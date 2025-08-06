Зачем советские хозяйки накрывали телевизоры салфетками, а теперь за ними повторяют китаянки

Телевизор накрытый платочком /Фото:shnyagi.net
Советский период в истории России оставил за собой множество интересных особенностей и традиций, о которых мы можем говорить и сегодня. Одной из таких особенностей была привычка советских людей накрывать телевизоры платочками. С первого взгляда может показаться, что это был всего лишь простой предмет декора или элемент бытового применения.
Хоть сегодня традиция использования накидок на телевизоры, кажется, осталась в прошлом, в Китае она вновь возрождается. И теперь эти красивые и декоративные предметы становятся популярными не только в интерьерах дизайнеров, но и в повседневной жизни людей. Возможно, это вызвано как ностальгией по прошлому, так и желанием добавить красоты и уюта в свой дом.
Современный телевизор под платочком /Фото:dzen.ru
Накидки на телевизоры из Китая, которые сейчас доступны на рынке, имеют широкий выбор различных оттенков, рисунков и дизайнов. Они выполнены из нежных тканей с кружевными элементами, что придает вещи элегантный вид. Выбрать подходящий размер можно под любой телевизор.
Но, откуда же пошла такая традиция?
В СССР телевидение было привычным и важным источником информации и развлечения для миллионов людей. Экраны телевизоров времен СССР были изготовлены иначе, чем современные ЖК-панели, и при попадании прямого солнечного света могли испортиться его составляющие.
Для красоты /Фото:dzen.ru
Сегодня большинство молодежи считает, что нет логического объяснения для привычки украшать технику текстильными предметами.салфетки для украшения телевизоров.
Салфетка была символом домашнего уюта. Поэтому каждая уважающая себя хозяйка считала это своим долгом - разместить салфетку на телевизоре. Кружевная накидка мгновенно добавляла комфорт в гостиную. С ней вокруг становилось более дружелюбно и спокойно. Часто эти салфетки были ручной работы, с всевозможными узорами, кружевные и очень красивые, потому что были выполнены с любовью и своими руками. Люди заботливо подбирали самую идеальную салфетку и следили за ее чистотой и расположением - либо аккуратно сложенной в уголке, либо точно по центру экрана. Часто поверх нее ставили прелестные вазочки или фарфоровые статуэтки.
Уют /Фото:shnyagi.net
Салфетка, кроме того, чтобы служить декоративным элементом, также выполняла важную функцию защиты устройства от царапин, вызванных предметами интерьера, и от пыли, которая могла повредить технику и привести к поломке. Иногда дополнительно использовалась салфетка для накрытия тумбы под телевизором.
В советское время, электроника была дорогим удовольствием, поэтому все устройства хранились с осторожностью и оберегались от повреждений. Кинескопы первых телевизоров часто портились от солнечного света и выгорали, поэтому в инструкциях рекомендовалось ставить устройства в темное место. Однако, в квартирах, особенно коммунальных, не всегда было возможно найти подходящее темное место. Поэтому хозяйки придумали использовать сверху брошенную салфетку, чтобы создать необходимую темную обстановку.
Советский кинескопный телевизор /Фото:dzen.ru
В советских кинескопных телевизорах действительно выгорал люминофор, что делало изображение менее ярким и четким. Однако, это не было из-за солнечных лучей. Кинескоп портился из-за длительной непрерывной работы, что вызывало перегрев. Чтобы избежать проблем, нужно было время от времени выключать телевизор и давать ему отдохнуть.
Всё накрывали платочками /Фото:mebel-gu.ru
Также стоит упомянуть, что салфетками разных размеров, форм и стилей накрывали радиоприемники, журнальные столики, подушки на кроватях и многое другое. Это было модно, мило и показывало гостям талант и изысканный вкус хозяйки, а так же её рукодельный талант.
Китайская мода на чехлы и накидки на телевизоры может показаться чем-то необычным и неожиданным для некоторых людей. Однако, для тех, кто вырос в советские времена, эти предметы вызывают теплые воспоминания и улыбку. Эта традиция имела не только декоративное значение, но и практическое, они берегли свою технику и создавали уют в своих домах.
Новая мода /Фото:aliexpress.ru
Сегодня такие накидки также могут выполнять не только декоративную функцию, и защищать технику от пыли и царапин. Эта традиция, ожившая в Китае, напоминает о прошлом и приносит теплые воспоминания о советских временах. Возможно, она также может стать новым трендом в дизайне интерьера и оживить некоторые старые и забытые привычки.
Для владельцев компьютерных мониторов и компактных моделей телевизоров был разработан очаровательный чехол, который сделан из тонкого белого кружева и цветной ткани с рисунком. Чтобы придать большей привлекательности, создатели добавляют бантики и бусинки. Есть чехлы накидки, есть те, что закрывают углы, либо полностью опускаются на экран плазмы.
Есть разные варианты /Фото:aliexpress.ru
Однако, стоит отметить, что в СССР такие чехлы были намного красивее. Как минимум потому, что они создавались руками мам и бабушек. Конечно, всегда можно было купить в магазине какую-нибудь красивую накидку из бархата с узором, но ничто не сравнивалось с тем, что было сделано собственными руками. Всё новое, это хорошо забытое старое.
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