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Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский

17 идей, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Так хочется сделать какую-нибудь яркую клумбу или замысловатую композицию, которая в скором будущем зацветет буйным цветом.
Если желание есть, а с фантазией туговато, советуем обратить внимание на наш сегодняшний обзор.

Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский

1. Эмалированная посуда



Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Эмалированная посуда вместо горшков.

Старая эмалированная посуда может стать отличной альтернативой привычным горшкам. Высаживайте в них цветы и используйте для создания очаровательных композиций. Например, посуду с растениями можно поставить на ступенях у крыльца или разместить на невысокой табуретке в центре цветника.

2. Вкопанные горшочки


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Клумба со вкопанными горшочками.

Потрясающая клумба, площадь которой украшена мелкой речной галькой, с тюльпанами, высаженными в классические горшки, углубленные в землю, станет стильным украшением придомовой территории.

3. Подвесной сад


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Подвесной сад в банках.

Создать цветник можно не только на земле, но и на фасаде дома. Для этого вам понадобятся крепления, сделанные из старых ложек и вилок. Согнутые столовые приборы прикрепите к фасаду дома, забору или сараю. В обычные стеклянные банки посадите цветы, прикрепите леску или веревку и повесьте на импровизированные крючки.

4. Тематическая композиция


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Клумба в виде костра.

Оригинальная тематическая композиция в виде костра из цветов и деревяшек с чугунным котлом, заполненным живыми цветами или зеленью, станет центральной деталью цветника на даче.

5. Клумба в лодке


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Цветущая лодка.

Ветхая поломанная лодка — настоящий клад для творческого человека. Используйте ее для создания великолепной цветочной клумбы. Для этого засыпьте в лодку достаточное количество земли со специальными добавками и высадить цветы. Летом клумба зацветет и станет потрясающим украшением дачного двора.

6. Тумба с цветами


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Яркий комод с цветами.

Если у вас есть старый советский комод, ожидающий очереди на выброс, не спешите. Вместо этого, покрасьте его в яркий насыщенный цвет, посадите в выдвижных ящиках цветы, поставьте наверху несколько горшков с растениями. Готовое изделие станет великолепным украшением крыльца.

7. Горшок в рамке


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Цветочная композиция в рамке.

Креативная композиция, сделанная из деревянной рамы и небольшого металлического ведра, станет неповторимым подвесным украшением загородного участка.

8. Вертикальная клумба


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Вертикальная клумба из поддона.

Используйте деревянный поддон для создания вертикальной цветочной клумбы. Новое изделие можно поставить у забора или прикрепить к фасаду одного из зданий на участке.

9. Садовый инвентарь


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Композиция из садового инвентаря и цветочных горшков.

Если у вас есть лопата, грабли и другой садовый инвентарь, отслуживший свое век, используйте его для создания необычной садовой композиции. Для этого, закрепите инструмент на заборе, прикрепив к нему несколько металлических емкостей и цветами.

10. Пенек


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Клумба в пне.

Из больших сухих пней могут получиться эффектные клумбы для сада. Для реализации этой задумки, в пне придется прорубить большое отверстие, если потребуется сделать дренаж, и посадить цветы. Стильное украшение можно разместить в центре цветника, у крыльца или на заднем дворе.

11. Яркие шины


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Подвесное украшение из шин.

Предприимчивые дачники уже давно и активно используют отработанные покрышки для садового декора. Например, в шины, покрашенные яркой краской, можно насыпать земли и посадить цветы. Готовое украшение можно прикрепить к стене дома или внутренней стороне забора.

12. Многоярусный цветник


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Многоярусный декоративный цветник.

Яркий, эффектный цветник, для создания которого вам потребуется три крупных три широких горшка разной величины и разные семена цветов. Летом, когда зацветут цветы, клумба превратится в декоративный фонтан.

13. Круглые клумбы


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Круглые клумбы в покрышках.

Аккуратные цветочные клумбы, сделанные из автомобильных покрышек, покрашенных в нежные постельные оттенки, выглядят очень стильно и необычно.

14. Маленькие бочечки


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Двухъярусная клумба в бочках.

Симпатичная двухуровневая клумба с контейнерами, похожими на маленькие бочонки, — то, что нужно для украшения крыльца.

15. Лестница


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Стеллаж для цветочных горшков.

Старую деревянную лестницу можно превратить в очаровательный стеллаж для цветочных горшков. Такой стеллаж можно разместить на крыльце, у забора или в центре сада.

16. Жестяные банки


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Цветы в банках краски.

Банки из-под краски можно использовать в качестве альтернативы привычным цветочным горшкам. Можно постараться и подобрать растения под цвет краски, которая ранее была в баночке. В таком случае, подтеки краски станут своеобразной декоративной деталью.

17. Круглая клумба


Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Яркая клумба круглой формы.

Четкая разметка и план посадки поможет создать на своем участке дизайнерскую клумбу. Чтобы добиться нужного эффекта, используйте растения разных цветов, а один ряд можно заменить цветами в горшках.
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