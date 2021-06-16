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15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Всегда хорошо выглядеть – задача не из легких даже для тех, кого природа наградила привлекательной внешностью. Опрятный внешний вид подчас требует немало времени, сил и даже денег. Просто вспомните, сколько вы потратили, когда последний раз покупали новую одежду или косметику. А сколько раз обнаруживали, что купленная вещь оказалась одноразовой?

И не важно, была ли она плохого качества, или вам просто не понятно, что с ней делать после использования в одном единственном образе, результат один – деньги потрачены, а толка нет.

Кроме того, от погони за красотой страдает не только наш кошелек, но и мы сами (женщины сразу вспомнят бесчисленные болезненные процедуры по удалению волос с нежелательных участков). Из этой статьи вы узнаете о хитростях, которые во всех смыслах облегчат для вас процесс превращения в «самую обаятельную и привлекательную».

1) Скажите «нет» стрелкам на колготках!


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Чтобы избежать появления стрелок на только что купленных колготках, просто сбрызните их лаком для волос, сразу же, как только в первый раз наденете.

2) Старые туфли – новые туфли


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Если у вас дома завалялась пара старых, потертых, но еще вполне целых туфель – вот два способа обновить их.

Во-первых, можно просто смазать потертости вазелином и они не будут так заметны.
Если жевместе с потертостью сошел окрас, то можно замазать белые места акриловыми красками для ткани или покрыть лаком для ногтей. Во-вторых, вы можете просто нанести клей на всю поверхность туфель и обсыпать их блестками: ну, кто теперь богиня дискотеки?

Если ни один из представленных вариантов вам не подходит – интернет знает массу способов и готовых образцов, так что — дерзайте!

3) Модный образ из бабушкиного сундука


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

У вас в шкатулке не завалялось несколько украшений, доставшихся вам еще от бабушки? Речь, конечно, идет о бижутерии, а не о золоте и бриллиантах, хотя это уже на ваше усмотрение. Чтобы пристроить вышедшие из моды украшения, просто оформите ими зимние вязаные вещи, вроде простой шапочки или свитера – винтажный шик гарантирован.

4) Больше никаких следов дезодоранта и пота на одежде


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Решение кроется в … ежедневной прокладке! Да, именно в ней – просто приклейте её с внутренней стороны вашей рубашки или свитера и не забывайте менять.

Если же следы от дезодоранта уже имеются на вашей одежде, их можно удалить детскими влажными салфетками (имеются в виду те, что предназначены для гигиены малышей).

5) Мешки? Если только с подарками…


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

С мешками под глазами хоть раз сталкивалась каждая женщина – бессонная ночь за отчетами или просто вечеринка с друзьями и – вуаля – проблема, как говорится, на лицо и на лице. Чтобы справится с мешками под глазами достаточно воспользоваться яичным белком: нанесите белок на кожу, слегка разотрите, дайте высохнуть, а потом смойте горячей водой. Такие маски полезны также для ухода за жирной кожей.

6) Бесплатная помада


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

У вас новые тени и вот, старая помада уже не в тон. А если вы любите разнообразие? Что теперь к каждой палетке теней покупать помаду? Выход есть: просто смешайте небольшое количество теней с вазелином, размешайте до состояния однородной консистенции – и все – помада тон в тон готова.

7) Новое применение дезодоранта


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

С Дезодорантом знакомы все. Но то, что он помогает избежать появления мозолей, знают не многие. Нанесите дезодорант на те места, где вам обычно натирают туфли и забудьте об этой проблеме.

8) Освежиться без вреда для кошелька


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Абсорбирующие салфетки стали привычной и необходимой частью многих дамских сумочек. Оно и понятно – протереть руки или одежду, подправить макияж или убрать лишний блеск лица в жаркую погоду – все это можно сделать с помощью этих салфеток. Но можно обойтись и более дешевой альтернативой – кофейными фильтрами.

9) Безопасное отбеливание ногтей


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Многие дамы замечали, что от постоянного использования лака ногти темнеют. Вместо того чтобы отбеливать их в салоне или покупать дорогостоящие средства, попробуйте сделать пасту из лимонного сока и соды. Нанесите пасту на ногти, оставьте ненадолго, смойте водой и нанесите увлажняющее средство.

10) Безупречный френч-маникюр


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Чтобы линии вашего маникюра были ровными, а лак не запачкал пальцы, используйте клей ПВА – тот самый, с которым многие баловались в детстве. Нанесите лак на те места, которые должны остаться не накрашенными, нанесите лак на ногти и оторвите пелёночки высохшего клея.

11) Ресницы, как в рекламе


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Если хотите густые ресницы, совсем не обязательно идти в салон. Используйте детскую присыпку. Нанесите первый слой туши, затем отдельной кисточкой нанесите на ресницы немного присыпки. Теперь — второй слой туши. Повторять столько, сколько потребуется.

12) Безболезненная эпиляция


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Чтобы избавить себя от болезненных ощущений при эпиляции, нанесите на кожу небольшое колличество специального геля для десен: его втирают малышам, когда у них режутся зубки. Подождите минуты 2, и удаляйте нежелательные волоски безболезненно.

13) Снятие макияжа с глаз: легко, быстро, полезно и дешево


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Кокосовое масло поможет вам в этом вопросе. Просто нанесите на глаза и аккуратно разотрите. Затем возьмите ватный диск или салфетку и удалите масло вместе с макияжем.

14) Нежные пяточки


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Следующий совет будет звучать странно, но если у вас сухая, грубая и потрескавшаяся кожа на стопах, вам поможет… лакрица. Достаточно купить немного лакричных конфеток, измельчить и смешать с вазелином для удобного нанесения. Далее нанести на проблемные зоны, и вскоре кожа станет значительно мягче и нежнее.

15) Народные средства для депиляции


15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

И еще немного об эпиляции и депиляции. Если первое – болезненно, то второе недолговечно. У народной медицины есть решение и этой проблемы. Вместо бритвы можно использовать смесь из 2 столовых ложек измельченных кофейных зерен и 1 чайной ложки соды. Полученную смесь нужно втирать в кожу, а потом смывать холодной водой. Минус здесь лишь один: эффект будет достигнут не сразу, а после 6-7 процедур. Зато как средство, замедляющее рост волос после бриться, данный рецепт более чем эффективен.

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