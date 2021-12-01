Странные и необычные достопримечательности в Азербайджане

Известный своим средневековым городом-крепостью, Азербайджан богат историей. Будучи своеобразным перекрёстком Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Европы, эта страна может похвастать некоторыми довольно удивительными и зачастую необычными достопримечательностями!
10. Музей азербайджанского ковра, Баку
Что может быть лучше для музея ковра, чем его здание, построенное в форме ковра? Они практически закатали Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства в ковёр!
Помимо своей уникальной формы, музей может похвастать тем, что, появившись в 1967 году, стал первым в мире специализированным музеем, посвящённым всему, что связано с коврами. Здесь собрана впечатляющая коллекция азербайджанских ковров — около 14 тысяч.
9. Памятник Рихарду Зорге, Баку
Легендарный Рихард Зорге, работавший в глубоком тылу врага, был одним из величайших разведчиков всех времён. Именно он предупредил советское командование о готовящейся операции «Барбаросса».
Памятник знаменитому советскому разведчику, расположенный в парке, названном его именем, напоминает, что этот человек был во всех смыслах человеком-тенью.
Продолговатый монумент выгнутой формы напоминает собой радарную установку. В центре памятника можно увидеть прорезанные насквозь глаза разведчика, чей изучающий и сосредоточенный взгляд пронизывает насквозь.
8. Горящий источник «Yanar Bulağ», Астара (Astara)
Две стихии — огонь и вода — не часто идут рука об руку, но в данном случае это именно так. И выглядит просто удивительно!
Огненный источник «Yanar Bulağ» (что буквально переводится «Горящий фонтан»), расположенный недалеко от города Астара на юге Азербайджана, является необычным источником, который невероятным образом сочетает в себе огонь и воду.
Феномен объясняется достаточно просто. Вода поступает из металлической вертикальной трубы внутри небольшого обычного павильона. Но как только поднести к воде зажигалку или другой источник огня, жидкость воспламеняется. Это уникальное и забавное свойство воды объясняется невероятно высоким содержанием в ней метана.
Несмотря на содержащийся в воде метан, местные жители говорят, что она имеет целебные свойства. За этой водой приезжают жители со всего региона, а для туристов стало почти ритуалом выпить глоток воды из горящего источника, пока горит огонь.
7. Дом из бутылок в Гяндже (Ganja)
Этот дом полностью построен из тысяч стеклянных бутылок. В нём, правда, никто не живёт, но это стоит увидеть!
Люди проявляют свою любовь разными способами. И коллекционирование является одним из них. А коллекционирование в сочетании со строительством встречается довольно редко. В данном случае эти два увлечения пересеклись, и результат впечатляет!
Дом из бутылок является частной резиденцией: чтобы его посмотреть, не требуется оплата, но также и нет часов посещения и организованных экскурсий. Впрочем, это не останавливает многочисленных посетителей, желающих взглянуть на уникальное сочетание инженерной мысли и творчества!
6. Центр Гейдара Алиева, Баку
Это массивное здание площадью 57519 м², построенное по проекту, разработанному знаменитым архитектором Захой Хадид, было названо лучшим в мире в 2014 году, получив премию «Дизайн года-2014″.
Комплекс культурного центра, кроме непосредственно самого здания, состоит из подземной парковки, парка площадью чуть больше 13,5 га, двух декоративных прудов и искусственного озера.
5. Малая Венеция в Баку
Возможно, Малая Венеция не так романтична, как оригинал, но зато здесь приятнее пахнет и сюда гораздо дешевле добраться.
Потрясающий комплекс островов и каналов появился в 1960-м году на бульваре города Баку. Этому месту не дали официального названия, но жители негласно окрестили его «Бакинской Венецией».
На берегах Малой Венеции можно посидеть в небольших кафе и ресторанах, прогуляться по парку, прокатиться на гондолах по каналам (общей протяжённостью 1350 метров), проплывая под многочисленными мостиками.
4. Грязевые вулканы Азербайджана
Может, это и не выглядит, как одно из самых опасных мест в мире, но когда здесь всё начинает пузыриться и выплёскиваться каждые несколько лет, то всё покрывается брызгами обжигающей грязи в радиусе 15 километров в любом направлении.
Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов: на территории республики находится чуть меньше половины из всех грязевых вулканов, которые есть на нашей планете (350 из 800).
3. Музыкальный камень Гобустана
Резонирующий камень, «играющий» с доисторических времён.
Это больше похоже на каменный барабан, чем на любой другой музыкальный инструмент, но у него, говорят, совершенно волшебный звук.
Национальный парк Гобустан можно смело назвать потусторонним местом. Помимо многочисленных грязевых вулканов, на его территории можно увидеть причудливые скальные образования, доисторические наскальные рисунки и огромный музыкальный камень под названием Гавалдаш (Qavaldaş).
Двухметровый камень резонирует необычным бубноподобным звуком, если по нему ударить мелким камнем. Причём, его тембр меняется в зависимости от времени года.
Звуки рождаются благодаря пустоте и пористости раковин ракушечного известняка, из которого состоит Музыкальный камень Гавалдаш, которые можно услышать на расстоянии 2-3 километров.
2. Ресторан в самолёте Ту-134B, Губа (Quba)
Нет, это не место падения самолёта — это невероятный ресторан и богатая фантазия в одном!
Этот уникальный ресторан, сделанный из корпуса самолёта Ту-134В, находится на вершине холма, благодаря чему посетителям открывается вид на город.
1. Гора Янардаг (Yanar Dağ)
Эта гора, название которой переводится как «горящая гора», охвачена пламенем в течение уже тысяч лет, и всё ещё продолжает гореть. Неудивительно, что это впечатляет и пугает людей, приезжающих увидеть её воочию.
Янардаг называют природным вечным огнём. Известняковый холм, расположенный на Апшеронском полуострове, охвачен пламенем метровой высоты шириной примерно 10 метров. Это одно из нескольких подобных природных мест, большинство которых находится в Азербайджане.
Природное явление объясняется сжиганием горючего природного газа, которым богато крупное месторождение под полуостровом.
В тёмное время суток пылающая гора представляет собой уникальное зрелище!
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