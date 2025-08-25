Самые возмутительно дорогие обычные вещи

Каждый день вы смотрите на пишущую ручку, кабель HDMI или бутылку воды. Эти предметы встречаются очень часто и кажутся недорогими. Однако это не всегда так... вот список из 10 самых обычных вещей, цена на которые безумно завышена.



10. Кубики льда Glаce Luxury Ice Co. – 325 долларов

9. Платиновый кабель HDMI Starlight 7 – 4 000 долларов

8. Велосипед Trek Madone SLR 9 Disc eTap – 12 500 долларов

7. Тако Grand Velas Los Cabos – 25 000 долларов

6. Бутылка воды Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani - 60 000 долларов

5. Рюкзак из крокодиловой кожи Louis Vuitton – 79 000 долларов

4. Кредитная карта American Express Centurion – 500 000 долларов

3. Ручка Aurora Diamante Fountain – 1 470 600 долларов

2. Alexander Amosu iPhone – 2 700 000 долларов

1. Туфли Jada Dubai x Passion Jewelers – 17 000 000 долларов