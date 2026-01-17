Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Интерьер прихожей должен быть крайне функциональным, от этого напрямую зависит порядок в комнате. Зачастую площадь в таком помещении ограничена, но при этом здесь нужно разместить немало вещей. Как же этого добиться?



Светлые стены

Функциональное место отдыха

Место для хранения обуви

Крючки и вешалки

Корзины, коробки, контейнеры

Интерьер, оформленный в светлых тонах всегда кажется чистым и просторным.А в маленьком помещении применение таких оттенков работает на визуальное увеличение площади. Можно остановиться на белом, светло-сером, голубом, салатовом цветах. Для отделки лучше использовать краску или обои, которые легко моются, чтобы при малейшем загрязнении стены без труда можно было привести в порядок.светлый интерьер прихожейГармоничная цветовая гамма для прихожейВ прихожей не обойтись без табуретки, пуфика или банкетки. Если комната небольшая, то место отдыха должно выполнять сразу несколько функций. Например, если это лавка или банкетка, то под ней должны быть отсеки для хранения обуви. Практичным может быть даже пуф с откидным сидением, куда можно сложить различную мелочь или спрятать на сезонное хранение обувь.Место для отдыха с системами храненияБанкетка с отделением для хранения обувиНемало места в прихожей занимает обувь, поэтому нужно продумать её грамотное хранение. Отличный вариант для небольшого пространства – обувница с несколькими вертикальными отсеками, либо консоль с отделом для хранения. Можно также изготовить на заказ открытый горизонтальный стеллаж-витрину. Такой предмет мебели будет смотреться стильно, сэкономит немало места и систематизирует хранения в прихожей.Хранение обуви в прихожейВертикальное хранение обувиКонсоль с отделением для хранения обувиИдеальный порядок в прихожей невозможен без вешалок и крючков. В маленькой комнате можно поставить угловую вешалку и сделать несколько крючков. Кстати, важно не только обеспечить интерьер удобными системами хранения, но и проследить за тем, чтобы это выглядело стильно и привлекательно. Сегодня в декораторских магазинах можно найти немало крючков всевозможных форм, цветов и размеров.Порядок в прихожейДополнительными помощниками в создании идеального порядка станут плетёные корзины, пластиковые контейнеры и даже самые обычные картонные коробки. В них разместится немало вещей, обуви и аксессуаров. Так можно решить проблему хранения сумок и головных уборов.Стильный интерьер прихожейЛаконичный интерьер прихожей.