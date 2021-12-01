Странные и необычные достопримечательности в Азербайджане

С нами не соскучишься!

Известный своим средневековым городом-крепостью, Азербайджан богат историей. Будучи своеобразным перекрёстком Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Европы, эта страна может похвастать некоторыми довольно удивительными и зачастую необычными достопримечательностями!



10. Музей азербайджанского ковра, Баку

9. Памятник Рихарду Зорге, Баку

8. Горящий источник «Yanar Bulağ», Астара (Astara)

7. Дом из бутылок в Гяндже (Ganja)

6. Центр Гейдара Алиева, Баку

5. Малая Венеция в Баку

4. Грязевые вулканы Азербайджана

3. Музыкальный камень Гобустана

2. Ресторан в самолёте Ту-134B, Губа (Quba)

1. Гора Янардаг (Yanar Dağ)