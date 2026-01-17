С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Иващенко
    И они  никому не нужны ...10 вещей, которые...
  • Ирина52
    Люди перекати-поле не способны любить. Им не нужна ни семья,ни дети, ни  Родина... Они бродяги по сути своей...10 вещей, которые...
  • Светлана Кудрявцева
    В этом посте нет ни семьи, ни детей. Только жизнь как бесконечное приспособление непонятно к чему.10 вещей, которые...

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Интерьер прихожей должен быть крайне функциональным, от этого напрямую зависит порядок в комнате. Зачастую площадь в таком помещении ограничена, но при этом здесь нужно разместить немало вещей. Как же этого добиться?

Светлые стены

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Интерьер, оформленный в светлых тонах всегда кажется чистым и просторным.
А в маленьком помещении применение таких оттенков работает на визуальное увеличение площади. Можно остановиться на белом, светло-сером, голубом, салатовом цветах. Для отделки лучше использовать краску или обои, которые легко моются, чтобы при малейшем загрязнении стены без труда можно было привести в порядок.

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

светлый интерьер прихожей

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Гармоничная цветовая гамма для прихожей

Функциональное место отдыха

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

В прихожей не обойтись без табуретки, пуфика или банкетки. Если комната небольшая, то место отдыха должно выполнять сразу несколько функций. Например, если это лавка или банкетка, то под ней должны быть отсеки для хранения обуви. Практичным может быть даже пуф с откидным сидением, куда можно сложить различную мелочь или спрятать на сезонное хранение обувь.

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Место для отдыха с системами хранения

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Банкетка с отделением для хранения обуви

Место для хранения обуви

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Немало места в прихожей занимает обувь, поэтому нужно продумать её грамотное хранение. Отличный вариант для небольшого пространства – обувница с несколькими вертикальными отсеками, либо консоль с отделом для хранения. Можно также изготовить на заказ открытый горизонтальный стеллаж-витрину. Такой предмет мебели будет смотреться стильно, сэкономит немало места и систематизирует хранения в прихожей.


Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Хранение обуви в прихожей

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Вертикальное хранение обуви

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Консоль с отделением для хранения обуви

Крючки и вешалки

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Идеальный порядок в прихожей невозможен без вешалок и крючков. В маленькой комнате можно поставить угловую вешалку и сделать несколько крючков. Кстати, важно не только обеспечить интерьер удобными системами хранения, но и проследить за тем, чтобы это выглядело стильно и привлекательно. Сегодня в декораторских магазинах можно найти немало крючков всевозможных форм, цветов и размеров.

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Порядок в прихожей

Корзины, коробки, контейнеры

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Дополнительными помощниками в создании идеального порядка станут плетёные корзины, пластиковые контейнеры и даже самые обычные картонные коробки. В них разместится немало вещей, обуви и аксессуаров. Так можно решить проблему хранения сумок и головных уборов.

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей

Стильный интерьер прихожей

Очень крутые примеры организации порядка в прихожей
Лаконичный интерьер прихожей.
Ссылка на первоисточник
наверх