Примеры пропаганды политиков в прошлые времена

Жалобы на пропаганду, которая льётся из каждого утюга, так часты, что заставляют верить, будто мы живём в каком-то особом новом времени — когда только и делают, что управляют общественным мнением. Но пропаганда существовала даже тогда, когда от больших масс народа немногое зависело. И в таких формах, что что-то новое, кажется, трудно придумать.

Фальшивое завещание Петра

Цветочные войны

Расовый вопрос

Рассказ о смерти Святополка