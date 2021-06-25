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Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Мы не раз видели в американских фильмах, как главные герои-школьники, учащиеся в последних классах, лихо заруливают на собственном автомобиле на территорию учебного заведения. Да-да, в жизни у них есть еще и строго отведенные парковочные места.

В школе West Orange американского городка Винтер-Гарден, штат Флорида, у старшеклассников есть традиция — каждый год они раскрашивают свое парковочное место. Дизайн будущего рисунка, правда, предварительно согласуется с администрацией школы, но школьники не склонны хулиганить, а, наоборот, пускают свое воображение на позитивные и смешные послания.

Надо признать, выглядит здорово, особенно с высоты полета дрона.

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Чаще всего старшеклассники пишут свое имя и год окончания школы.

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Как раскрашенная стоянка выглядит с высоты полета дрона.

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