От какого цвета может стать плохо, или 10 цветовых пигментов с необычной историей

Старинные картины поражают великолепием цветовых сочетаний. Цветовые оттенки настолько приближены к естественным, что создается впечатление, что картины сейчас оживут. В современном мире получить желаемый цветовой оттенок не составляет особого труда. Но так было не всегда. В желании создать нужный цвет художники прошлого использовали порой очень странные и необычные компоненты. Даже такие, от которых люди отправлялись на тот свет.
1. Мумия браун
Мумия браун. /Фото: publicdomainreview.org
Что общего между мумией и цветовым пигментом? Оказывается, в прошлом художники размалывали фрагменты мумий и получали коричневый пигмент, который идеально подходил по цветотипу темному дереву, которое использовали для строительства домов того времени. Однако не все художники использовали такое странное получение коричневого цвета. Так, знаменитый художник Эдвард Бёрн-Джонс закопал в саду свою любимую трубку, когда узнал, что в качестве краски было использованы фрагменты мумии. Другие художники были менее брезгливы. Несмотря на этические проблемы, практика использования фрагментов мумий продолжалась до 1964 года.
2. Индийский желтый
Индийский желтый. /Фото: toneto.net
Как и многие в этом списке, индийский желтый не совсем простой пигмент. Под солнечным светом этот цвет флуоресцирует и становится особенно ярким. И это не удивительно, учитывая его происхождение. Единственный недостаток этого пигмента — неприятный запах — запах коровьей мочи. Именно из нее и добывают этот насыщенный цвет.
Интересный факт от Novate.ru: Пигмент возник в 15 веке в Индии. Для коров была разработана специальная диета, состоящая из листьев манго. Коровы мочились в специальный песок, который потом высушивался и перетирался вместе с мочой в порошок. Так получали желтый пигмент. Европейские художники, не знавшие о методе изготовления пигмента, охотно использовали его в своих работах. Исследования, проведенные в начале 20 века, положили конец производству этого порошка.
3. Дубовые чернила
Дубовые чернила. /Фото: mir-nasekomyh.ru
В древние века люди писали на шкурах животных. Для этих целей необходимы были особые чернила, которые не растекаются и долгое время остаются на пергаменте. Дубовые или железные чернила получали из коры дуба, в котором осы откладывали яйца. Вокруг яиц образовывались маленькие твердые шарики — галлы. Галлы измельчались в порошок и тушились в воде несколько дней. Полученную коричневую жидкость смешивали с железосодержащим соединением. Для закрепления на странице в смесь добавляли вязкое вещество. Чернила были настолько уникальны, что даже в современных условиях их изготовление практически невозможно.
4. Кровь Дракона
Кровь Дракона. /Фото: upload.wikimedia.org
Чтобы получить этот пигмент, не надо было убивать Дракона. Дерево с таким названием росло на острове Сокотра у побережья Африки. При повреждении ствола из него вытекала красная смола, казалось, что дерево кровоточит. Интенсивный красный цвет смоле придавал находящийся в ее составе дракорубин. Художники древности охотно использовали этот пигмент для своих работ.
5. Vantablack
Vantablack — самый черный цвет. /Фото: pbs.twimg.com
Vantablack — самое темное вещество, которое создал человек. Он не является пигментом в привычном понимании этого слова. Темный цвет создается нанотрубками, которые выкладываются на поверхность. Особое расположение нанотрубок позволяет поглощать весь свет, попадающий внутрь. Этот потрясающий эффект востребован среди многих художников. Однако, эксклюзивные права на его использования находятся у британского художника Аниша Капуры.
6. Шееле Грин
Шееле Грин — смертоносный краситель. /Фото: thumbs.dreamstime.com
В 19 веке Шееле пользовался огромной популярностью. Его составляющие были мышьяк и медь. Художники того времени любили изображать мир природы, и зеленый Шееле идеально подходил для создания шедевров. Однако, у этого оттенка есть и печальная история. Ввиду того, что в составе красителя находился мышьяк, рабочие, производившие этот пигмент, умирали от отравления. Использование зеленого Шееле для покраски обоев приводило к созданию «комнат смерти». По утверждению историков, причиной смерти Наполеона была именно такая комната с обоям цвета Шееле.
7. Кошениль
Кошениль. /Фото: toneto.net
Натуральный красный 4 или кошениль вырабатывается крошечными насекомыми, которые живут на кактусах. Самки этих насекомых питаются красными ягодами кактусов и вырабатывают химикат интенсивно красного цвета. Впервые этот краситель увидели европейцы, достигшие Мексики. Тела туземцев украшала ткань насыщенного красного цвета. Процесс сбора насекомых очень трудоемкий. Для одного фунта кошениля требуется 70000 единиц. В настоящее время кошениль используется некоторыми брендами пищевой промышленности.
8. Хан Фиолетовый
Хан Фиолетовый — побочный продукт пурпурного Хана. /Фото: visiontimes.com
2500 лет назад китайцы создали два благородных оттенка: голубой хан и пурпурный. Пурпурный хан использовался для росписи терракотовых воинов и фресок, а также при производстве стекла. При производстве пурпурного Хана использовали минералы меди, бария и свинца, а также молотый кварц. Хан фиолетовый скорее всего побочный продукт. Его появления остается загадкой.
9. Уран
В настоящее время уран известен в качестве источника энергии в атомных бомбах и ядерных реакторах. Но во времена Древнего Рима его использовали как краситель. Римляне использовали оксид урана для изготовления эмали, стекла и керамики. Наибольшую популярность урана в качестве пигмента было достигнуто при открытии радия. Несмотря на то, что риск облучения радиацией в уран-пигментированных объектах незначительный, в настоящее время он используется очень редко.
10. Тириан пурпурный
Тириан пурпурный. /Фото: leccionesdehistoria.com
Этот пигмент — самый востребованный в мире. Тирянский пурпур был одним из ярких пигментов древности. В отличие от других оттенков он устойчив к выцветанию. Носить одежду или предметы такого цвета могли только императорские особы. Этот краситель получают путем дробления миллионов моллюсков. Так для изготовления 1 грамма пигмента требуется 10000 моллюсков.
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