Nissan Skyline по цене нового айфона

Nissan Skyline по цене нового айфона В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену. Настоящую Мекку для поклонников модели обнаружили в магазине Trust Kikaku, который специализируется на поставках оригинальных запчастей для японских спорткаров, а также на продаже самих подержанных автомобилей.
Отдельный склад занимает частная коллекция «Скайлайнов», которые тоже можно приобрести.

Nissan Skyline по цене нового айфона Рядом со складом отдельно выставлено несколько кузовов в довольно хорошем состоянии, тут же стоят несколько рядов практически новых спорткаров в основном в 34-м кузове. Внутри склада расположились автомобили всех возможных цветов, которые закрыты защитной пленкой. Nissan Skyline по цене нового айфона В коллекции есть как обычные стоковые экземпляры, так и довольно редкие — например, модификация V-Spec с приставкой Nur (сокращение от Нюрбургринг), которая была выпущена ограниченным тиражом 750 машин. Nissan Skyline по цене нового айфона При этом стоят эти автомобили не дороже, чем самые обычные подержанные городские «малолитражки». За стоковый спорткар с безнаддувной версией мотора владелец просит две тысячи долларов, что эквивалентно примерно 130 тысячам рублей. Более производительный экземпляр обойдется примерно в 7 тысяч долларов , а за Skyline с турбонаддувом придется отдать 9 тысяч.

источник

