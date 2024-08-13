Ошибки, которые даже шикарную квартиру превратят в конуру

Всем нам хочется, чтобы квартира выглядела стильно и интересно и чтобы нам в ней было комфортно. Увы, многие дизайнерские решения смотрятся выигрышно только на страницах журналов и картинках в интернете.

Часто мы наступаем на одни и те же грабли неудачных решений для дома, но, к счастью, некоторые досадные ошибки легко можно исправить.

Делаем слишком длинный или короткий кухонный фартук

Используем мозаику в ванной

Ставим в гостиной журнальный столик, потому что так надо

Вешаем светильники над зеркалом в ванной

Подбираем слишком маленькую тумбочку под телевизор

Вешаем занавески слишком низко или слишком высоко

Покупаем слишком яркое постельное белье

Размещаем слишком много вещей на кухонной столешнице

Ставим горшки с растениями на пол

Покупаем не тот ковер

В идеале кухонный фартук должен выглядеть завершенным, например, упираться в угол или дверной проем. Когда этот декоративный элемент неожиданно обрывается посередине стены — это смотрится неряшливо. Если других вариантов нет, можно просто сделать рамку из деревянных плашек.Кроме того, не следует использовать белую или контрастную затирку при укладке кафеля. По мнению некоторых дизайнеров она слишком бросается в глаза и сразу возникает ощущение, что фартук сделан тяп-ляп.Мозаичную керамическую плитку часто используют для отделки ванной. На первый взгляд она выглядит мило и нарядно, а с помощью полос, выложенных из такой плитки, можно создать необходимые акценты в интерьере. Но вот знающие дизайнеры утверждают, что мозаика скорее отвлекает и раздражает.Во-первых, ванная, украшенная мозаичной плиткой, будет казаться захламленной. Во-вторых, она скоро надоест до чертиков. В-третьих, на швах между мозаикой быстро появляется плесень, а вымыть ее оттуда — это сплошная головная боль. Лучше уж использовать кафель в нейтральных тонах, который не скоро выйдет из моды и не будет бесконечно мозолить глаза.Большинство гостей, да и хозяев тоже, будут чувствовать себя неуютно, если рядом с креслом нет места, куда можно поставить чашку с напитком. Можно, конечно, расставить мягкую мебель вокруг журнального столика, но, скорее всего, не все смогут до него дотянуться.Вместо такого стола лучше купить несколько небольших тумбочек на колесиках или сервировочный столик — такие штуки легко перемещать по комнате.Кстати, не стоит ставить в гостиной два дивана: вы замучаетесь их передвигать. Одна софа вместе с парой кресел или стульев позволит гостям и хозяевам удобно расположиться.Многие предпочитают вешать светильники именно над зеркалом в ванной. Но подобное освещение мало кого красит: кожа выглядит блеклой, а под глазами появляются темные мешки. Кроме того, часто люди зачем-то вкручивают в бра яркие белые лампочки, из-за чего свет аж режет глаза, а ванная, как ни странно, выглядит тусклой и унылой.Оптимально купить два светильника и прикрепить их по бокам от зеркала на уровне глаз. Они лучше освещают лицо, да и сама комната будет выглядеть поярче.Идеальная тумбочка под телевизор должна быть шире него, иначе техника будет выглядеть слишком громоздкой и непроизвольно раздражать всех находящихся в комнате. Кроме того, не стоит загромождать тумбочку большим количеством декоративных элементов. Лучше выбрать пару ярких деталей, которые просто придадут интерьеру завершенность и не создадут ощущения бардака.Еще телевизор не должен перегораживать вид из окна или обзор комнаты. Если поставить его напротив окна, то он помешает любоваться открывающейся панорамой. Один дизайнер отметил, что из-за подобного решения его клиентка искренне возненавидела гостиную и старалась пореже заходить в эту комнату. Женщину просто бесил интерьер, но она никак не могла понять, в чем же проблема.Если повесить карниз для штор прямо над окном, комната будет выглядеть тесной и неуютной. Благо эту ошибку легко исправить. Достаточно приподнять штору на 10-15 см над проемом и потолки сразу покажутся выше, а помещение — просторнее. Дизайнеры советуют брать массивный карниз, потому что он придает комнате очарование «неброской роскоши».Кроме того, не стоит выбирать шторы в тон к остальному текстилю в помещении. Такой интерьер смотрится дешево и простенько.Цветастое белье отлично выглядит на полке в магазине, поэтому руки порой сами к нему тянутся. Но спальню лучше оформить в спокойных тонах, иначе отдохнуть в этой комнате не получится, зато можно будет ненароком и бессонницу заработать. Так что стоит подобрать белое или нейтральное по цвету постельное белье, а интерьер разнообразить с помощью пары-тройки ярких декоративных подушек.Когда столешница заставлена всевозможными баночками, емкостями и бытовыми приборами, найти место для приготовления еды достаточно сложно. А если еще и приходится разгребать кучу вещей, чтобы положить заготовки или впихнуть на стол разделочную доску, работа на кухне превращается в сущее испытание.Лучше оставить на поверхностях минимум предметов, а все остальное разложить по шкафчикам. Главное — размещать все предметы разумно. Например, если чаще всего вы используете специи, стоя у плиты, то и хранить их логично где-то возле нее, а не на полке возле холодильника, который находится в другой части кухни.По большому счету в подобном размещении горшков нет ничего плохого. Но, как отмечают дизайнеры, лучше подыскать для цветов более подходящее место. Если пристроить горшки на книжных полках или подвесить их к потолку, можно сэкономить место, а само пространство будет казаться просторнее.Хорошо подобранный ковер может сделать комнату значительно уютнее, и тут есть два момента. Во-первых, лучше выбрать достаточно большое изделие, которое будет частично заходить под диваны и кресла. Слишком маленький коврик визуально уменьшает пространство.Во-вторых, надо учесть интерьер комнаты. Если стены окрашены в нейтральные тона, идеально подойдет яркий ковер с необычным узором. А вот для комнаты с цветочными обоями лучше подобрать спокойный однотонный ковер.