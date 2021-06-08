Интересная идея: как сделать столик на дачу — такой ветром точно не унесет

В сегодняшней статье хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала Synthetic Construction, который показал, как сделать своими руками массивный уличный столик.

Самодельный столик можно установить на дачном участке или поставить внутри беседки.

Стол, конечно, очень тяжелый получился. Но во всем нужно искать плюсы.

В данном случае дополнительный вес только на руку — столик будет устойчиво стоять на любой поверхности. Ну и ветром его точно не унесет.

Так что идея однозначно заслуживает вашего внимания.

Для изготовления уличного столика нам потребуются следующие материалы:

керамическая плитка;

цемент + песок (для приготовления раствора);

пластиковые трубы;

белый цемент — для затирки швов между плитками.

Изготовление столешницы

Первым делом необходимо будет изготовить столешницу. Определяемся с размерами, после чего из кирпича на ровной поверхности делаем опалубку.

По центру укладываем большую плитку. Остальное пространство заполняем узкими плиточками, укладывая их плотно друг к другу. Борта опалубки также надо обложить плиткой.

Сверху на плитку насыпаем белый цемент, и распределяем его равномерным слоем по всей поверхности. Удобно использовать для этого деревянную рейку.

На следующем этапе укладываем на плитку металлическую сетку, и заливаем внутрь опалубки раствор из песка и цемента. Заливаем на высоту кирпича.

Изготовление опорных ножек стола

Для изготовления ножек будем использовать канализационные пластиковые трубы.

Отрезаем трубы по размеру, подготавливаем соединительные элементы (тройники и заглушки), после чего собираем цельную конструкцию.

Дополнительно нам потребуются четыре пластиковых баклажки: отрезаем у них горловину, а потом отрезаем по размеру — это будут формы для заливки «опорных подошв».

Собранную конструкцию из пластиковых труб вставляем в цементно-песчаный раствор, которым мы заливали столешницу.

Устанавливаем формы из пластиковых бутылок, и заливаем раствор в опорные ножки столика.

Финишная отделка

После того как высохнет раствор, кирпичи и пластиковые бутылки убираем. Ножки стола можно покрасить или оставить как есть — это уже на ваше усмотрение.

Швы между плитками на верхней части столешницы необходимо заделать с помощью затирки, приготовленной из белого цемента и воды.

Подробно о том, как своими руками сделать стол на дачу, можно посмотреть в авторском видеоролике. Если идея вам понравилась — напишите об этом в комментариях.