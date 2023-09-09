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Небольшой рассказ об одной из самых редких пород собак.

«Как кошка с собакой» — это старинное и знакомое всем выражение, которое используют в отношении враждующих и не находящих понимания личностей. Но так ли это?

Знакомьтесь, шарпей и его лучший друг кот по имени Батлер. Это, пожалуй, самая симпатичная пара, которую вы когда-либо видели. Живут они на южном побережье Австралии, в Тасмании.

Неразлучные друзья

Шарпей – дословно «песчаная шкура».

Неразлучные друзья

Это порода сторожевых и охотничьих, а в древности и бойцовых собак родом из Китая, одна из древнейших пород.

Неразлучные друзья

Складки на черепе и плечах, маленькие уши и «гиппопотамья» морда придают шарпею уникальный вид.

Неразлучные друзья

В 1978 году шарпей был занесён в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая редкая в то время порода в мире.

Неразлучные друзья

О происхождении китайских собак известно очень мало, к тому же большинство документов, которые могли бы помочь прояснить происхождение собак в Китае, вместе с другими книгами были уничтожены императором Цинь Шихуанди в 213 г. до н. э. Две основные теории утверждают, что шарпей происходит либо от гладкошёрстных чау-чау, либо от древних мастиффов.

Неразлучные друзья

Анализ ДНК подтверждает, что шарпею не меньше 3 000 лет — то есть он относится к группе самых древних пород собак.

Неразлучные друзья

Почти достоверно, что китайский шарпей или один из его предков были бойцовыми собаками. Этому «спорту» отвечает сложение породы, особенно мощные челюсти, которыми можно схватить и удержать противника. Колючая шерсть защищает шарпея от повреждений, так как противнику неприятно держать её в пасти. Поэтому существует предположение, что предки современного китайского шарпея — это бойцовые собаки.

Неразлучные друзья

Со временем шарпей превратился в универсальную крестьянскую собаку, пригодную и для охраны дома, и для охоты. Он сильный и умный, способный догнать и схватить даже крупную добычу.

Неразлучные друзья

Сильнейший удар по китайским собакам, в том числе и шарпеям, нанесли китайские коммунисты, пришедшие в 1940-х годах к власти. Они сочли домашних животных роскошью и наложили на владельцев собак непомерно большие налоги.

Неразлучные друзья

Позже Мао Цзэдун издал декрет, объявивший домашних животных «символом бесполезности привилегированного класса», и приказал приступить к их массовому уничтожению — так во времена «Культурной революции» эта порода (наряду со всеми остальными) была почти полностью уничтожена.

Неразлучные друзья

В официальном стандарте породы 1981 года шарпей описывается словами: «Царственный, настороженный, умный, величественный, благородный, хмурый, мрачный и высокомерный».

Неразлучные друзья

Китайцы описывают эту собаку так «Голова имеет форму груши или дыни. Ухо подобно раковине морского моллюска, толстое и маленькое. Физиономия напоминает морщинистое лицо пожилого человека. Язык сине-черного цвета. Шея, как у бизона…».

Неразлучные друзья

Внешность шарпея настолько экзотична, что у французов даже возникла поговорка: «Если вы идете в гости и неосмотрительно берете с собой шарпея, не удивляйтесь тому, что вас просто не заметят».

Неразлучные друзья

Спокойный, независимый, лояльный и преданный семье. Шарпей отличается повышенной осторожностью и недоверчивостью к посторонним.

Неразлучные друзья

Из-за глубоко посаженных глаз его периферийное зрение зачастую ограничено, поэтому многие шарпеи пугаются резких движений.

Неразлучные друзья

Неразлучные друзья

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