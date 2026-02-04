4 дизайнерских приема, которые разочаровывают в быту

В каталогах и интерьерных блогах модные дизайнерские решения выглядят очень красиво. Но часто на этом их преимущества заканчиваются, ведь они оказываются абсолютно неприспособленными для жизни. Мы рассказываем, какие приемы следует обходить десятой дорогой, если не хочется переделывать ремонт.



Прием 1: Плинтус с подсветкой

Прием 2: Стеклянная перегородка в ванной

Прием 3: Теплая стена с крючками

Прием 4: Кухня без ручек

В последние несколько лет популярным решением в дизайне интерьера является плинтус с подсветкой.Он выглядит оригинально, делает обстановку более яркой и интересной, создает эффектный световой акцент. Однако стены, визуально парящие над полом, не смогут перечеркнуть все минусы такого приема.Дело в том, что плинтус с подсветкой требует регулярного ухода. Если вы не будете каждую неделю протирать его тряпкой, яркость будет ухудшаться с каждым днем. Свет, который излучают такие плинтуса, подчеркивает не только красоту мебели или напольного покрытия, но и всевозможные загрязнения – пыль в углу, шерсть домашних животных на полу и пр.В итоге, вместо того, чтобы создавать теплую и уютную атмосферу, плинтусы недвусмысленно намекают на необходимость ежедневной уборки. А дальше самое интересное – во время наведения порядка появляется еще одна проблема. Протереть пыль через тонкую щель плинтуса практически нереально – приходится тратить на это уйму времени и сил.И не стоит забывать о финансовой составляющей. Установка подсветки под плинтусом стоит недешево, и впоследствии нужно будет менять лампы или светодиоды. Поэтому перед ремонтом хорошо взвесьте все «за» и «против». Возможно, чаша весов склонится к более рациональным и практичным вариантам освещения.Обычные белые шторы гораздо практичнее перегородкиНе знаем, что плохо сделали дизайнерам душевые шторки, но в последнее время они практически полностью исчезли из интерьеров ванных комнат.Возможно, все дело в старых занавесках с дельфинами и цветами, от пестроты которых бросало в дрожь, или в тяге к более элегантным решениям. Как бы то ни было, в современных санузлах все чаще устанавливают стеклянные перегородки. Да – красиво, да – изящно, да – стильно. Но к практичности есть вопросы.За любым стеклом сложно ухаживать. На нем быстро появляются пятна, разводы от воды, отпечатки пальцев, мыльные потеки и пр. А с учетом того, какого качества вода в нашем регионе, после каждого купания на стенках будет оставаться некрасивый известковый налет. Вот и получается, что вы мечтаете о стильном решении, а в итоге сталкиваетесь с настоящим вызовом для перфекциониста, ведь добиться чистоты и прозрачности перегородки – тот еще квест.И еще один минус: стекло хоть визуально и расширяет пространство, но в то же время создает ощущение замкнутости. В маленьких санузлах это увеличит ощущение тесноты и ограничит свободу настолько, что вам будет некомфортно там находиться. Отдельный пункт – безопасность. При сильном ударе стекло может разбиться, а с учетом того, что в ванной много скользких поверхностей, риск травм и повреждений увеличивается в разы.Полотенцесушитель принесет больше пользыНа первый взгляд концепция кажется удобной и логичной: стены служат не только для хранения, но также дополнительным источником тепла, который можно использовать для сушки полотенец и прочих влажных вещей. На практике все не так радужно – пользователи отмечают, что от этого приема больше головной боли, чем пользы.Возможно, проблема кроется в наших ожиданиях. Нам кажется, что стена будет настолько горячей, что будет служить полноценной заменой полотенцесушителю, но по факту она еле нагревается. Соответственно, о быстрой сушке вещей можно забыть. Идем дальше. Теплые стены, как и предыдущие дизайнерские приемы из нашей статьи, требуют особого ухода. А если не обеспечить качественную вентиляцию, может завестись грибок и плесень. Точно уверены, что вам это нужно? Может все-таки старый добрый полотенцесушитель?Кухню без ручек придется часто убиратьВ погоне за минимализмом мы часто выбираем абсолютно непрактичные решения, которые в ходе эксплуатации доставляют массу проблем. Яркий тому пример – кухни без ручек. Они очень красивые, стильные, выглядят легко и воздушно, но как только вы начинаете активно пользоваться шкафчиками и ящиками, впечатление меняется.Отсутствие классических ручек означает, что для открытия гарнитура вам нужно будет нажать на поверхность рукой. Это кажется удобным ровно до того момента, пока какой-то из механизмов не начинает работать со сбоями или просто не выходит из строя. А замена нажимных систем и моделей push-to-open может влететь в копеечку.Второй существенный минус – частота уборки. Вам часто придется нажимать на шкафчики и ящики грязными руками, вследствие чего на фасадах будут оставаться жирные пятна. А теперь представьте, что после двухчасовой готовки вам придется потратить время еще и на полноценную уборку. Нужно будет не только помыть посуду и протереть столешницу, но также вымыть фасады, чтобы пятна на них не засохли.Если же вы твердо уверены, что вам нужна такая кухня, будьте готовы потратиться на качественную фурнитуру. Выбирайте исключительно проверенные бренды, о которых много хороших отзывов. Подходите к этому вопросу с максимальной тщательностью и серьезностью – это вклад не только в качество будущей кухни, но и в вашу нервную систему.