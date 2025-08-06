Тайны и загадки древних Ликийских городов, высеченных в скалах Антальи

1. Древний город Пинара, переживший несколько цивилизаций

Пинара, расположенная в турецкой провинции Анталия, является древним ликийским городом, загадочная история которого восходит к V веку до нашей эры. | Фото: pataradelfinhotel.com.

Скальная архитектуры Пинары служит свидетельством богатого культурного наследия ликийской и более поздних цивилизаций (Турция).

Гробницы, высеченные в скалах, демонстрируют передовые архитектурные навыки древних ликийцев (Пинара, Турция).

2. Ксантос – бывшая столица Ликийского государства

О героическом прошлом столицы Ликийского государства до сих пор слагают легенды. ♀4 Фото: turkey.obnovlenie.ru.

Руины, сохранившиеся на территории Ксантоса, являются яркими образцами оборонительной, храмовой и светской архитектуры нескольких эпох.

Остатки гробниц и мавзолеев древних ликийцев – наиболее значимые археологические памятники, сохранившиеся до наших дней.

3. Патара – главный портовой город Ликийской цивилизации

Древний город Патара известен своей богатой историей, потрясающими архитектурными руинами и природной красотой (Турция). | Фото: kalkanturkey.com.

Патара – единственный город Ликийской федерации, который полностью находился в долине, а не в скалах (Турция).

Руины Патары предлагают заглянуть в прошлое, оставляя посетителей в благоговейном трепете перед своим величием и тайнами (Турция).

4. Летоон – культовый центр Ликии

Летоон – объединенный культовый центр Ликийской федерации (Турция).

На территории главного святилища Ликийского государства сохранились руины храмов, посвященные богине-матери Лето, и ее детям Аполлону и Артемиде (Летоон, Турция).

Культовый центр древних ликийцев внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Летоон, Турция).

5. Ариканда – самый загадочный скальный город Ликии

Ариканда – древний город Ликии, протянувшийся на полтора километра по горным террасам (Турция). | Фото: turkey.obnovlenie.ru.

На территории древнего ликийского города сохранилось множество памятников архитектуры разных эпох и народов (Ариканда, Турция).

Ариканда – один из красивейших городов древней цивилизации ликийцев (Турция).

6. Мира – древний центр раннего христианства

История скального города Мира восходит к V веку до нашей эры (Турция). | Фото: kompastour.com.

В Мире неплохо сохранился самый большой амфитеатр Ликии с каменными изваяниями и барельефами (Турция). | Фото: antaliy.com.

Мира – один из весомых раннехристианских центров, где сохранилась церковь, посвященная Святому Николаю Чудотворцу (Турция).

7. Древний город Ликии Термессос, превращенный в Национальный парк

Термессос – скрытая жемчужина, затерявшаяся высоко в горах, дает возможность исследовать археологическое достояние Турции и узнать больше о древних цивилизациях

От впечатляющих высеченных в скале гробниц до великолепного театра: Термессос позволяет отважным путешествующим заглянуть в прошлое.