Как тратить меньше и меньше выбрасывать (8 простых способов)

Кто любит, когда дома бардак и грязь? Удовольствие на крайне редкого ценителя. Но если родную жилплощадь мы хоть время от времени приводим в порядок, то о планете как-то не задумываемся. Вот вы когда-нибудь пытались подсчитать, сколько мусора выкидываете за неделю?

А ведь снизить количество бытовых отходов – это в ваших же интересах. Если не ради Земли, то ради собственного кошелька. И вот, как это сделать просто и без жертв.

Прогнозы учёных далеки от радужных: если человечество продолжит «производить» отходы даже с теми же темпами, что и сейчас, скоро вся Земля превратится в одну большую свалку. С эпидемиями и всеми вытекающими последствиями. Но предотвратить печальный сценарий нам вполне по силам. Достаточно начать с малого: отказаться от вещей из этого списка. А приятный бонус заключается в том, что денег в конце месяца будет оставаться куда больше!

Так что престаньте покупать…

1.Бумагу для кухни

Вам правда нужно столько бумаги?

Одноразовые полотенца, салфетки маленькие, салфетки побольше – неужели нам действительно нужно столько бумаги? Эти маленькие вещи в итоге выливаются в немаленькие траты. А всё ради того, чтобы оказаться в мусорном ведре. Заменить бумажные полотенца и салфетки тканевыми – это же так просто.

2.Пластиковые контейнеры для еды

А заодно можно и скучный кухонный интерьер оживить.

Они размножаются!

Лотки для еды, конечно, вещь удобная, но со своими недостатками. Во-первых, они имеют свойство «размножаться», и одним маленьким судком дело точно не ограничится. А во-вторых, при нагревании частицы пластика проникают в пищу. Даже без микроволновки. Что уж точно не есть хорошо и хорошо не есть. Выход: еду нагревать в специальной стеклянной посуде, а на работу брать многоразовый (и симпатичный) ланч-бокс.

3.Напитки в одноразовых пластиковых бутылках

Вода, которая дороже бензина.

Немного занятной математики: в одних только США на производство пластиковых бутылок для воды тратят 17 миллионов баррелей нефти в год. Для сравнения, этого же количества хватило бы на заправку 1,3 миллионов машин в течение целого года! Чем не повод завести симпатичную многоразовую бутылку для сумки и фильтр для дома?

4.Любите покупать кофе? Заведите многоразовый стакан!

Идеальный подарок для кофемана!

Вы знали, что ни одна кофейня, вроде Starbucks, не откажет клиенту налить горячий напиток в его собственную тару? И выйдет, кстати, немножечко дешевле. Так что многоразовый стакан или компактный термос станет отличным подарком экономному кофеману.

5.Откажитесь от пакетов

Пора бы разгрузить свой пакет с пакетами.

Оказывается, в среднем через наши руки проходит 540 пластиковых пакетов в год! Для страстных любителей шоппинга и доставки еды эта цифра ещё внушительнее. Полиэтилен плохо поддаётся вторичной переработке, зато долго разлагается в почве. Так что по факту любой кулёк – это просто вредный мусор. А ведь вместо условных 540 пакетов можно завести одну единственную эко «торбу» из хлопка. Представьте, как было бы круто, если бы все так сделали?

6.И от еды в пакетах – тоже

Упаковка зачастую куда заманчивее содержимого.

Все эти полуфабрикаты, расфасованные в яркие разноцветные пачки, так и просятся к вам в корзину. Искушение велико, но оно того не стоит: за экономию времени вы заплатите высоким уровнем сахара в крови и сантиметрами на талии. А тара отправится в мусорное ведро. Не говоря уже о том, что на вкус большинство еды быстрого приготовления, мягко скажем, не очень.

7.Перейдите, наконец-то, на многоразовую бритву

Вот так гораздо экономнее.

Одноразовые станки – это напрасная трата денег, которая многим обманчиво кажется экономией. Да и разве не интересно попробовать какую-нибудь новинку с кучей лезвий и других фишек?

8.Попробуйте делать некоторые средства гигиены и бытовой химии самостоятельно

А вдруг это станет вашим хобби?

Пускай звучит, как хобби для отчаянных «зелёных» домохозяек или хипстеров, но в самодельных средствах гигиены есть свои плюсы. И это помимо экономии. К примеру, вы будете уверены в составе и гипоаллергенности продуктов. Нет, мастерить супер крем для лица, может, и не стоит. А вот шикарный гель для душа или даже очищающий освежитель для туалета – запросто.