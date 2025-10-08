20 мыслей Пушкина, которые откроют его с неожиданной стороны
В русской классике есть «наше все», которого мало кто знает по-настоящему. Александр Пушкин, чьи книги мы читали все годы учебы в школе, гораздо живее и веселее, чем запомнилось с тех пор.
Из его писем и произведений мы выбрали 20 фраз, которые открывают классика с новой стороны.
Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения.
Поэзия, прости господи, должна быть глуповата.
Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.
Все женщины прелестны, а красоту им придает любовь мужчин.
Любовь — это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле.
Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах.
Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом.
Я восхищен, я очарован,
Короче — я огончарован! (О будущей жене Наталье Гончаровой).
Не ужинать — святой тому закон,
Кому всего дороже легкий сон.
Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.
Глупая критика не так заметна, как глупая похвала.
Точность — вежливость поваров.
Пошлость — это то, что пошло в народ.
Поэтов хвалят все, питают — лишь журналы…
Повторенное острое слово становится глупостью.
Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады.
Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность.
Вдохновение — это умение приводить себя в рабочее состояние.
Остроумием называем мы способность сближать понятия и выводить из них новые и правильные заключения.
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии