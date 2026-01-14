В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену. Настоящую Мекку для поклонников модели обнаружили в магазине Trust Kikaku, который специализируется на поставках оригинальных запчастей для японских спорткаров, а также на продаже самих подержанных автомобилей.
Рядом со складом отдельно выставлено несколько кузовов в довольно хорошем состоянии, тут же стоят несколько рядов практически новых спорткаров в основном в 34-м кузове. Внутри склада расположились автомобили всех возможных цветов, которые закрыты защитной пленкой. В коллекции есть как обычные стоковые экземпляры, так и довольно редкие — например, модификация V-Spec с приставкой Nur (сокращение от Нюрбургринг), которая была выпущена ограниченным тиражом 750 машин. При этом стоят эти автомобили не дороже, чем самые обычные подержанные городские «малолитражки». За стоковый спорткар с безнаддувной версией мотора владелец просит две тысячи долларов, что эквивалентно примерно 130 тысячам рублей. Более производительный экземпляр обойдется примерно в 7 тысяч долларов , а за Skyline с турбонаддувом придется отдать 9 тысяч.
источник
Nissan Skyline по цене нового айфона
