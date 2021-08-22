Идеи, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский

17 идей, которые помогут превратить сад в цветущий оазис и совсем не похожий на соседский
Так хочется сделать какую-нибудь яркую клумбу или замысловатую композицию, которая в скором будущем зацветет буйным цветом.
Если желание есть, а с фантазией туговато, советуем обратить внимание на наш сегодняшний обзор.
1. Эмалированная посуда
Эмалированная посуда вместо горшков.
Старая эмалированная посуда может стать отличной альтернативой привычным горшкам. Высаживайте в них цветы и используйте для создания очаровательных композиций. Например, посуду с растениями можно поставить на ступенях у крыльца или разместить на невысокой табуретке в центре цветника.
2. Вкопанные горшочки
Клумба со вкопанными горшочками.
Потрясающая клумба, площадь которой украшена мелкой речной галькой, с тюльпанами, высаженными в классические горшки, углубленные в землю, станет стильным украшением придомовой территории.
3. Подвесной сад
Подвесной сад в банках.
Создать цветник можно не только на земле, но и на фасаде дома. Для этого вам понадобятся крепления, сделанные из старых ложек и вилок. Согнутые столовые приборы прикрепите к фасаду дома, забору или сараю. В обычные стеклянные банки посадите цветы, прикрепите леску или веревку и повесьте на импровизированные крючки.
4. Тематическая композиция
Клумба в виде костра.
Оригинальная тематическая композиция в виде костра из цветов и деревяшек с чугунным котлом, заполненным живыми цветами или зеленью, станет центральной деталью цветника на даче.
5. Клумба в лодке
Цветущая лодка.
Ветхая поломанная лодка — настоящий клад для творческого человека. Используйте ее для создания великолепной цветочной клумбы. Для этого засыпьте в лодку достаточное количество земли со специальными добавками и высадить цветы. Летом клумба зацветет и станет потрясающим украшением дачного двора.
6. Тумба с цветами
Яркий комод с цветами.
Если у вас есть старый советский комод, ожидающий очереди на выброс, не спешите. Вместо этого, покрасьте его в яркий насыщенный цвет, посадите в выдвижных ящиках цветы, поставьте наверху несколько горшков с растениями. Готовое изделие станет великолепным украшением крыльца.
7. Горшок в рамке
Цветочная композиция в рамке.
Креативная композиция, сделанная из деревянной рамы и небольшого металлического ведра, станет неповторимым подвесным украшением загородного участка.
8. Вертикальная клумба
Вертикальная клумба из поддона.
Используйте деревянный поддон для создания вертикальной цветочной клумбы. Новое изделие можно поставить у забора или прикрепить к фасаду одного из зданий на участке.
9. Садовый инвентарь
Композиция из садового инвентаря и цветочных горшков.
Если у вас есть лопата, грабли и другой садовый инвентарь, отслуживший свое век, используйте его для создания необычной садовой композиции. Для этого, закрепите инструмент на заборе, прикрепив к нему несколько металлических емкостей и цветами.
10. Пенек
Клумба в пне.
Из больших сухих пней могут получиться эффектные клумбы для сада. Для реализации этой задумки, в пне придется прорубить большое отверстие, если потребуется сделать дренаж, и посадить цветы. Стильное украшение можно разместить в центре цветника, у крыльца или на заднем дворе.
11. Яркие шины
Подвесное украшение из шин.
Предприимчивые дачники уже давно и активно используют отработанные покрышки для садового декора. Например, в шины, покрашенные яркой краской, можно насыпать земли и посадить цветы. Готовое украшение можно прикрепить к стене дома или внутренней стороне забора.
12. Многоярусный цветник
Многоярусный декоративный цветник.
Яркий, эффектный цветник, для создания которого вам потребуется три крупных три широких горшка разной величины и разные семена цветов. Летом, когда зацветут цветы, клумба превратится в декоративный фонтан.
13. Круглые клумбы
Круглые клумбы в покрышках.
Аккуратные цветочные клумбы, сделанные из автомобильных покрышек, покрашенных в нежные постельные оттенки, выглядят очень стильно и необычно.
14. Маленькие бочечки
Двухъярусная клумба в бочках.
Симпатичная двухуровневая клумба с контейнерами, похожими на маленькие бочонки, — то, что нужно для украшения крыльца.
15. Лестница
Стеллаж для цветочных горшков.
Старую деревянную лестницу можно превратить в очаровательный стеллаж для цветочных горшков. Такой стеллаж можно разместить на крыльце, у забора или в центре сада.
16. Жестяные банки
Цветы в банках краски.
Банки из-под краски можно использовать в качестве альтернативы привычным цветочным горшкам. Можно постараться и подобрать растения под цвет краски, которая ранее была в баночке. В таком случае, подтеки краски станут своеобразной декоративной деталью.
17. Круглая клумба
Яркая клумба круглой формы.
Четкая разметка и план посадки поможет создать на своем участке дизайнерскую клумбу. Чтобы добиться нужного эффекта, используйте растения разных цветов, а один ряд можно заменить цветами в горшках.
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