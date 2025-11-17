Мифы об уборке, которые делают её неэффективной

Если сейчас ответ на любой вопрос можно найти в интернете, тол раньше все знания, советы и хитрости передавались из поколения в поколение (особенно те, которые касались быта). Увы, многие из этих рекомендаций уже давно устарели, а мы даже не задумываемся над этим, и все равно продолжаем ими пользоваться.

Совет 1: Любую вещь можно помыть уксусом

Совет 2: Сода подходит для чистки любой поверхности

Совет 3: Перьевыми метелками эффективно собирать пыль

Совет 4: Чтобы посуда была чище, ее нужно мыть руками

Совет 5: После мытья окна нужно протирать газетой

Совет 6: Бытовую технику, которая «работает» с водой, не нужно мыть

Совет 7: Кока-кола почистит унитаз

Совет 8: Чем больше стирального порошка, тем лучше

Сегодня мы расскажем, какие советы по уборке пора забыть, как страшный сон.Пластиковую столешницу можно протереть уксусом, а дерево – нельзяНельзя спорить с тем, что обычный столовый уксус, который есть на кухне каждой хозяйки, является универсальным чистящим и моющим средством. Его можно использовать для решения многих бытовых задач, однако есть материалы, которые от контакта с уксусом могут испортиться. В первую очередь речь идет о мраморе, граните, резине, необработанном дереве. Также не стоит протирать уксусом экраны гаджетов: телевизоров, смартфонов, ноутбуков.Что касается лежанок домашних животных, которые порой так и хочется продезинфицировать уксусом, то это не менее плохая идея, чем все вышеупомянутые. После такой обработки ваши питомцы наверняка захотят пометить неприятно пахнущий участок, то есть, вы добьетесь абсолютно противоположного результата.Газовую плиту можно чистить содой, а стеклокерамическую – нельзяГде уксус, там и сода – неунывающий тандем. Однако не стоит думать, что она обладает какими-то магическими свойствами, и способна очистить что-угодно. Пищевой порошок действительно отлично справляется с грязью и пятнами, но при этом не стоит ждать от него дезинфекции.Также у соды есть еще один недостаток, о котором часто забывают во время чистки. Она является абразивом, и способна повредить деликатные поверхности, которые нуждаются в мягком уходе. Это касается зеркал, стекла, деревянные полов и мебели, золота, алюминия, мрамора. Содой нельзя мыть стеклокерамические плиты, чтобы не оставить царапины на поверхности, и любые предметы с трещинами.Вместо пипидастра используйте влажную салфеткуРаньше перьевые метелки считались весьма эффективными помощниками в борьбе с пылью, однако позже выяснилось, что они не помогают избавиться от нее, а лишь перемещают с места на место. По этой причине лучше пользоваться салфетками из микрофибры. Смочите их водой, хорошо отожмите и пройдитесь по грязным поверхностям. Как показывает практика, они задерживают на ткани около 90% пыли.А чтобы ваша квартира дольше оставалась чистой и меньше нуждалась в уборке, в следующий раз протрите столы, тумбы, шкафы, полки и прочие поверхности водой с добавлением кондиционера. Он работает как антистатик – отталкивает пыль и не дает ей оседать.Посудомойка справится быстрее и качественнееА вот этот совет точно дают нам наши бабушки, которые в советские времена даже не подозревали о существовании посудомоечной машины. Да, если вы моете посуду вручную, то можете проконтролировать все имеющиеся загрязнения и устранить их, однако это не сравнится с теми плюсами, которые дает специальный прибор.В посудомоечной машине тарелки, кружки, кастрюли, столовые приборы больше часа находятся под воздействием горячей воды и моющих средств, поэтому вы их достаете не только идеально чистыми, но и хорошо продезинфицированными. Также прибор более экономно расходует воду, чем если бы мы мыли посуду руками.Конечно, есть предметы, которые лучше помыть вручную, например, деревянные разделочные доски либо фарфоровый чайный сервиз, который перешел по наследству от бабушки. В остальном же смело можете доверить посуду специально «обученной» бытовой технике. Главное, не забывать вовремя добавлять в отсек ополаскиватель и соль, а также чистить фильтр. Если этого не делать, на посуде будет оставаться некрасивый белый налет.Используйте тряпку и специальное средствоЭтим приемом в свое время активно пользовались наши мамы и бабушки, поэтому неудивительно, что мы тоже беремся за газету каждый раз, когда видим пятна на стеклах. Однако давайте будем честными: в Советском Союзе не было специальных инструментов и качественной бытовой химии, которая могла бы за считанные минуты удалить грязь и пыль со стекол, поэтому использование газет было оправданным. Но сейчас, чтобы привести окна в порядок, достаточно будет салфетки из микрофибры и любого очищающего средства. Также многие хозяйки используют резиновую стекломойку, которая не оставляет после себя разводов и ворса. Конечно, от того, что вы протрете стекло газетой, ничего плохого не будет, но сил и времени вы потратите намного больше.Если не мыть стиральную машину, появится плесеньСуществует стереотип о том, что если бытовая техника соприкасается с водой и моющими средствами в ходе работы, то отдельно мыть ее не нужно. В первую очередь речь идет о стиральной и посудомоечной машинах. На самом деле эти прибора находятся в такой же зоне риска, как и остальные устройства в вашей квартире. Всему виной влага, которая является идеальной средой для появления и размножения бактерий. Поэтому обязательно оставляйте дверцы приборов открытыми после окончания цикла стирки или мойки, а также раз в месяц проводите профилактическую чистку.Это можно делать с помощью специальной бытовой химии, а можно использовать подручные средства, например, лимонную кислоту. Для этого достаньте из барабана все вещи, засыпьте лимонную кислоту в отсек для моющего средства и запустите режим стирки с температурой не менее 60 градусов. По окончании цикла выберите «Полоскание», чтобы из барабана вымылись остатки лимонной кислоты. Если после чистки внутри останутся загрязнения, можете убрать их вручную тряпкой, смоченной в растворе уксуса.Кока-колу часто используют против налетаКогда-то в интернете завирусился ролик о том, что кока-колой можно убрать налет и ржавчину в унитазе за считанные минуты. Хозяйки тут же принялись испытывать новый лайфхак, и здесь их мнения разделились: кто-то писал, что хитрость годная, а кто-то жаловался, что никакого эффекта нет. На самом деле здесь есть ряд нюансов.Во-первых, газировка действует очень медленно: для того, чтобы она действительно очистила унитаз, нужно оставить ее на стенках на несколько часов, а лучше на ночь. Кроме того, кислоты, которые входят в состав кока-колы, не уничтожают бактерии. Поэтому в налетом, ржавчиной, желтизной и прочими загрязнениями лучше справляться при помощи специальной бытовой химии или банального отбеливателя.Не кладите в отсек много порошкаКазалось бы, все логично: чем больше вы положите стирального порошка в отсек, тем лучше и быстрее он отстирает одежду. На самом деле все не так просто, и есть подвох. Во-первых, если использовать слишком много порошка, образуется море пены, которая будет мешать одежде тереться друг о друга (а в этом как раз и заключается суть стирки). Во-вторых, средство может банально не вымыться из ткани, и на вещах останутся белесые пятна. Кроме того, если из раза в раз добавлять много порошка, одежда станет тусклой и жесткой. Поэтому лучше класть меньше средства и запускать повторное полоскание, чем каждый раз покупать новые вещи.