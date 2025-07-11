5 рецептов домашних сладостей, которые в разы вкуснее магазинных

Стоит ли говорить о том, что сладости любят не только дети, а и взрослые, бывающие порой хуже капризного ребёнка, которому не купили любимую конфету. Дабы избежать различных казусов и не попасть впросак со сладкоежками, запаситесь рецептами домашних лакомств, приготовление которых хоть и занимает прилично времени, но результат превзойдёт любые ожидания.
1. Трюфели
Домашние трюфели. \ Фото: bakerjo.co.uk.
Трюфели как нельзя кстати подойдут для любителей горького шоколада и «сдержанных» сладостей. Приятным бонусом таких конфет станет яркий насыщенный вкус и тонкий аромат.
Ингредиенты:
• Шоколад чёрный (не менее 80%) – 2 плитки (по 100 г);
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Масло сливочное – 30 г;
• Коньяк – по вкусу;
• Какао – опционально;
• Сахарная пудра – опционально.
Трюфели. \ Фото: aseasyasapplepie.com.
Способ приготовления:
• Шоколад разломать на кусочки;
• Сложить в миску;
• Залить сливками;
• Поставить на водяную баню;
• Растопить;
• Как только масса станет гладкой и глянцевой, добавить кусочек сливочного масла;
• Дождаться полного растворения;
• После аккуратно влить коньяк;
• Перемешать;
• Остудить;
• Сформировать небольшие конфеты, размером с лесной орех;
• Обвалять в какао, смешенном с сахарной пудрой;
• Выложить в контейнер и поставить в холодильник на двенадцать часов.
2. Рафаэлло
Рафаэлло. \ Фото: i.pinimg.com.
Про домашние конфеты «Рафаэлло» можно говорить бесконечно долго, воспевая оды, перечисляя то, какие они вкусные, лёгкие и прочее в том же духе. Но вместо тысячи слов, лучше один раз попробовать приготовить, дабы убедиться в том, что получаются они не хуже магазинных.
Ингредиенты:
• Масло сливочное жирное – 1 пачка;
• Стружка кокосовая – опционально;
• Миндаль очищенный – 1 стакан;
• Сгущёнка – по вкусу.
Домашние конфеты «Рафаэлло». \ Фото: assets.zuckerjagdwurst.com.
Способ приготовления:
• Сливочное масло комнатной температуры смешать со сгущёнкой и кокосовой стружкой;
• Тщательно вымесить до однородной массы;
• Отправить в холодильник на час;
• Из получившейся массы сформировать небольшие лепёшки;
• В центр каждой положить по одному миндальному ореху;
• Сформировать равномерные шарики;
• Дополнительно обвалять в кокосовой стружке;
• Выложить в контейнер;
• Поставить на три-четыре часа в холодильник.
3. Ирис
Домашние ириски. \ Фото: i.pinimg.com.
Для любителей сливочных жевательных конфет как нельзя кстати подойдёт домашний ирис.
Ингредиенты:
• Сливки жирные – 1,5 стакана;
• Сахар – по вкусу;
• Мёд – по вкусу;
• Ванильный сахар – 1 пакетик.
Ириски. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать сливки с сахаром, ванильным сахаром и мёдом;
• Готовить на медленном огне до полного растворения всех ингредиентов, периодически помешивая;
• Получившуюся смесь остудить до комнатной температуры;
• Разлить по силиконовым формочкам;
• Отправить в холодильник на двенадцать часов;
• После поставить в морозильник на два-три часа.
4. Конфеты из сухофруктов
Конфеты из сухофруктов. \ Фото: mylifecookbook.com.
А вот эти конфеты, приготовленные из сухофруктов, можно есть даже тем, кто следит за своей фигурой и боится обзавестись лишними сантиметрами. В меру сытные и питательные, они насыщают организм, утоляют голод и дарят заряд бодрости и энергии на весь день.
Ингредиенты:
• Чернослив без косточки – 150 г;
• Курага – 150 г;
• Финики без косточки – 150 г;
• Инжир – 150 г;
• Изюм белый – 150 г;
• Изюм чёрный – 150 г;
• Орехи миндальные очищенные – 150 г;
• Фундук очищенный - 150 г;
• Мёд – по вкусу;
• Семена кунжута – опционально.
Домашние конфеты из сухофруктов и орехов. \ Фото: shiftnutrition.com.au.
Способ приготовления:
• Сухофрукты залить тёплой водой;
• Оставить на полчаса;
• После слить воду и хорошенько ополоснуть;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить орехи и мёд;
• Перебить до однородной массы;
• Из получившейся смеси сформировать небольшие конфеты круглой формы;
• Обвалять в кунжуте;
• Выложить в контейнер;
• Поставить в холодильник на несколько часов.
5. Зефир
Домашний зефир. \ Фото: ekucharka.cz.
И напоследок – зефир. Нежный, ароматный, воздушный и невероятно вкусный. Лёгкий как облачко, буквально тающий на языке.
Ингредиенты:
• Яблочное пюре – 250 г;
• Клубника замороженная или свежая – 200 г;
• Сахар – по вкусу;
• Агар-агар – 1 пакетик;
• Белок яичный – 2 шт;
• Лимонная кислота – на кончике ножа;
• Сахарная пудра – опционально.
Ягодно-фруктовый зефир. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Клубнику вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать как следует просохнуть;
• Удалить плодоножки;
• Ягоды выложить в чашу блендера;
• Добавить яблочное пюре;
• Перебить до густой однородной массы;
• Выложить в сотейник;
• Всыпать полстакана сахара;
• Добавить агар-агар;
• Довести до кипения;
• После проварить около пяти минут;
• Белки взбить с парой столовых ложек сахара и лимонной кислотой;
• Тоненькой струйкой аккуратно влить в горячее пюре, постоянно помешивая;
• После ещё раз хорошенько взбить;
• Получившуюся массу выложить в кондитерский мешок;
• Сформировать зефир;
• Оставить на два-три часа при комнатной температуре;
• После посыпать сахарной пудрой и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии