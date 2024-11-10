Чем в древности лечились наши предки

Реклама настолько промыла нам мозги, что при любом недомогании люди сразу бегут в аптеку. Читали ли вы содержание дорогих препаратов? Большая часть из них (речь, конечно не идет о специализированных лекарствах) содержит экстракты трав и растений. Кроме того, привычка к антибиотикам приводит к появлению супербактерий, устойчивых к аптечным препаратам.
Попробуйте лучше использовать средства, которыми лечились еще наши предки — действенно и дешево одновременно.
Чеснок
Чеснок в больших количествах убивает не только вампиров, но и целую кучу вредоносных бактерий. Причем еще до того, как они успели нанести вред организму. В нем содержится аллицин, уничтожающий опасные микроорганизмы.
Мед
Мед обладает антибактериальными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Стоит вообще отказаться от сахара и заменить его медом — он способствует улучшению функций печени и очищает кровь от токсинов.
Яблочный уксус
Один из лучших природных антисептиков. Особенно полезно принимать яблочный уксус любителям жирной и сладкой пищи: это средство способно значительно снизить уровень холестерина в крови.
Куркума
В сочетании с медом куркума становится просто идеальным антибактериальным средством. Попробуйте добавлять эту пряность в свой ежедневный рацион и болезней станет ощутимо меньше.
Семена грейпфрута
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, экстракт из семян грейпфрута содержит огромное количество антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунной системы.
Орегано
Орегано поможет тем, кто давно мечтал похудеть. В приправе содержится карвакрол, эффективно справляющийся с большей частью инфекций пищеварительного тракта.
Капуста
Всего двести граммов капусты содержит 75% дневной нормы витамина С. Клетчатка способствует сбросу веса, а сера борется с инфекционными заболеваниями.
Кокосовое масло
Сейчас кокосовое масло можно купить в любом супермаркете. Оно стабилизирует работу иммунной системы, поддерживает уровень холестерина в крови и даже повышает кровообращение мозга.
Кисломолочные продукты
Не нужно торопиться в аптеку, если у вас постоянное несварение. Просто примите за правило выпивать по утрам стакан кефира — неделя подобной практики и все наладится само собой.
Коллоидное серебро
В больших количествах серебро превращается в организме в токсины, однако изредка, для профилактики, принимать его стоит — в качестве очень действенного антибиотика.
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