Бордель «Кандапара» в Бангладеш

Бангладеш — одна из немногих мусульманских стран, где занятие проституцией легализовано. Старейшему борделю «Кандапара» в районе Тангайл около 200 лет.







Три года назад его снесли, но быстро восстановили, так как Национальная ассоциация женщин-юристов убедила Высший суд страны, что выселение секс-работниц незаконно: проституция — тоже работа, и эти женщины не хотят делать что-то другое. Основная же причина заключалась в том, что многие родились и выросли здесь, им больше некуда было пойти после разрушения «Кандапары». Сейчас территория публичного дома окружена двухметровой стеной. По сути, это целый район с узкими улочками, где расположились продуктовые лавки, кафе и лотки уличных торговцев.



«Кандапара» — место со своей иерархией. На низшей ступени — девочки 12–14 лет, которых продали в бордель родные ввиду крайней нищеты или криминалитет. Они принадлежат мадам и должны выплатить ей определенную сумму, что занимает определенное время: от года до пяти. Девушки не имеют свободных денег и не могут даже выйти на улицу.



На фото: Работница борделя Сумайя ждет клиента







Парень Сумайи, по совместительству постоянный клиент, ударил ее по лицу. Он из Дакки и приезжает к ней каждый месяц на неделю. Они часто дерутся, так как он хочет жениться на Сумайе, а та боится, что он отберет после свадьбы все ее деньги.

Они ссорятся потому , что ревнуют друг друга к другим клиентам и работницам борделяПосле погашения долга девушки становятся независимыми. У них появляется возможность выбирать клиентов и иметь собственные деньги. Они могут даже покинуть бордель, хотя решаются на это немногие, ведь занятие проституцией для людей из внешнего мира — несмываемая печать позора. Плюс заработок у жриц любви достаточно высокий и постоянный, что дает возможность секс-работницам помогать финансово своим семьям.Помимо жертв торговцев человеческим телом есть и те, кто приходит в публичный дом по собственной воле. Многие женщины убегают от жестоких и властных мужей.Клиентами борделя являются самые разные люди: полицейские, политики, фермеры, рыбаки, рабочие, подростки. Некоторые из них просто ищут легкий секс? другие остаются дольше в надежде найти постоянную связь и даже любовь. Ведь в приличных районах Бангладеш молодой человек не может даже взять свою девушку за руку на людях. В публичном доме он свободнее, как ни парадоксально . И потому можно увидеть даже, как мужчины просто пьют чай с женщинами-работницами (отношения древних греков с гетерами отличались весьма похожими мотивами.На фото: Каджол с клиентом. Она думает, что ей 17 лет, но точный возраст не знает. Была замужем в течение девяти лет, а потом тетя продала ее в бордель «Кандапара». Родив сына Мехеда, через две недели девушка уже была вынуждена снова начать работатьЭтим близнецам пять дней, они пока не имеют имен. Их мама, 20-летняя Джиник, работает в борделеНа фотографии 27-летняя Бонна дерется с другой работницей борделя26-летняя Дипа плачет . Она на втором месяце беременностиКаджол с шестимесячным сыном и клиентомРедкий момент, когда Каджол может побыть наедине с собойРегулярные посетители борделя — студенты Эммануил, Апурбо и УлашАсма родилась в борделе. Сейчас ей 14, и это ее первый год в качестве секс-работницы. До этого она только танцевала перед клиентамиЖенщины в ожидании работыПакхи с клиентом в своей комнате. Она живет в борделе год, сейчас ей 15 лет. В 12 она вышла замуж, потом сбежала. На улице Пакхи подобрал какой-то человек и продал в бордельПапиа сегодня принимает двоихРони — владелец местного магазина и сын одной из работниц публичного домаКлиент пытается поцеловать 19-летнюю Прию в щеку . Она работает в публичном доме с 17 летЖенщина с клиентомПуна танцует на кроватиМегле сейчас 23. В 12 лет она стала работать на швейной фабрике, где познакомилась с человеком, обещавшим ей хорошую работу за большие деньги. Он продал ее в бордельЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)