронетехнику просто десятками, причем доставалась она противнику в исправном состоянии. Решающим для победы оказался все же человеческий фактор: египтяне терпели поражение за поражением, а все по причине практически полного отсутствия морально-боевого духа у танкистов. Как только по танку начинали вести огневую атаку, солдаты попросту уносили ноги, оставляя врагу порой совершенно целые десятки танков: по данным Novate.ru, за весь недолгий период конфликта египетская сторона потеряла около 70 танков ИС-3, и лишь каждый второй из них был уничтожен, другая половина была исправна. Кроме того, на столь плачевные результаты оказало влияние также отсутствие должных навыков и боевого опыта у экипажей.
Танк ИС-3М египетской армии. Во время танкового сражения будет уничтожен израильтянами. /Фото: yaplakal.com
Порой ситуации с «побегами» из танков у египетских военнослужащих доходили до абсурда: некоторые даже специально перед боем оставляли люки башни открытыми, чтобы еще быстрее унести ноги. Но однажды это привело к тяжелым последствиям: вражеская граната отрикошетила от крышки люка и взорвалась в боевом отделении. Пожалуй, это был единственный случай, когда во время Шестидневной войны осколочная граната подбила сверхтяжёлый танк «Иосиф Сталин-3».
ИС-3, захваченный израильтянами. /Фото: voennoe-obozrenie.ru
А вот израильтяне не просто «подбирали» оставленную египетской армией бронетехнику. Исправные экземпляры тех же ИС-3 поступали на вооружении их армии, где оставались вплоть до конца 1970-х годов. Часть из них переоборудовали, модернизируя вооружения. Столь необычные образцы советских танков «на израильский манер» можно увидеть и сегодня, к примеру, в музее Абердинского полигона в США.
ИС-3, переоборудованный в Израиле. Был захвачен во время Шестидневной войны. /Фото: vilindstore.net
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