Экстремальный Monowheel меняет представление о городском транспорте

Идеальный транспорт, в перспективе.
Команда энтузиастов, именующих себя «Make it Extreme», создала уникальное транспортное средство для езды по городу. Это большой одноколесный Monowheel, который рассчитан на взрослого человека. Конструкторы утверждают, что их детище может сделать езду по городу куда более веселой и разнообразной. Надо отметить, что получилось действительно очень интересно.
Отличное решение.
Так что же представляет собой моноколесо? На самом деле все достаточно просто. Конструкция транспортного средства включает в себя место для сидения, руль, силовой агрегат и собственно само колесо, на котором и держится все перечисленное выше. Воспринимать всерьез такой транспорт в наше время достаточно сложно. С другой стороны, у Monowheel есть много положительных сторон и большой потенциал развития.http://navote.ru/?p=26051
Быстрый и очень маневренный.
Подобный личный скутер отличается высокой маневренностью и хорошей управлемостью. Скоростью моноколеса традиционно похвастаться не могут. Самое быстрое (оно попало в книгу рекордов Гиннеса) разгоняли до 98.5 км/ч. Колесо созданное парнями из «Make it Extreme» разгоняется до почти 85 км/ч. Этого недостаточно для действительно долгих переездов, однако хватит с лихвой для езды по улицам населенного пункта.
Сделать такой не так уж сложно.
Есть у моноколеса и несколько серьезных недостатков, которые пока ставят крест на повсеместном использовании данного транспортного средства в городах. Во-первых, Monowheel очень сложно тормозить, водитель постоянно сталкивается с риском сделать сальто внутри конструкции машины. Во-вторых, водить такой транспорт в целом не очень-то просто, этому нужно учиться.
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