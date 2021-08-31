Инструмент для разметки круглых труб под вырезание седловины

Чтобы состыковать две заготовки из круглой трубы, в одной из них необходимо вырезать седловину.

Для этого обычно используется специальное приспособление для вырезания седловин.

Однако не у каждого домашнего мастера имеется возможность купить или сделать такое приспособление самостоятельно.

Поэтому в сегодняшней статье мы расскажем, как сделать инструмент для разметки труб, а точнее — для разметки седловин, которые потом можно вырезать при помощи болгарки с отрезным диском по металлу.

Идея самодельного приспособления принадлежит автору YouTube канала THD TV. Берите себе на заметку.

Основные этапы работ

Для начала из листового металла необходимо будет вырезать небольшую полоску.

После этого ее надо согнуть в двух местах.

Для этого мастер временно приварил заготовку к металлической полосе нужной толщины, и с помощью молотка придал ей необходимую форму.

К получившейся детали привариваем кусочек металла.

Обрабатываем деталь на шлифовальном станке или с помощью УШМ с лепестковым диском.

В приваренном кусочке металла необходимо просверлить два отверстия (перпендикулярно друг другу). В одном из отверстий нарезаем резьбу под барашковый болт.

Переднюю часть детали нужно обрезать болгаркой, чтобы получилась треугольная форма, как на фото ниже.

На заднюю часть приспособления автор надел кусок толстой резины. Зазор между резиной и указателем должен составлять 1 мм.

На последнем этапе останется только вырезать еще одну полоску металла, и просверлить в ней отверстия под установку разметочного маркера.

На другом конце пластины сверлим еще одно отверстие, продеваем через него кусок веревки.

Вставляем веревку в отверстие в основной детали, и фиксируем барашковым винтом. Самоделка готова.

Видео по теме

Как изготовить данное приспособление и как им работать, можно посмотреть в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.