15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Всегда хорошо выглядеть – задача не из легких даже для тех, кого природа наградила привлекательной внешностью. Опрятный внешний вид подчас требует немало времени, сил и даже денег. Просто вспомните, сколько вы потратили, когда последний раз покупали новую одежду или косметику. А сколько раз обнаруживали, что купленная вещь оказалась одноразовой?
И не важно, была ли она плохого качества, или вам просто не понятно, что с ней делать после использования в одном единственном образе, результат один – деньги потрачены, а толка нет.
Кроме того, от погони за красотой страдает не только наш кошелек, но и мы сами (женщины сразу вспомнят бесчисленные болезненные процедуры по удалению волос с нежелательных участков). Из этой статьи вы узнаете о хитростях, которые во всех смыслах облегчат для вас процесс превращения в «самую обаятельную и привлекательную».
1) Скажите «нет» стрелкам на колготках!
Чтобы избежать появления стрелок на только что купленных колготках, просто сбрызните их лаком для волос, сразу же, как только в первый раз наденете.
2) Старые туфли – новые туфли
Если у вас дома завалялась пара старых, потертых, но еще вполне целых туфель – вот два способа обновить их.
Во-первых, можно просто смазать потертости вазелином и они не будут так заметны. Если жевместе с потертостью сошел окрас, то можно замазать белые места акриловыми красками для ткани или покрыть лаком для ногтей. Во-вторых, вы можете просто нанести клей на всю поверхность туфель и обсыпать их блестками: ну, кто теперь богиня дискотеки?
Если ни один из представленных вариантов вам не подходит – интернет знает массу способов и готовых образцов, так что — дерзайте!
3) Модный образ из бабушкиного сундука
У вас в шкатулке не завалялось несколько украшений, доставшихся вам еще от бабушки? Речь, конечно, идет о бижутерии, а не о золоте и бриллиантах, хотя это уже на ваше усмотрение. Чтобы пристроить вышедшие из моды украшения, просто оформите ими зимние вязаные вещи, вроде простой шапочки или свитера – винтажный шик гарантирован.
4) Больше никаких следов дезодоранта и пота на одежде
Решение кроется в … ежедневной прокладке! Да, именно в ней – просто приклейте её с внутренней стороны вашей рубашки или свитера и не забывайте менять.
Если же следы от дезодоранта уже имеются на вашей одежде, их можно удалить детскими влажными салфетками (имеются в виду те, что предназначены для гигиены малышей).
5) Мешки? Если только с подарками…
С мешками под глазами хоть раз сталкивалась каждая женщина – бессонная ночь за отчетами или просто вечеринка с друзьями и – вуаля – проблема, как говорится, на лицо и на лице. Чтобы справится с мешками под глазами достаточно воспользоваться яичным белком: нанесите белок на кожу, слегка разотрите, дайте высохнуть, а потом смойте горячей водой. Такие маски полезны также для ухода за жирной кожей.
6) Бесплатная помада
У вас новые тени и вот, старая помада уже не в тон. А если вы любите разнообразие? Что теперь к каждой палетке теней покупать помаду? Выход есть: просто смешайте небольшое количество теней с вазелином, размешайте до состояния однородной консистенции – и все – помада тон в тон готова.
7) Новое применение дезодоранта
С Дезодорантом знакомы все. Но то, что он помогает избежать появления мозолей, знают не многие. Нанесите дезодорант на те места, где вам обычно натирают туфли и забудьте об этой проблеме.
8) Освежиться без вреда для кошелька
Абсорбирующие салфетки стали привычной и необходимой частью многих дамских сумочек. Оно и понятно – протереть руки или одежду, подправить макияж или убрать лишний блеск лица в жаркую погоду – все это можно сделать с помощью этих салфеток. Но можно обойтись и более дешевой альтернативой – кофейными фильтрами.
9) Безопасное отбеливание ногтей
Многие дамы замечали, что от постоянного использования лака ногти темнеют. Вместо того чтобы отбеливать их в салоне или покупать дорогостоящие средства, попробуйте сделать пасту из лимонного сока и соды. Нанесите пасту на ногти, оставьте ненадолго, смойте водой и нанесите увлажняющее средство.
10) Безупречный френч-маникюр
Чтобы линии вашего маникюра были ровными, а лак не запачкал пальцы, используйте клей ПВА – тот самый, с которым многие баловались в детстве. Нанесите лак на те места, которые должны остаться не накрашенными, нанесите лак на ногти и оторвите пелёночки высохшего клея.
11) Ресницы, как в рекламе
Если хотите густые ресницы, совсем не обязательно идти в салон. Используйте детскую присыпку. Нанесите первый слой туши, затем отдельной кисточкой нанесите на ресницы немного присыпки. Теперь — второй слой туши. Повторять столько, сколько потребуется.
12) Безболезненная эпиляция
Чтобы избавить себя от болезненных ощущений при эпиляции, нанесите на кожу небольшое колличество специального геля для десен: его втирают малышам, когда у них режутся зубки. Подождите минуты 2, и удаляйте нежелательные волоски безболезненно.
13) Снятие макияжа с глаз: легко, быстро, полезно и дешево
Кокосовое масло поможет вам в этом вопросе. Просто нанесите на глаза и аккуратно разотрите. Затем возьмите ватный диск или салфетку и удалите масло вместе с макияжем.
14) Нежные пяточки
Следующий совет будет звучать странно, но если у вас сухая, грубая и потрескавшаяся кожа на стопах, вам поможет… лакрица. Достаточно купить немного лакричных конфеток, измельчить и смешать с вазелином для удобного нанесения. Далее нанести на проблемные зоны, и вскоре кожа станет значительно мягче и нежнее.
15) Народные средства для депиляции
И еще немного об эпиляции и депиляции. Если первое – болезненно, то второе недолговечно. У народной медицины есть решение и этой проблемы. Вместо бритвы можно использовать смесь из 2 столовых ложек измельченных кофейных зерен и 1 чайной ложки соды. Полученную смесь нужно втирать в кожу, а потом смывать холодной водой. Минус здесь лишь один: эффект будет достигнут не сразу, а после 6-7 процедур. Зато как средство, замедляющее рост волос после бриться, данный рецепт более чем эффективен.
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