15 секретов безупречного образа или красота, не требующая жертв

Всегда хорошо выглядеть – задача не из легких даже для тех, кого природа наградила привлекательной внешностью. Опрятный внешний вид подчас требует немало времени, сил и даже денег. Просто вспомните, сколько вы потратили, когда последний раз покупали новую одежду или косметику. А сколько раз обнаруживали, что купленная вещь оказалась одноразовой?



И не важно, была ли она плохого качества, или вам просто не понятно, что с ней делать после использования в одном единственном образе, результат один – деньги потрачены, а толка нет.



Кроме того, от погони за красотой страдает не только наш кошелек, но и мы сами (женщины сразу вспомнят бесчисленные болезненные процедуры по удалению волос с нежелательных участков). Из этой статьи вы узнаете о хитростях, которые во всех смыслах облегчат для вас процесс превращения в «самую обаятельную и привлекательную».



1) Скажите «нет» стрелкам на колготках!

2) Старые туфли – новые туфли

3) Модный образ из бабушкиного сундука

4) Больше никаких следов дезодоранта и пота на одежде

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8) Освежиться без вреда для кошелька

9) Безопасное отбеливание ногтей

10) Безупречный френч-маникюр

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12) Безболезненная эпиляция

13) Снятие макияжа с глаз: легко, быстро, полезно и дешево

14) Нежные пяточки

15) Народные средства для депиляции