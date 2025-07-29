Примеры пропаганды политиков в прошлые времена

Жалобы на пропаганду, которая льётся из каждого утюга, так часты, что заставляют верить, будто мы живём в каком-то особом новом времени — когда только и делают, что управляют общественным мнением. Но пропаганда существовала даже тогда, когда от больших масс народа немногое зависело. И в таких формах, что что-то новое, кажется, трудно придумать.
Фальшивое завещание Петра
Наполеон Бонапарт уделял огромное внимание пропаганде. При нём для армии стали регулярно печатать сводки побед в боевых листках, в больших городах проводились бесконечные парады, а каждому ведомству было приказано обзавестись копией портрета императора. Всё это должно было разогревать военное воодушевление и, как сказали бы в двадцатом веке, веру в вождя. А ещё при Наполеоне написали и издали фальшивое завещание Петра I, похожее по содержанию на современные тексты, публикуемые в сети как план Даллеса. В этом завещании царь Пётр требовал от потомков постепенно рассорить и развалить всю Европу, чтобы глотать её кусок за куском, а в Азии забрать себе земли вплоть до Индийского океана. В любой непонятной ситуации европейцы приписывали появление оппозиции, дипломатические скандалы и просто изменение нравов у молодёжи действию русских по завещанию Петра. Поверить в то, что такую наглую фальшивку мог написать по правительственному заказу иммигрант Сокольницкий, приехавший жить в Париж после неудачного польского восстания, решились бы немногие. Само завещание было нужно для "освящения" французского похода на Россию. Из более-менее современных текстов на завещание Петра в наполеоновской версии, помимо плана Даллеса, похожи «Протоколы сионских мудрецов» - текст, в котором представляются планы евреев по захвату мира.
Цветочные войны
Ацтеки были не единственным развитым народом Мезоамерики. У них были союзники и соседи, города-государства Тласкала, Уэшоцинко и Чолула. В какой-то момент ацтеки решили, что города по соседству очень уж независимы, и попытались завоевать их один за другим. В результате на полях сражениях полегло много молодых воинов, города-государства остались независимыми, а отношения с ними испортились. Чтобы как-то замять позорное поражение, ацтеки решили объявить, что все войны были как бы игрушечными («цветочными» - такое выбрали чиновники выражение, чтобы передать мягкость и праздничность мероприятия). Якобы города просто договорились соревноваться друг с другом, и всё это — на радость богам. Такая официальная версия вошла во все ацтекские источники и стала самой популярной среди европейцев, которые не видели причин не доверять рассказам ацтеков о своей жизни. Вот только у соседних городов было своё мнение и память совсем не как у золотой рыбки, так что свою версию им тоже удалось донести. Последняя цветочная война привела к потере более двадцати тысяч ацтекских солдатов, и города-государства очень этим гордились.
Расовый вопрос
Пропаганда Второй Мировой со стороны Третьего Рейха всем хорошо известна. Она указывает, что все беды от представителей «еврейской расы» и других «неполноценных рас», рассказывает, что евреев и цыган нельзя исправить — только полностью отделить их (ранняя пропаганда) или уничтожить (поздняя) во имя процветания «нордической расы». Нам кажется, что именно такой, расовый и бескопромиссный подход — изобретение гитлеровской Германии, но сами немцы научились ему во время Первой Мировой войны у своих противников французов. Если бы мы почитали пропагандистские статьи той поры, они бы нас шокировали непримиримой злобой по отношению к «немецкой расе», которая от природы груба, зверовата и склонна к убийствам и развязыванию войн. Французская пресса уверяла, что немца не исправит ничто и даже если вы думаете, что какой-то немец, давно проживая в другой стране, цивилизовался, то стоит ему услышать звуки марша, и весь налёт цивилизации с него спадёт: между страной, где родился и вырос, и немцами он выберет немцев и убивать. С учётом того, что в тот момент в самой Франции жило множество давно ассимилированных немецких семей, можно представить, каково им приходилось.
Рассказ о смерти Святополка
У Владимира Святого было множество сыновей. В отцовстве по отношению к одному из них он серьёзно сомневался, потому что взял его мать силой после того, как убил её мужа и своего брата Ярополка. Как известно благодаря старой-старой летописи, Святополк, одержимый жаждой власти, убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава. Но вскоре он проиграл войну Ярославу, и умер, поражённый одновременно параличом и безумием. Есть, однако, несколько несостыковок. Описание смерти Святополка очень литературно, оно буквально списано из Библии, как будто целью было просто указать, что Святополка, как библейских антигероев, покарал за грехи (братоубийство) сам Бог. Никаких более точных сведений о смерти Святополка нет, зато известна альтернативная история убийства Бориса и Глеба — в скандинавских сагах указывается, что это сделали норвежцы по приказу Ярослава. Похоже, вся приведённая в летописи история Святополка — чистой воды пропаганда, чтобы обелить Ярослава и предъявить того, кого можно ненавидеть за междоусобицу, начатую именно Ярославом, и братоубийства. В довершение погибшего при неясных обстоятельствах (не по приказу ли Ярослава же?) Святополка упорно называют Окаянным, чтобы потомство привыкло его воспринимать Каином своим семьи. Убей врага, скажи, что его покарал Господь и что все твои преступления совершил именно он — к такому способу пропаганды правители позже прибегали ещё не раз.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии