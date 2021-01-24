Как в разных странах одеваются ученики, и Какие изменения претерпела советско-российская форма

Как в странах мира относятся к школьной форме

Принципы, заложенные 500 лет тому назад, до сих пор действуют в некоторых британских школах.

Большинство частных школ практикуют свою форму, которая становится частью их имиджа.

Некоторые школы Америки практикуют свободную форму.

Такой фасон школьный формы стал популярен во всем мире.

Как появилась и видоизменялась российская школьная форма

Девушки из института благородных девиц первыми начали носить форму.

Долгое время школьная форма для мальчиков шилась по военному образцу.

Так выглядели гимназисты 19 века.

С годами форма становилась дешевле и практичнее.

Новый взгляд по-большевистски

Ученицы института благородных девиц. Особым разнообразием школьная форма для девочек не отличалась никогда.

Фуражка, широкие брюки, тяжелый ремень - военная тематика еще сохраняется.

Юбки школьниц стали короче, но суть осталась той же.

Школьную форму такого формата носили самое продолжительное время.

Привычная форма для девочек теперь надевается на Последний звонок.