Этикет прошлого: как вели себя за столом в Средневековье

Крестьянский праздник. Питер Артсен, 1551 год. | Фото: ru.wahooart.com.
Соблюдение правил поведения за столом всегда считалось признаком хорошего тона. Некоторые сегодняшние нормы этикета уходят своими корнями в древнее Средневековье. Как вели себя люди за столом несколько веков назад – далее в обзоре.
Застолье у аристократов. | Фото: worldhistory.biz.
Развал Западной Римской империи ознаменовал собой конец античной эпохи. Наступило Средневековье. Европа страдала от феодальных междоусобиц. Ежедневное меню господ не слишком отличалось от крестьян. В основном ели каши, бобы, овощи и много хлеба. Недостаток питательности еды компенсировали количеством съеденного. В то время принято было наедаться до отвала. Глядя на средневековые картины, складывается впечатление, что у многих мужчин тогда был лишний вес. Можно подумать, что вздутый живот – признак достатка, но, на самом деле, это признак несварения желудка.
Страна лентяев. Питер Брейгель Старший, 1567 год. | Фото: oboi-ok.ru.
Типичное застолье в Средневековье. | Фото: proeticet.ru.
Мясо на столах у крестьян появлялось только по праздникам, а у феодалов – всегда на пирах. Аристократы питались свининой, зайчатиной, рыбой, гусями. Столы расставляли буквой «Т» или «П». Гости занимали места согласно статусу. Чем выше положение приглашенного, тем ближе он сидит к хозяину.
Пир в доме Иова, византийская миниатюра XIV века. | Фото: upload.wikimedia.org.
В раннем Средневековье понятие скатерти отсутствовало напрочь, ее стали стелить гораздо позже. На дубовых поверхностях столов были сделаны углубления, куда раскладывалась пища. За столом сидели только мужчины, женщины ели отдельно в другом помещении.
По мере развития культа Прекрасной дамы (XI век) мужчины стали трапезничать вместе с женщинами. Появились первые «зачатки» застольного этикета. Стало обязательным мыть руки перед едой и после окончания застолья.
Средневековая трапеза. Миниатюра. | Фото: data6.gallery.ru.
Жидкую еду наливали в миски (одна порция предназначалась для двоих), а мясо каждый складывал себе на ломоть хлеба. Остатки хлеба затем бросали собакам или отдавали нищим. В Средневековье обычно ели утром и вечером. Древняя поговорка гласила: «Ангелы нуждаются в пище раз в день, люди - дважды, животные - трижды».
Если время было не праздничное, то меню простолюдина от аристократа отличалось только количеством съеденного. Так, из исторических хроник известно, что обед королевской четы в Англии XIII веке состоял из пары фунтов копченого сала и двух литров пива.
Праздник фазана, 1454 год. | Фото: supercook.ru.
В XII веке на столы стали стелить скатерть. Ее краями активно вытирали руки и рты хозяева дома и гости. Среди столовых приборов в Средневековье использовали ножи, больше напоминающие тесаки, и ложки из дорогих металлов, украшенных драгоценными камнями. Супы не ели, а выпивали. Ложками брали конфеты и прочие сладости.
Примеры вилок XVI века. Серебро, горный хрусталь, гравировка, позолота.
Вилкой стали пользоваться в XV веке, да и то, только итальянцы. Именно там начала свое развитие эпоха Возрождения, пришедшая на смену Средним векам. Что касается остальных европейских держав, то вилкой не спешили пользоваться даже монархи. Известно, что королева Анна Австрийская ела мясное рагу руками, а ее сын Людовик ХIV и вовсе запрещал использование вилки при дворе, т. к. сам ел приготовленные блюда руками.
Людовик XIV - король Франции. | Фото: st03.kakprosto.ru.
Именно в эпоху Короля-солнце соблюдение этикета, в том числе и застольного, стало основой придворной жизни. Правила поведения стали настолько сложными, что выпускались многочисленные пособия по этикету. При дворе появилась должность – церемониймейстер. Он должен был следить за выполнением всех требований.
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