Язык тела: какие «невинные» жесты могут выдать истинное отношение собеседника

1. Скрещенные руки всегда означают дискомфорт в большей или меньшей степени

Скрещенные руки - защита.

2. Отсутствие жестикуляции выдает высокую заинтересованность

Активно жестикулирующий человек больше погружен в себя, нежели в собеседника. / Фото: lifehacker.ru

3. Поглядывание по сторонам выдает незаинтересованность

Возможно, собеседнику вполне скучно.

4. Руки в карманах - неуверенность в себе или ситуации

Прятать ладони - нехороший знак. / Фото: internet2u.ru

5. Поднятые плечи - страх или подсознательное желание оправдаться

Поднятые плечи - всегда вариация попытки в чем-то оправдаться. / Фото: joinfo.ua