Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский

17 идей, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский

Так хочется сделать какую-нибудь яркую клумбу или замысловатую композицию, которая в скором будущем зацветет буйным цветом.

Если желание есть, а с фантазией туговато, советуем обратить внимание на наш сегодняшний обзор.







1. Эмалированная посуда

2. Вкопанные горшочки

3. Подвесной сад

4. Тематическая композиция

5. Клумба в лодке

6. Тумба с цветами

7. Горшок в рамке

8. Вертикальная клумба

9. Садовый инвентарь

10. Пенек

11. Яркие шины

12. Многоярусный цветник

13. Круглые клумбы

14. Маленькие бочечки

15. Лестница

16. Жестяные банки

17. Круглая клумба

Эмалированная посуда вместо горшков.Старая эмалированная посуда может стать отличной альтернативой привычным горшкам. Высаживайте в них цветы и используйте для создания очаровательных композиций. Например, посуду с растениями можно поставить на ступенях у крыльца или разместить на невысокой табуретке в центре цветника.Клумба со вкопанными горшочками.Потрясающая клумба, площадь которой украшена мелкой речной галькой, с тюльпанами, высаженными в классические горшки, углубленные в землю, станет стильным украшением придомовой территории.Подвесной сад в банках.Создать цветник можно не только на земле, но и на фасаде дома. Для этого вам понадобятся крепления, сделанные из старых ложек и вилок. Согнутые столовые приборы прикрепите к фасаду дома, забору или сараю. В обычные стеклянные банки посадите цветы, прикрепите леску или веревку и повесьте на импровизированные крючки.Клумба в виде костра.Оригинальная тематическая композиция в виде костра из цветов и деревяшек с чугунным котлом, заполненным живыми цветами или зеленью, станет центральной деталью цветника на даче.Цветущая лодка.Ветхая поломанная лодка — настоящий клад для творческого человека. Используйте ее для создания великолепной цветочной клумбы. Для этого засыпьте в лодку достаточное количество земли со специальными добавками и высадить цветы. Летом клумба зацветет и станет потрясающим украшением дачного двора.Яркий комод с цветами.Если у вас есть старый советский комод, ожидающий очереди на выброс, не спешите. Вместо этого, покрасьте его в яркий насыщенный цвет, посадите в выдвижных ящиках цветы, поставьте наверху несколько горшков с растениями. Готовое изделие станет великолепным украшением крыльца.Цветочная композиция в рамке.Креативная композиция, сделанная из деревянной рамы и небольшого металлического ведра, станет неповторимым подвесным украшением загородного участка.Вертикальная клумба из поддона.Используйте деревянный поддон для создания вертикальной цветочной клумбы. Новое изделие можно поставить у забора или прикрепить к фасаду одного из зданий на участке.Композиция из садового инвентаря и цветочных горшков.Если у вас есть лопата, грабли и другой садовый инвентарь, отслуживший свое век, используйте его для создания необычной садовой композиции. Для этого, закрепите инструмент на заборе, прикрепив к нему несколько металлических емкостей и цветами.Клумба в пне.Из больших сухих пней могут получиться эффектные клумбы для сада. Для реализации этой задумки, в пне придется прорубить большое отверстие, если потребуется сделать дренаж, и посадить цветы. Стильное украшение можно разместить в центре цветника, у крыльца или на заднем дворе.Подвесное украшение из шин.Предприимчивые дачники уже давно и активно используют отработанные покрышки для садового декора. Например, в шины, покрашенные яркой краской, можно насыпать земли и посадить цветы. Готовое украшение можно прикрепить к стене дома или внутренней стороне забора.Многоярусный декоративный цветник.Яркий, эффектный цветник, для создания которого вам потребуется три крупных три широких горшка разной величины и разные семена цветов. Летом, когда зацветут цветы, клумба превратится в декоративный фонтан.Круглые клумбы в покрышках.Аккуратные цветочные клумбы, сделанные из автомобильных покрышек, покрашенных в нежные постельные оттенки, выглядят очень стильно и необычно.Двухъярусная клумба в бочках.Симпатичная двухуровневая клумба с контейнерами, похожими на маленькие бочонки, — то, что нужно для украшения крыльца.Стеллаж для цветочных горшков.Старую деревянную лестницу можно превратить в очаровательный стеллаж для цветочных горшков. Такой стеллаж можно разместить на крыльце, у забора или в центре сада.Цветы в банках краски.Банки из-под краски можно использовать в качестве альтернативы привычным цветочным горшкам. Можно постараться и подобрать растения под цвет краски, которая ранее была в баночке. В таком случае, подтеки краски станут своеобразной декоративной деталью.Яркая клумба круглой формы.Четкая разметка и план посадки поможет создать на своем участке дизайнерскую клумбу. Чтобы добиться нужного эффекта, используйте растения разных цветов, а один ряд можно заменить цветами в горшках.