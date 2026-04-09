Парочка действенных способов, которые избавят от запаха чеснока без чистки зубов



 

Чеснок - продукт исключительно полезный, а в некоторых случаях еще и достаточно вкусный. Во всяком случае, если был правильно добавлен к основному блюду. Есть у данного плода только один серьезный недостаток – после употребления чеснока во рту остается неприятный запах, который крайне сложно вывести на протяжении длительного периода времени.
Часто не получается сделать это и с использованием зубной пасты.

Чеснок - продукт исключительно полезный. |Фото: gippokrat.by.

Чеснок не просто так является одним из самых популярных ингредиентов в приготовлении основных и закусочных блюд. Используют чеснок в том числе для приготовления разнообразных соусов. Более того, употреблять его можно и в сыром виде в качестве закуски. Данный продукт не просто является подходящей приправой, но также обладает исключительно положительными свойствами в вопросах влияния на здоровье. Изюминкой на торте достоинств чеснока можно смело считать относительно небольшую стоимость данного продукта на рынке.
У чеснока есть ровно один недостаток. |Фото: frullato.ru.

При всем при этом нельзя не вспомнить про наличие у чеснока одного серьезного недостатка. Из-за содержащихся в чесноке веществ и элементов он становится причиной появления крайне неприятного запаха в ротовой полости. Избавиться от «аромата» может быть крайне сложно. С высокой долей вероятности даже зубная паста здесь не поможет. Во всяком случае после первой чистки. К счастью, существуют и другие способы.

Метод первый: чай


Крупный чайный лист - первое решение. |Фото: yandex.ru.

Основной способ нейтрализации чесночного запаха (из наиболее доступных) – это использование чая.
Если в доме есть сухие крупные чайные листья, то можно их прямо в таком виде закинуть в рот и некоторое время пожевать. Выделившиеся из чая в слюну аминокислоты очень быстро нейтрализуют чесночный запах. Проблема данного способа лишь в том, что он не слишком то приятный.
Можно просто выпить чаю. |Фото: myseldon.com.

Впрочем, можно зайти с другой стороны и просто заварить добрую кружку крепкого черного или зеленого чая. Выпив ее полностью, скорее всего получится избавиться от распугивающего окружающих амбре из ротовой полости.

Место второй: яблоко


Яблоко - второй проверенный вариант. ¦ Фото: thiswonthurtabit.co.uk.

Запах чеснока почти не ощутим для самого человека, однако на окружающих, особенно в случае беседы, он оказывает самое негативное влияние. Для того, чтобы решить проблему, достаточно иметь под рукой свежие яблоки. Суть в том, что внутри яблок имеются многочисленные аминокислоты, которые без особого труда нейтрализуют едкие и чрезвычайно ароматные субстанции, содержащиеся в чесноке. В большинстве случаев будет достаточно съесть всего лишь одно яблочко.

