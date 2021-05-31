«Семерка» советов, которые помогут колесам не буксовать

Если оказался в песчаной, снежной или ледяной ловушке, мощность двигателя автомобиля скорее всего особо не поможет. Когда автомобиль застревает и теряет сцепление с дорогой, его колеса начинают пробуксовывать. Выбраться из данного затруднительного положения может быть совсем не просто. Особенно, если не знаешь ни одного действенного способа повышения уровня сцепления колес с землей. Сегодня разберем несколько наиболее эффективных методик.
1. Сокращение давления в шинах
Сбрасываем давление. |Фото: auto.vercity.ru.
Первое и едва ли не самое важное, что нужно сделать – увеличить зону контакта с поверхностью. Сделать это можно за счет введения в работу дополнительных участков протектора. Звучит сложно и страшно, однако на самом деле речь идет о банальном сбросе давления в шинах своей «ласточки». Рекомендуется проделывать данную операцию не только с ведущими колесами, но также и с неведущими. Касается данный совет абсолютно всех существующих видов привода.
2. Распределение нагрузки
И не буксует. |Фото: zaslon-rus.ru.
Теперь обратимся к понятию сцепного веса. С данным термином должны быть хорошо знакомы в первую очередь «штурмовики» бездорожья. Для тех, кто путешествует на машине по глуши нечасто, поясним. Для улучшения сцепления следует разгрузить ту ось, что уверенно стоит на дороге. После этого часть освободившегося веса переносится на буксующую ось. То же самое работает в отношении отдельных колес. Если груза мало, то можно пересаживать пассажиров.
3. Плеснуть чего-нибудь
Вода и песок. ¦Фото: drive2.ru.
Помочь с пробуксовкой может также быстрое изменение типа покрытия. Проще всего (и быстрее) в большинстве случаев это делается при помощи обычной воды. Например, если колесо угораздило в сыпучий песок, можно просто плеснуть под него немного воды. Подойдут также технические спреи. Соответственно, если имеем дело со снегом или льдом, полезно иметь немного песка.
4. Подложить что-нибудь
Старый-добрый ватничек. |Фото: auction.ru.
Следующий действенный способ изменения типа покрытия – это прокладывание под колесо чего-нибудь. Лучше всего использовать для решения такой задачи кусок брезента. В некоторых случаях может помочь даже кусок более-менее плотного картона. Если все совсем плохо, то в дело смело пускаем любые тряпки. В советское время настоящие «бомбилы» всегда возили с собой телогрейку. В том числе и для решения такой задачи.
5. Использовать специальные цепи
Выглядит сурово. |Фото: vk.com.
О борьбе с буксующим колесом стоит подумать заранее. Одним из лучших «цивилизованных» методов решения вопроса были и остаются металлические или капроновые цепи, которые натягиваются на колесо, улучшая таким образом его возможности по сцеплению с поверхностью. Единственный недостаток данного метода в том, что цепи требуют достаточно длительного времени на монтаж и последующий демонтаж. Зато и действуют почти наверняка.
6. Использовать противобуксовочные браслеты
Теперь не забуксует. |Фото: kolesa.guru.
Еще один способ решить вопрос «по-умному» — это приобрести и держать в багажнике противобуксовочные браслеты. Данный аксессуар достаточно быстро и просто защелкивается на колесе, значительно повышая его сцепление почти с любой поверхностью. Лучше всего браслеты справляются именно с мягкими покрытиями.
7. Использовать траки
Лучшее решение. |Фото: brest.deal.by.
Наконец, можно приобрести и возить с собой специальные противобуксовочные траки. Они отлично справляются с любой неприятностью в рассматриваемой области, однако имеют два больших недостатка. Во-первых, они сами по себе занимают немало места. Во-вторых, стоят траки весьма внушительную сумму.
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