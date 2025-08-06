Тайны и загадки древних Ликийских городов, высеченных в скалах Антальи

Античные города Ликии – древнего государства на юго-западе Малой Азии (современные турецкие провинции Анталья и Мугла) давно превратились в увлекательный туристический маршрут, предлагающий неизведанные впечатления и даже приключения для современных путешественников. На протяжении веков пещерные города и святилища были свидетелями взлетов и падений различных империй и цивилизаций, оставив после себя множество исторических и культурных сокровищ, начиная с хорошо сохранившихся некрополей, вырубленных в скалах и удивительных храмов до интригующих тайн и истории, а также впечатляющих образцов архитектуры разных эпох и культур.
1. Древний город Пинара, переживший несколько цивилизаций
Пинара, расположенная в турецкой провинции Анталия, является древним ликийским городом, загадочная история которого восходит к V веку до нашей эры. | Фото: pataradelfinhotel.com.
Скальная архитектуры Пинары служит свидетельством богатого культурного наследия ликийской и более поздних цивилизаций (Турция).
Скальный город Пинара был одним из шести главных городов античной Ликии – древней федерации городов-государств, существовавшей между XV и VI веками еще до нашей эры. Город, основанный примерно в V столетии до нашей эры, был важным политическим, религиозным, торговым и культурным центром. Будучи крупным портом, до тех пор, пока гавань не заилилась и не превратилась в заросшие тростником водно-болотные угодья, город процветал и притягивал не только торговцев, но и захватчиков. Вначале город был сдан без боя армии Александра Македонского, затем отошел к Пергамскому царству. Пинара в 133 году до нашей эры попала под власть Римской империи, при которой не просто процветала. В период их правления в городе появилось множество храмов, общественных зданий, амфитеатр, акрополь и т. д., остатки которых признаны археологическими памятниками всемирного масштаба.
Гробницы, высеченные в скалах, демонстрируют передовые архитектурные навыки древних ликийцев (Пинара, Турция).
Стоит отметить, что не только вторжения стали роковыми для города. Серия землетрясений, будораживших Анталию (регион современной Турции) в VIII-IX веках, привела к значительным повреждениям после чего жители покинули Пинару навсегда. Ее, как и остальные города Ликийской федерации вновь обнаружили только в XIX веке стараниями британского археолога Чарльза Феллоуза, который не раз устраивал экспедиции в этот район Турции. Благодаря его упорству, древний скальный город стал местом исследований, которые продолжаются и по сей день, ведь несмотря на то, что античное поселение не настолько известно, как подземные города Каппадокии, Пинара представляет не меньший научный интерес и является не менее популярной туристической достопримечательностью.
2. Ксантос – бывшая столица Ликийского государства
О героическом прошлом столицы Ликийского государства до сих пор слагают легенды. ♀4 Фото: turkey.obnovlenie.ru.
Руины, сохранившиеся на территории Ксантоса, являются яркими образцами оборонительной, храмовой и светской архитектуры нескольких эпох.
Столицей Ликийской федерации и самым большим и значимым ее городом на протяжении практически всей истории античного государства был Ксантос. Построенный на возвышенности в долине Ксанфа (река Ксантос протекает прямо у западной стороны города), он многие века занимал стратегически важное положение, что не могло не сказаться на его развитии и процветании. Это, в последствии, и стало причиной кровавой череды трагедий, не раз уничтожавших город практически до нуля. Тем не менее на территории столицы древней цивилизации сохранилось много интересных объектов архитектуры, включая «Гробницу гарпий» и сам некрополь, «Ксантийский обелиск», амфитеатр, римскую арку, византийскую церковь с прекрасными мозаичными полами и крепость на вершине акрополя.
Остатки гробниц и мавзолеев древних ликийцев – наиболее значимые археологические памятники, сохранившиеся до наших дней.
Примечательно: Ксантос, как и другие древние города, распложенные на территории современных турецких провинций Анталья и Мугла внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
3. Патара – главный портовой город Ликийской цивилизации
Древний город Патара известен своей богатой историей, потрясающими архитектурными руинами и природной красотой (Турция). | Фото: kalkanturkey.com.
Патара – единственный город Ликийской федерации, который полностью находился в долине, а не в скалах (Турция).
Славный город Патара был главным портом Ликии и находился он между устьем реки Ксанф и заливом Антифеллос (современный Каш), пока это место не заилилось и не превратилось в болото. Не одно столетие он был главным торговым городом, за счет чего богател и процветал. Когда же на эти земли пришел Александр Македонский со своим войском, он превратил его в важную военно-морскую базу. Также он сыграл известную роль в истории христианства, поскольку Патара была местом миссионерской деятельности Святого Павла в конце его третьего путешествия, когда он пересаживался на другой корабль по пути в Иерусалим.
Руины Патары предлагают заглянуть в прошлое, оставляя посетителей в благоговейном трепете перед своим величием и тайнами (Турция).
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что по преданию, Патара считается местом рождения Святого Николая (ок. 300 г. нашей эры) – епископа Миры, которого католики стали именовать Санта-Клаусом. Но не только библейскими историями может похвастаться древний город, здесь неплохо сохранились архитектурные творения, среди которых выделяются: великолепная трехарочная триумфальная арка древнеримского периода, множество саркофагов, древнеримский банный комплекс, византийская базилика, амфитеатр, большой амбар Адриана и часть древней главной дороги.
4. Летоон – культовый центр Ликии
Летоон – объединенный культовый центр Ликийской федерации (Турция).
Загадочный город Летоон был священным культовым центром Ликийской цивилизации и ее важнейшим святилищем, на территории которого возводились величественные храмы, посвященные трем божествам Ликии – богини-матери Лето и ее детям-близнецам – Аполлону и Артемиде.
На территории главного святилища Ликийского государства сохранились руины храмов, посвященные богине-матери Лето, и ее детям Аполлону и Артемиде (Летоон, Турция).
Летоон, по сути, был святилищем, а не городом, хотя вокруг него постепенно разрослось поселение. Это было духовное сердце Ликии, где проводились религиозные мероприятия и национальные праздники. Стоит особо отметить, что культ Лето был одной из многих форм широко распространенной религии богини-матери, которая возникла в древней Анатолии и распространилась по всем территориям Древнего мира. Кстати сказать, именно здесь женщинам было позволено председательствовать на национальном собрании, которое проводилось каждую осень в Летуне, в качестве напоминания о древних матриархальных обычаях в Анатолии.
Культовый центр древних ликийцев внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Летоон, Турция).
Помимо древних особенностей культового центра Ликийского государства, здесь сохранилось: несколько храмов главных божеств; нимфей, соединенный со священным источником, всегда полный черепах и лягушек; амфитеатр, на стенах которого еще можно увидеть интересную резьбу из шестнадцати масок, включая лица Диониса, сатира и комической старухи.
5. Ариканда – самый загадочный скальный город Ликии
Ариканда – древний город Ликии, протянувшийся на полтора километра по горным террасам (Турция). | Фото: turkey.obnovlenie.ru.
На территории древнего ликийского города сохранилось множество памятников архитектуры разных эпох и народов (Ариканда, Турция).
Город Ариканда – одно из самых тайных мест Ликии, построенных на пяти больших террасах, поднимающихся по склону горы. Он был известен тем, что в нем обитали погрязшие в долгах граждане, которые очень уж любили жить на широкую ногу и в свое удовольствие. Во время Ликийской цивилизации он был своеобразным местом ссылки злостных должников, но, когда пришли другие правители, столь благодатное место с фантастическими видами на живописную долину превратилось в процветающий городок, который, как и остальные древние поселения, не обошла участь быть покинутым. Тем не менее здесь есть на что посмотреть.
Ариканда – один из красивейших городов древней цивилизации ликийцев (Турция).
Чего только стоят остатки самого большого банного комплекса в бывшей Ликии, возведенного древними римлянами, монументальные храмовые гробницы царей, городская площадь, амфитеатр, одеон и необычный стадион на верхней террасе города.
6. Мира – древний центр раннего христианства
История скального города Мира восходит к V веку до нашей эры (Турция). | Фото: kompastour.com.
В Мире неплохо сохранился самый большой амфитеатр Ликии с каменными изваяниями и барельефами (Турция). | Фото: antaliy.com.
Мира, имеющая долгую и богатую на события историю, была одним из самых важных городов Ликии, а сейчас является одной из главных жемчужин Турции и яркой туристической достопримечательностью. Изначально Мира была портом, особенно процветающим во времена правления Римской империи. Город хорошо известен своим амфитеатром (самым большим в Ликии) и множеством высеченных в скале гробниц.
Мира – один из весомых раннехристианских центров, где сохранилась церковь, посвященная Святому Николаю Чудотворцу (Турция).
Римский император Константин I Великий сделал Миру столицей Ликии, а также епископством, где Святой Николай, известный своими чудесами и добротой, был одним из первых епископов города. Здесь находится церковь, построенная в его честь, в которой находится и его саркофаг, хотя сами чудотворные мощи Святого Николая были вывезены в Италию еще во время крестовых походов XI века.
7. Древний город Ликии Термессос, превращенный в Национальный парк
Термессос – скрытая жемчужина, затерявшаяся высоко в горах, дает возможность исследовать археологическое достояние Турции и узнать больше о древних цивилизациях
Термессос – один из самых высокогорных древних городов современной Турции, являющийся совершенно особенным местом. Даже сейчас Термессос, расположенный на вершине высокой горы, привлекает любителей дикой природы, активного отдыха и археологических диковинок. Это обусловлено тем, что путь к вершине лежит по извилистым тропинкам в окружении дикой природы Национального парка, во время которого можно насладиться захватывающими пейзажами, чистейшим воздухом и пением птиц, что компенсирует усилия, затраченные на затяжной подъем.
От впечатляющих высеченных в скале гробниц до великолепного театра: Термессос позволяет отважным путешествующим заглянуть в прошлое.
В конце маршрута путешествующие получат не меньше удовольствие от живописных руин Термессоса, теряющихся в тумане, что приводит некоторых туристов в мистический трепет. Стоит отметить, что даже такой неприступный город был захвачен войском Александра Македонского, которое потратило немало сил, чтобы его завоевать. Сейчас, когда смотришь на высоту горы снизу, остается лишь удивляться, зачем ему это было надо, ведь потомки покинули на произвол судьбы и этот городок.
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