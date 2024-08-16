10 самых быстро разгоняющихся автомобилей в мире

Автомобиль Porsche911 TurboS - один из самых шустрых авто.
Кто-то ценит в автомобилях стильный дизайн, кто-то комфортный салон, а кто-то скоростные качества. Но особую нишу среди быстрых автомобилей занимают авто, которые разгоняются буквально в мгновение ока. Мы собрали для наших читателей "десятку" самых шустрых авто, которые всегда стартуют со светофора первыми.
1. Ferrari F12tdf, Lamborghini Aventador
Автомобиль Ferrari F12tdf.
Разгон до 100км/ч 2,9сек
Хотя вроде бы речь и идет о десяти авто с самым лучшим разгоном, но у данных трех моделей абсолютно одинаковый разгон. Каждый из этих суперкаров очень разный, но динамика у них, как оказалось, одинаковая. Из трех авто Ferrari – единственная, в которой нет привода на все колеса.
2. BAC Mono
Автомобиль BAC Mono.
Разгон до 100км/ч 2,8сек
Компания из Ливерпуля Briggs Automotive Company постоянно улучшает Mono в течение ряда лет. Этот одноместный автомобиль оснащен скромным 305-сильным двигателем Ford, но он чрезвычайно легкий, поэтому и обладает столь сумасшедшим разгоном.
3. Tesla Model SP90D
Автомобиль Tesla Model SP90D.
Разгон до 100км/ч 2,8сек
Куда катится мир. Полностью электрический экомобиль попал в десятку обладающих лучшей динамикой разгона. Если включить в Model S P90D режим езды «Ludicrous», то «авто на батарейках» даст фору в разгоне любому спорткару.
4. Caterham 620R
Автомобиль Caterham 620R.
Разгон до 100км/ч 2,79сек
Все Caterham изначально сделаны безумно быстрыми, но 620R подкрепляет это впечатление реальными цифрами. Авто оснащено 310-сильным 2,0-литровым двигателем Ford с турбонаддувом. Его дизайн по сути практически не изменился с 1960-х годов.
5. Hennessey Venom GT
Автомобиль Hennessey Venom GT.
Разгон до 100км/ч 2,7сек
Построенный на базе Lotus Exige в сердце Техаса Venom не выиграет ни одного приза за роскошь, но он быстрый. Авто, оснащенное 1244-сильным движком, способно разогнаться до 434 км/ч по прямой.
6. Koenigsegg Regera
Автомобиль Koenigsegg Regera.
Разгон до 100км/ч 2,7сек
Последний Koenigsegg получил 5,0-литровый твин-турбо V8 в сочетании с тремя электродвигателями, он стал более мощным и имеет более лучший крутящий момент. Если разгона до сотни за 2,7 секунды недостаточно, стоит знать, что авто способно разогнаться до 410 км/ч.
7. Rimac Concept One
Автомобиль Rimac Concept One.
Разгон до 100км/ч 2,6сек
Название Rimac мало кому известно. Это хорватская фирма, которая построила полностью электрический гиперкар. Недавно появилось видео, на котором Concept_One, оснащенный четырьмя электродвигателями, легко обошел на трассе LaFerrari и Tesla Model S на трассе драг-рейсинга. Стоит такая машина £ 700 000.
8. Ariel Atom 3.5R, Tesla Model SP100D
Автомобиль Ariel Atom 3.5R.
Разгон до 100км/ч 2,5сек
Наверное, Ariel Atom и Tesla Model S были не достаточно безумными, поскольку производители решили еще больше улучшить их динамику. 550-килограммовый Atom 3.5R получил турбонагнетатель и дополнительное охлаждение, а Model S - новую 100 кВт-ч аккумуляторную батарею, благодаря чему разгоняется до сотни на 0,3 секунды быстрее, чем P90D.
9. Bugatti Chiron
Автомобиль Bugatti Chiron.
Разгон до 100км/ч 2,5сек
Это ориентир на ближайшие несколько лет для всех авто, которые хотят совместить производительность и роскошь. 1500 лошадок, W16 с турбонаддувом, шикарная кожаная обивка – все это стоит около £ 2 млн.
10. Ultima Evolution Coupe
Автомобиль Ultima Evolution Coupe.
Разгон до 100км/ч 2,3сек
Термин «гоночный автомобиль для обычной дороги» - довольно расплывчатый, но трудно представить более точное описание для Ultima Evolution Coupe. Под его капотом стоит 6,8-литровый V8 с турбонагнетателем, который развивает колоссальные 1020 л.с. И да, на этом авто можно ездить по обычным дорогам. Правда, очень осторожно.
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