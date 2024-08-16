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10 самых быстро разгоняющихся автомобилей в мире


Автомобиль Porsche911 TurboS - один из самых шустрых авто.

Автомобиль Porsche911 TurboS - один из самых шустрых авто.

Кто-то ценит в автомобилях стильный дизайн, кто-то комфортный салон, а кто-то скоростные качества. Но особую нишу среди быстрых автомобилей занимают авто, которые разгоняются буквально в мгновение ока. Мы собрали для наших читателей "десятку" самых шустрых авто, которые всегда стартуют со светофора первыми.

1. Ferrari F12tdf, Lamborghini Aventador


Автомобиль Ferrari F12tdf.

Автомобиль Ferrari F12tdf.

 

Разгон до 100км/ч 2,9сек
Хотя вроде бы речь и идет о десяти авто с самым лучшим разгоном, но у данных трех моделей абсолютно одинаковый разгон. Каждый из этих суперкаров очень разный, но динамика у них, как оказалось, одинаковая. Из трех авто Ferrari – единственная, в которой нет привода на все колеса.

2. BAC Mono


Автомобиль BAC Mono.

Автомобиль BAC Mono.

 

Разгон до 100км/ч 2,8сек
Компания из Ливерпуля Briggs Automotive Company постоянно улучшает Mono в течение ряда лет. Этот одноместный автомобиль оснащен скромным 305-сильным двигателем Ford, но он чрезвычайно легкий, поэтому и обладает столь сумасшедшим разгоном.

3. Tesla Model SP90D


Автомобиль Tesla Model SP90D.

Автомобиль Tesla Model SP90D.

 

Разгон до 100км/ч 2,8сек
Куда катится мир. Полностью электрический экомобиль попал в десятку обладающих лучшей динамикой разгона. Если включить в Model S P90D режим езды «Ludicrous», то «авто на батарейках» даст фору в разгоне любому спорткару.

4. Caterham 620R


Автомобиль Caterham 620R.

Автомобиль Caterham 620R.

 

Разгон до 100км/ч 2,79сек
Все Caterham изначально сделаны безумно быстрыми, но 620R подкрепляет это впечатление реальными цифрами. Авто оснащено 310-сильным 2,0-литровым двигателем Ford с турбонаддувом. Его дизайн по сути практически не изменился с 1960-х годов.

5. Hennessey Venom GT


Автомобиль Hennessey Venom GT.

Автомобиль Hennessey Venom GT.

 

Разгон до 100км/ч 2,7сек
Построенный на базе Lotus Exige в сердце Техаса Venom не выиграет ни одного приза за роскошь, но он быстрый. Авто, оснащенное 1244-сильным движком, способно разогнаться до 434 км/ч по прямой.

6. Koenigsegg Regera


Автомобиль Koenigsegg Regera.

Автомобиль Koenigsegg Regera.

 

Разгон до 100км/ч 2,7сек
Последний Koenigsegg получил 5,0-литровый твин-турбо V8 в сочетании с тремя электродвигателями, он стал более мощным и имеет более лучший крутящий момент. Если разгона до сотни за 2,7 секунды недостаточно, стоит знать, что авто способно разогнаться до 410 км/ч.

7. Rimac Concept One


Автомобиль Rimac Concept One.

Автомобиль Rimac Concept One.

 

Разгон до 100км/ч 2,6сек
Название Rimac мало кому известно. Это хорватская фирма, которая построила полностью электрический гиперкар. Недавно появилось видео, на котором Concept_One, оснащенный четырьмя электродвигателями, легко обошел на трассе LaFerrari и Tesla Model S на трассе драг-рейсинга. Стоит такая машина £ 700 000.

8. Ariel Atom 3.5R, Tesla Model SP100D


Автомобиль Ariel Atom 3.5R.

Автомобиль Ariel Atom 3.5R.

 

Разгон до 100км/ч 2,5сек
Наверное, Ariel Atom и Tesla Model S были не достаточно безумными, поскольку производители решили еще больше улучшить их динамику. 550-килограммовый Atom 3.5R получил турбонагнетатель и дополнительное охлаждение, а Model S - новую 100 кВт-ч аккумуляторную батарею, благодаря чему разгоняется до сотни на 0,3 секунды быстрее, чем P90D.

9. Bugatti Chiron


Автомобиль Bugatti Chiron.

Автомобиль Bugatti Chiron.

 

Разгон до 100км/ч 2,5сек
Это ориентир на ближайшие несколько лет для всех авто, которые хотят совместить производительность и роскошь. 1500 лошадок, W16 с турбонаддувом, шикарная кожаная обивка – все это стоит около £ 2 млн.

10. Ultima Evolution Coupe


Автомобиль Ultima Evolution Coupe.

Автомобиль Ultima Evolution Coupe.

 

Разгон до 100км/ч 2,3сек
Термин «гоночный автомобиль для обычной дороги» - довольно расплывчатый, но трудно представить более точное описание для Ultima Evolution Coupe. Под его капотом стоит 6,8-литровый V8 с турбонагнетателем, который развивает колоссальные 1020 л.с. И да, на этом авто можно ездить по обычным дорогам. Правда, очень осторожно.

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