Язык тела: какие «невинные» жесты могут выдать истинное отношение собеседника

К несчастью или к счастью, читать мысли других людей - невозможно. Однако существует такое понятие, как «язык тела». Он включает ряд жестов, которые, согласно многолетним наблюдениям психологов, чаще всего выражают конкретный комплекс эмоций. Материал даст некоторые разъяснения, как понять истинное отношение собеседника по его жестам.
1. Скрещенные руки всегда означают дискомфорт в большей или меньшей степени
Скрещенные руки - защита.
Скрещённые на груди руки - это универсальная «защитная» поза. Некоторые люди и вовсе принимают её намеренно, когда им приходится вынужденно общаться с кем-что, кто вызывает в первых негатив и неприязнь. Но в подавляющем большинстве случаев эту позу принимают неосознанно. Выражать она может достаточно широкий спектр негативных переживаний: страх, обида, глубокие душевные терзания, стресс. По сути человек словно обнимает себя и создаёт преграду между собой и окружающим миром (или собеседником).
2. Отсутствие жестикуляции выдает высокую заинтересованность
Активно жестикулирующий человек больше погружен в себя, нежели в собеседника. / Фото: lifehacker.ru
Когда человек очень активно жестикулирует, это говорит о том, что он куда больше погружён в собственные мысли и переживания, чем в своего собеседника. Но здесь важна одна деталь. Если активная жестикуляция в принципе является постоянной характеристикой человека, то отсутствие интереса к собеседнику она может и не означать. А вот если человек, который, как правило, не бывает замечен за размахиванием руками, вдруг начал активно жестикулировать, это может означать, что разговор или ситуация ему неприятны и он хотел бы поскорее отправиться восвояси.
3. Поглядывание по сторонам выдает незаинтересованность
Возможно, собеседнику вполне скучно.
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Классическими симптомами того, что собеседнику с вами скучновато, является поглядывание по сторонам, а также частая проверка времени на часах или уведомлений на заставке смартфона. В данном случае арифметика проста: если человек с головой поглощён беседой, ему в голову не придёт рассматривать, к примеру, надписи на витринах. Человеческий мозг в целом однозадачен, поэтому каждую секунду поглядывания по сторонам ваш собеседник находится «не с вами».
4. Руки в карманах - неуверенность в себе или ситуации
Прятать ладони - нехороший знак. / Фото: internet2u.ru
Ладони человека по сути являются инструментом его тактильного контакта с окружающим миром. Если человек стремится их спрятать в карманы не потому, что рукам холодно без перчаток зимой или осенью, а вроде бы без причины, это может означать в первую очередь, что человек не уверен в себе в рамках сложившейся ситуации. По сути такой человек «прячется». При этом собеседник находится в состоянии глубокой нервной сосредоточенности: он выбирает в голове, какая фраза или поступок покажут его с «более уверенной в себе стороны». Поэтому часто руки в карманах держат пассивные собеседники или «вечные слушатели».
5. Поднятые плечи - страх или подсознательное желание оправдаться
Поднятые плечи - всегда вариация попытки в чем-то оправдаться. / Фото: joinfo.ua
Поднятые плечи - на сей раз классическая «поза оправдывающегося». В целом она может выдавать напряжение, вызванное чувством вины, в том числе подсознательной. Если поднятые плечи сопровождает слегка сутулая спина и немного склоненная голова, «втянутая» в плечи, это может выражать страх (например, строгих родителей или хулиганов), беспомощность, а также нервозность, идущую от подсознательной либо осознанной неуверенности в себе.
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