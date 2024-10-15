Во что играли дети, когда не было компьютеров

Нынешним детям не нужно слишком сильно напрягаться, чтобы придумывать себе развлечения – был бы интернет. То ли дело в старые добрые времена, когда подрастающему поколению приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы спастись от скуки.







Ниже вы найдёте семь давно забытых способов, которым дети развлекались задолго до того, как окончательно переселиться во всемирную паутину:



1. Связанная птица

2. Хватай и тяни

3. Ножички

4. Пни консервную банку

5. Доберись до цели

6. Собачьи бои

7. Угадай, кто ударил