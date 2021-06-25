Американским школьникам разрешили раскрасить свое парковочное место

Мы не раз видели в американских фильмах, как главные герои-школьники, учащиеся в последних классах, лихо заруливают на собственном автомобиле на территорию учебного заведения. Да-да, в жизни у них есть еще и строго отведенные парковочные места.



В школе West Orange американского городка Винтер-Гарден, штат Флорида, у старшеклассников есть традиция — каждый год они раскрашивают свое парковочное место. Дизайн будущего рисунка, правда, предварительно согласуется с администрацией школы, но школьники не склонны хулиганить, а, наоборот, пускают свое воображение на позитивные и смешные послания.



Надо признать, выглядит здорово, особенно с высоты полета дрона.















Чаще всего старшеклассники пишут свое имя и год окончания школы.







































Как раскрашенная стоянка выглядит с высоты полета дрона.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





