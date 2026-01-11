Ошибки в приготовлении пищи, которые могут испортить ваш ужин

Вы можете подумать, что добавление масла в воду во время приготовления пасты предотвратит ее слипание. Тем не менее, масло может сделать вашу еду невкусной. Если вы захотите добавить соус позже, масло фактически не даст ему хорошо смешаться с вашими макаронами, и результаты могут вас разочаровать. Мы хотим, чтобы ваш ужин соответствовал вашим ожиданиям.

Вот некоторые вещи, которые вы не должны делать, чтобы приготовить вкусную еду. 1. Добавление масла в воду при приготовлении макарон. Некоторые люди добавляют масло в воду, когда готовят макароны. Они делают это, чтобы остановить кипение воды или предотвратить слипание пасты. Однако, добавление масла может быть плохой идеей, если вы планируете есть макароны с соусом, потому что масло затруднит прилипание к пасте соуса.2. Слишком долгое ожидание, прежде чем перемешать макароны. Важно сразу же начать размешивать макароны . С большей вероятностью они начнут слипаться вначале из-за высвобождения крахмала.3. Не позволять мясу оттаивать. Вы должны вынуть мясо из холодильника и дать ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем готовить его. В противном случае холодное мясо будет готовиться неравномерно: внутренняя часть сырая, а внешняя – подгоревшая. 4. Не позволять мясу отдыхать перед тем, как разрезать его. Когда вы готовите мясо, большинство соков находится в центре. Поэтому лучше немного подождать , прежде чем его нарезать, чтобы соки могли пропитать все мясо.5. Перемешивание риса. Если вы не делаете ризотто, лучше не размешивать рис. В противном случае он активирует крахмал, который сделает ваш рис мягким. 6. Поднимать крышку при приготовлении риса Если вы готовите рис в кастрюле, не снимайте крышку, чтобы проверить, готов ли рис. Если вы сделаете это, жар исчезнет , ​​и верх будет недоварен. Это также испортит соотношение воды и риса, и рис будет более сухим.7. Жарить еду в оливковом масле. Оливковое масло первого отжима обладает низкой температурой горения. Поэтому, если вы будете готовить его при высоких температурах, например, стейк, он начнет неприятно пахнуть и выделять токсичные химические вещества.8. Не убедиться, что рыба сухая. Если рыба мокрая на поверхности, и вы начинаете готовить ее на сковороде, она будет готовиться на пару, а не поджариться. Это означает, что у него не будет той золотой корочки в конце. 9. Добавляем холодное масло и сливки к пюре. Добавление этих ингредиентов в холодном состоянии предотвратит их надлежащее поглощение крахмалом в картофеле. Поэтому лучше разогреть сливочное масло до тех пор, пока оно не растает, а сливки — до тех пор, пока они не начнут выделять пар, и только тогда вы должны добавить их.10. Добавление чеснока слишком рано. Чеснок подгорит легко, поэтому при жарке он первым может испортить вкус. Добавьте его в последнюю очередь, и вы можете быть уверены, что он не сгорит. 11. Не разогревать сковороду. Вы должны нагреть сковороду в течение нескольких минут, прежде чем жарить в ней что-либо. В противном случае мясо или рыба , которую вы готовите, не будут правильно приготовлены.