Небоскрёб-рекордсмен: чем удивляет Эмпайер-Стейт-Билдинг спустя почти век



/ Фото: commons.wikimedia.org. / Фото: commons.wikimedia.org.

Если речь заходит о небоскрёбах, в голову сразу приходят несколько наиболее высоких зданий по всему миру. Но, безусловно, на первом месте среди них всегда есть и остаётся знаменитый Эмпайер-Стейт-Билдинг. Удивительно высокое и по-настоящему красивое здание, как и многие другие, имеет свои интересные особенности, о которых точно стоит узнать даже тем, кто не особо интересуется мировой и современной архитектурой. Если речь заходит о небоскрёбах, в голову сразу приходят несколько наиболее высоких зданий по всему миру. Но, безусловно, на первом месте среди них всегда есть и остаётся знаменитый Эмпайер-Стейт-Билдинг. Удивительно высокое и по-настоящему красивое здание, как и многие другие, имеет свои интересные особенности, о которых точно стоит узнать даже тем, кто не особо интересуется мировой и современной архитектурой.



Рабочие при строительстве. / Фото: olx.kz. Рабочие при строительстве. / Фото: olx.kz.

Этот небоскреб был признан как лучшее достижение американской архитектуры, а также он является историческим памятником. Высота здания достигает почти 450 метров вместе со шпилем. И за таким масштабным зданием постоянно необходимо следить, именно поэтому время от времени проводится реконструкция, которая часто обходится не меньше, чем в 500 миллионов долларов.

Какое-то время Эмпайер был самым высоким зданием во всём Нью-Йорке и очень долго удерживал эту позицию, но сегодня уже построены небоскрёбы и повыше. А в мире у него не самая последняя, но и далеко не первая позиция, а именно 49 место. Высота же без шпиля будет на 70 метров меньше, но всё равно, такие масштабы не могут не поражать.



Масштабный проект. / Фото: id.pinterest.com. Масштабный проект. / Фото: id.pinterest.com.

Что же касается его внутреннего убранства, то в нём 104 этажа, но не все они могут иметь именно статус этажей. Дело в том, что два самых верхних отданы под иные функции. Один полностью обустроен под обсерваторию, а второй является открытой площадкой на крыше. На некоторых этажах располагается самое разнообразное техническое оборудование и доступ туда закрыт всем, кроме персонала. Не на каждый из этажей имеется выход, просто через каждые 3,5 метра отсчитывается этаж, хотя таковым он опять же может не являться.



Небоскрёб внутри. / Фото: evergreene.com. Небоскрёб внутри. / Фото: evergreene.com.

На одну только подготовку ушло много времени и было задействовано аж четверо архитекторов, а строился он больше года. Более 3000 человек постоянно трудились на стройке, и к сожалению, не обошлось без летального исхода. В основном несчастные случаи наступали из-за подъёмного оборудования или падения с высоты. Раньше такие высокие здания строили без должной страховки работников. Существует множество слухов о том, что погибло не менее сотни работников, но это далеко не так. Конечно, условия труда были сложными, к тому же вручную приходилось поднимать много тяжелой и габаритной техники на большую высоту, потому и возникали крайне опасные ситуации.



С него открываются лучшие виды на Нью-Йорк. / Фото: theworldandthensome.com. С него открываются лучшие виды на Нью-Йорк. / Фото: theworldandthensome.com.

А что же находится внутри одного из самых знаменитых небоскрёбов в мире? В основном там расположены разнообразные компании, офисы модных домов, представительства туризма и другие международные организации. Как правило, эти офисы занимают под свои нужды сразу целый этаж.

А вот что касается стиля внутри здания, то он отражает типичное и модное для времени его постройки ар-деко. Все расходящиеся линии, словно лучи солнца, и золото в холле на первом этаже отражают это направление. А вот что касается самого посещаемого туристами места — смотровой площадки - она не одна. С каждой из них вид открывается разный, но и цена за них тоже разнится. Более 3 миллиона туристов посещают небоскрёб для того, чтобы полюбоваться видами города с такой огромной высоты.



Был самым высоким. / Фото: fritz-erler-forum.de. Был самым высоким. / Фото: fritz-erler-forum.de.

Кроме этого есть и другие развлечения для посетителей, можно прочувствовать полёт над Нью-Йорком на специальном симуляторе, который работает там уже более 30 лет. И как любое из таких масштабных проектов, это здание было показателем архитектурного промысла целой страны. Тогда строились множество высоток и Эмпайер участвовал в этом соревновании, став в итоге победителем. Высокий шпиль, который тоже является частью здания, конечно, очень помог обогнать конкурентов.



Шпиль. / Фото: uz.wikipedia.org. Шпиль. / Фото: uz.wikipedia.org.

А вот целый этаж на крыше, отданный под пустое сейчас пространство, был сделан неспроста. Изначально планировалось, что столь высокое здание вполне может стать причалом для модных тогда дирижаблей. Они внушали огромное количество надежд и должны были стать настоящим прорывом в авиации, затмить собой самолеты. И как раз шпиль высотки мог выполнять роль мачты для прикрепления дирижабля, когда тот вставал бы на стоянку. Но увы, из-за слишком плотной застройки такое расположение воздушного судна могло создать порывы воздуха, которые в конечном счёте привели бы к разрушению других зданий.

Не мог этот небоскрёб и не засветиться в фильмах. Конечно, сегодня к нему уже нет такого трепета как раньше, но всё же, он в любом случае часто появляется в тех кинокартинах, где действие происходит в Нью-Йорке, являясь одним из самых узнаваемых символов не только города, но и всех Соединённых Штатов Америки.



Строительство было сложным. / Фото: desmotivaciones.es. Строительство было сложным. / Фото: desmotivaciones.es.

А однажды в него даже влетел самолёт, из-за сильного тумана и высоты пилот не рассчитал расстояние и попал прямо внутрь здания, пробив стены. Двигатели самолёта разлетелись в разные стороны, один упал по шахте лифта, а второй отлетел на крышу соседней высотки. К сожалению и тут не обошлось без жертв, но иных сильных повреждений на здании не было и оно не обрушилось.