Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Интерьер прихожей должен быть крайне функциональным, от этого напрямую зависит порядок в комнате. Зачастую площадь в таком помещении ограничена, но при этом здесь нужно разместить немало вещей. Как же этого добиться?
Светлые стены
Интерьер, оформленный в светлых тонах всегда кажется чистым и просторным.
светлый интерьер прихожей
Гармоничная цветовая гамма для прихожей
Функциональное место отдыха
В прихожей не обойтись без табуретки, пуфика или банкетки. Если комната небольшая, то место отдыха должно выполнять сразу несколько функций. Например, если это лавка или банкетка, то под ней должны быть отсеки для хранения обуви. Практичным может быть даже пуф с откидным сидением, куда можно сложить различную мелочь или спрятать на сезонное хранение обувь.
Место для отдыха с системами хранения
Банкетка с отделением для хранения обуви
Место для хранения обуви
Немало места в прихожей занимает обувь, поэтому нужно продумать её грамотное хранение. Отличный вариант для небольшого пространства – обувница с несколькими вертикальными отсеками, либо консоль с отделом для хранения. Можно также изготовить на заказ открытый горизонтальный стеллаж-витрину. Такой предмет мебели будет смотреться стильно, сэкономит немало места и систематизирует хранения в прихожей.
Хранение обуви в прихожей
Вертикальное хранение обуви
Консоль с отделением для хранения обуви
Крючки и вешалки
Идеальный порядок в прихожей невозможен без вешалок и крючков. В маленькой комнате можно поставить угловую вешалку и сделать несколько крючков. Кстати, важно не только обеспечить интерьер удобными системами хранения, но и проследить за тем, чтобы это выглядело стильно и привлекательно. Сегодня в декораторских магазинах можно найти немало крючков всевозможных форм, цветов и размеров.
Порядок в прихожей
Корзины, коробки, контейнеры
Дополнительными помощниками в создании идеального порядка станут плетёные корзины, пластиковые контейнеры и даже самые обычные картонные коробки. В них разместится немало вещей, обуви и аксессуаров. Так можно решить проблему хранения сумок и головных уборов.
Стильный интерьер прихожей
Лаконичный интерьер прихожей.
