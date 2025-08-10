10 недооцененных автомобилей, цена на которые стремительно выросла

Иногда старые автомобили, которые уже давно вышли из моды, неожиданно вновь становятся крутыми и очень дорогими. В этой подборке – 10 ретро автомобилей из 70-х, 80-х и 90-х годов, которые снова в моде.
Lamborghini Countach (1974-1990).
Выпущенный в 1970 году, Lamborghini Countach, выглядел весьма необычно для того времени.Lamborghini Countach можно было купить меньше, чем за 100 000 долларов, что невероятно дешево для итальянского суперкара.
Сегодня Countach стоит более чем 300 000 долларов, а ранние модели ограниченной серии LP400 – более миллиона долларов.
Pontiac Trans Am (1977-1979).
Благодаря большому успеху фильма «Полицейский и бандит», в котором снимался этот автомобиль, фирма Pontiac продала сотни тысяч моделей за несколько лет. Но к началу 90-х годов, этот автомобиль вышел из моды. В начале 2000-х Pontiac Trans Am с двигателем V8 объемом 6,6 л можно было купить менее чем за 10 000 долларов.
Сейчас автомобиль Pontiac Trans Am даже с большим пробегом стоит около 15 000 долларов. А тем, кто хочет приобрести модель раннего года выпуска и с небольшим пробегом, придется выложить от 30 до 60 тысяч долларов.
1988 BMW M5.
В 80-х годах этот автомобиль с 3,5 литровым двигателем был одним из самых быстрых седанов. Однако спустя десяток лет, M5 значительно упал в цене, модель с небольшим пробегом стоила менее 20 000 долларов.
Toyota FJ40 Land Cruiser 1960-1983.
FJ40 был создан как ответ компании Toyota на выпуск Jeep CJ. Автомобиль с рядным шестицилиндровым двигателем известен своей надежной трансмиссией, и высокой проходимостью. Сравнительно недавно эти внедорожники были в числе доступных полноприводных авто, цена на них не превышала 20 000 долларов. Сегодня наиболее старые или профессионально реставрированные модели FJ40 продаются по цене до 100 000 долларов.
Porsche 911 (1965-1998).
Как ни удивительно, но было время, когда Porsche 911 можно было приобрести за смешную сумму. Скажем, в 2008 году 911-й родом из середины 70-х продавался за каких-то 13 000 долларов. Сейчас те же самые автомобили стоят от 20 до 30 тысяч долларов.
Ferrari 308 GTB/GTS (1975-1985).
Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что Ferrari – это культовый автомобиль, практически все Ferrari старого выпуска становятся коллекционными. Тем не менее, данную модель в 2011 году можно было приобрести за 40 000 долларов. Сегодня же 308 модель раннего выпуска стоит до 80 000 долларов.
Mercedes-Benz 280 SL (1968-1971).
В 2011 году цена на этот маленький изящный автомобиль с шустрым двигателем и съемным верхом составляла максимум 80 000 долларов. Теперь чтобы купить подобную классику, придется раскошелиться, поскольку цена на 280 SL выросла до 150 000 долларов.
Ford Bronco (1966-1977).
До недавнего времени Bronco был просто хорошим полноприводным автомобилем, ничего больше. Цена на этот автомобиль в хорошем состоянии составляла порядка 15 000 долларов. Однако в последние годы коллекционеры наконец оценили эту прочную модель с довольно мощным для своего класса двигателем. Сегодня цена на Ford Bronco 60-х годов поднялась до 40 000 долларов.
Porsche 928 (1978-1995).
Автомобиль Porsche с передним расположением двигателя и экзотическим дизайном был отвергнут многими любителями спортивных авто, спустя несколько десятков лет после выпуска цены на него упали до 10 000 долларов. В наше время приобрести авто с таким уникальным дизайном – мечта многих коллекционеров, и купить данную модель можно минимум за 100 000 долларов.
Acura NSX (1991-2005)
В 90-е годы NSX был настоящим автомобилем мечты для многих. Тем не менее, со временем популярность автомобиля сошла на нет, а четыре года назад NSX с небольшим пробегом продавалась за 30 000 долларов. Теперь, после известия о выпуске новой модели Acura NSX, оригинал стремительно вырос в цене. Сегодня стоимость оригинальной модели NSX составляет от 40 до 60 тысяч долларов.
