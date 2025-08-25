Самые возмутительно дорогие обычные вещи

Каждый день вы смотрите на пишущую ручку, кабель HDMI или бутылку воды. Эти предметы встречаются очень часто и кажутся недорогими. Однако это не всегда так... вот список из 10 самых обычных вещей, цена на которые безумно завышена.
10. Кубики льда Glаce Luxury Ice Co. – 325 долларов

Компания Glаce Luxury Ice Co.математическим законам, они наиболее эффективно охлаждают ваш напиток. Лед продается в упаковках по 50 кубиков, 50 сфер или в упаковках по 25 кубиков/25 сфер. Приобрести его можно онлайн. Всего 325 долларов, и одна из таких упаковок может стать вашей. Вода, из которой делают кубики и сферы, полностью очищается, чтобы не испортить вкус вашего спиртного напитка. Утверждается, что лед полностью тает за примерно 15-30 минут, что позволяет вам в полной мере насладиться охлажденным напитком.
9. Платиновый кабель HDMI Starlight 7 – 4 000 долларов
Фото: listverse.com Примерно по цене четырех совершенно новых телефонов iPhone вы можете приобрести «премиум» кабель HDMI длиной 1,8 м для вашего телевизора или для компьютерного монитора. На вебсайте WireWorld кабель длиной 1 метр можно купить за 1 000 долларов, а кабель длиной 7 метров за колоссальные 4 000 долларов. Кабель состоит из двойной спирали кабелей, обернутых во внешнюю изоляцию по всей длине. Разъемы из углеродного волокна с наконечниками из чистого серебра для оптимальной проводимости.
8. Велосипед Trek Madone SLR 9 Disc eTap – 12 500 долларов
Фото: listverse.com С 1970-х годов имя компании Trek было одним из ведущих в велоиндустрии. Это пример классической истории успеха бизнеса, начавшегося в гараже и проложившего себе путь к вершине в своей отрасли. Наряду с таким невероятным успехом, компании удалось создать несколько лучших в истории велосипедов, но цена на них кусается. Велосипед Trek Madone SLR 9 Disc eTap переплюнет все велосипеды. Его каркас сделан из углеродного волокна, а электронное управление передачами делает его идеальным транспортным средством для дальних и коротких спринтерских гонок. Для максимальной эффективности велосипед снабжен аэродинамической рамой и колесами с особенным дизайном. Этот велосипед предназначен для лучших из лучших велогонщиков и обеспечивает почти несправедливое преимущество в велогонках. Для большинства гонщиков его ценник в 12 500 долларов делает велосипед практически недосягаемым. Итак, в следующий раз, когда вы будете искать новый велосипед, взгляните на этот.
7. Тако Grand Velas Los Cabos – 25 000 долларов
Фото: listverse.com Захотелось тако? Как насчет того, чтобы потратить 25 000 долларов? Тогда вы по адресу. В отеле Grand Velas Los Cabos, расположенном на полуострове Баха в Мексике, предлагают самые дорогие в мире тако. За 25 000 долларов вы можете получить пару лучших в мире тако. В этих тако содержатся несколько самых дорогих ингредиентов. Это говядина Кобе, лобстеры, черный трюфельный сыр бри и икра белуги Алмас. Все это находится внутри мягкой кукурузной лепешки, а сверху покрыто золотыми хлопьями. Эти тако подаются во всемирно известном ресторане отеля, Frida. Шеф-повар Хуан Лисерио Алькала (Juan Licerio Alcala) говорит: «Наша цель состоит в том, чтобы сломать стереотип в отношении традиционной кухни и выйти за рамки, чтобы порадовать наших гостей». И со своими тако, он определенного достиг этой цели.
6. Бутылка воды Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani - 60 000 долларов
Фото: listverse.com Большинство бутылок воды можно купить в местном магазине за 1 доллар или даже за несколько центов за бутылку, если брать большую упаковку. В крайнем случае, вы можете заплатить в десять раз больше, если все начнут запасаться водой из-за коронавируса. Но, представьте, что вы идете в магазин, а бутылка воды там стоит больше, чем новый BMW. Бутылка воды Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani была продана на аукционе в Мехико в 2010 году за 60 тысяч долларов. Но это не просто бутылка с водой. Контейнер представляет собой 24-килограммовую покрытую золотом абстрактную голову женщины. Была представлена только одна подобная бутылка, что делает ее чрезвычайно редкой и безумно дорогой. Вода внутри представляет собой смесь родниковой воды с Фиджи, из Франции и даже с исландского ледника. Но и это еще не все. В воде есть хлопья из 23-какртного золота. Это та самая вода, о которой мечтал Мидас. В мире существует только одна бутылка такой «золотой» воды. Но есть и менее дорогие ее аналоги, выполненные из разных материалов. Самая дешевая из них обойдется в 285 долларов.
5. Рюкзак из крокодиловой кожи Louis Vuitton – 79 000 долларов
Фото: listverse.com Имя Louis Vuitton является синонимом качества, эксклюзивности и, самое главное, роскоши. На протяжении веков компания обеспечивала самых богатых из нас товарами, не похожими ни на какие другие. Louis Vuitton определяют экзотический дизайн и высокая цена. Знаменитости носят продукцию компании в течение десятилетий, и этот рюкзак из крокодиловой кожи за 79 000 долларов не является исключением. Его презентация состоялась на показе мужской моды Louis Vuitton осень/зима 2018. Основной материал – это крокодиловая кожа, и он изготавливается только в «фирменном оттенке» сезона -титаново-сером. Вы не можете купить его, просто зайдя в магазин, или заказать онлайн. Для этого вы должны позвонить в штаб-квартиру Louis Vuitton в Париже, Франция. Рюкзак украшен титановыми молниями и застежками. Мягкие плечевые ремни и спинка обеспечивают максимальный комфорт для богатых клиентов. В отличие от многих других рюкзаков Louis Vuitton, на этом почти нет символов бренда. А из-за ограничений на торговлю шкурами животных этот рюкзак даже не может быть отправлен в Калифорнию.
4. Кредитная карта American Express Centurion – 500 000 долларов
Фото: listverse.com У представителей богатой элиты есть такие кредитные линии, в которые трудно поверить, и эта карта не исключение. Если вы являетесь держателем кредитной карты American Express и тратите (и возвращаете на свой счет AmEx) более 500 000 долларов за календарный год, есть шанс получить приглашение на подачу заявки на карту American Express Centurion. Некоторые считают эту карту Святым Граалем, символизирующим статус. American Express приглашает только тех, кто тратит со своих карт более 500 000 долларов в год. Но на этом расходы не заканчиваются. После того, как вас пригласили, вам придется заплатить 7 500 долларов только за открытие счета. А затем еще 2 500 долларов в год, чтобы удерживать счет на вершине квоты расходов. Но это не просто прямоугольник из титана. Эта карта дает вам дополнительные бонусы при бронировании отелей и авиакомпаний, а также большой кэшбэк. Эта карта - яркий пример того, насколько невероятно богаты некоторые люди. Если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, в которой вас пригласят присоединиться к программе этой карты – то вы один из счастливчиков.
3. Ручка Aurora Diamante Fountain – 1 470 600 долларов
Фото: listverse.com Подумайте о самой красивой ручке, которой вы когда-либо писали. Шариковая ручка скользит по бумаге, как масло по горячей сковороде. Оставляемая ею линия четкая и однородная. Цвет яркий, и, когда вы ею пишите, то чувствуете себя королем. Сколько стоит такая ручка? В 2009 году дизайнер и производитель перьевых ручек компания Aurora выпустила ручку за 1,5 миллиона долларов. Она покрыта высококачественными бриллиантами более чем в 30 карат. У нее наконечник из белого золота, и она может быть светлой или темной. Количество ручек очень ограничено, и их продают только избранным клиентам один раз в год. Ручки делают во Флоренции, Италия, где находится штаб-квартира Aurora. Они также делают множество других ручек по разной цене. Но нет сомнений в том, что эта ручка еще долго будет считаться самой дорогой.
2. Alexander Amosu iPhone – 2 700 000 долларов
Фото: listverse.com В 2014 году с выходом iPhone 6, дизайнер Александр Амосу (Alexander Amosu) выпустил этот единственный модифицированный iPhone. Он сделан из 18-каратного золота, инкрустированного 6127 бриллиантами. На задней панели телефона имеется логотип Apple из бриллиантов в 51 карат безупречной огранки. Логотип Alexander Amosu расположен на нижней задней панели телефона, и выполнен из еще большего числа бриллиантов и золота. Люди возмущаются ценой в 1000 долларов за новый iPhone, но этот телефон, безусловно, побил все рекорды! С выходом в 20016 году iPhone 7 этот телефон быстро устарел, но его наследие продолжает жить как один из самых больших понтов современного мира.
1. Туфли Jada Dubai x Passion Jewelers – 17 000 000 долларов
Фото: listverse.com Jada Dubai и Passion Jewelers сотрудничали, чтобы создать обувь, достойную звания самой дорогой когда-либо созданной пары обуви. То, что Jada Dubai называют «бриллиантовыми туфлями страсти», обойдется вам в 17 миллионов долларов. Более 200 бриллиантов украшают туфли на шпильке из 24-каратного золота, а покрытый золотом кожаный верх туфель обязательно привлечет к себе внимание даже на самых роскошных вечеринках. И в довершение всего, на месте обоих больших пальцев расположились два 14-каратных бриллианта высокого качества. Большая часть цены этих туфель приходится на украшающие их 238 бриллиантов. Модницы со всего мира имели возможность увидеть это произведение искусства в знаменитом отеле Burj Al Arab в Дубае, ОАЭ. Но непомерная цена отталкивает большинство потенциальных покупателей.
