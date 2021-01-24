Как в разных странах одеваются ученики, и Какие изменения претерпела советско-российская форма

Если молодые и дерзкие жаждут самовыражения и яркости, то те, кто собирает их в школу – практичности и носкости, к тому же в качестве третьей стороны присоединяется учебное заведение или государство, внося уравниловку по своему предусмотрению. Этих аспектов достаточно, чтобы школьная форма была острой темой, которая беспокоит практически любого человека. К тому же к этим трем сторонам всегда готовы примкнуть четвертые со своим: «а вот в наше время..» Везде ли носят школьную форму, почему она появилась и как в СССР и России предпочитали одевать своих школьников.
Как в странах мира относятся к школьной форме
Принципы, заложенные 500 лет тому назад, до сих пор действуют в некоторых британских школах.
Первой страной, в которой стало принято практиковать ношение школьной формы считается Великобритания. Однако это было не от хорошей жизни, а скорее наоборот. В 16 веке, в учебном заведении для сирот были вынуждены ввести единую форму одежды, потому что детям не в чем было ходить. Без особых изысков, для формы было выбрано синее сукно, потому что оно было дешевле остальных оттенков. Правда подано это было под проповеданным «соусом», дескать синий цвет олицетворяет послушание и покорность. Эта школа сейчас считается элитной, а одной из ее главных традиций вот уже почти на протяжении пяти веков является синяя школьная форма – длинные пальто с брюками-галифе для мальчиков и плиссированными юбками для девочек. Дополняется ансамбль желтыми носками.
Большинство частных школ практикуют свою форму, которая становится частью их имиджа.
Сейчас в Англии нет единой школьной формы, впрочем, такой практики никогда и не существовало. Логотипы или гербы есть у элитных школ, которые вопрос с формой решают самостоятельно. Обычно это блейзер из темного оттенка с гербом, юбка, шорты и гольфы. Иногда к этому добавляют шляпы или галстуки. Частные заведения часто продают форму в собственных магазинах, причем доходит до крайностей, единой может быть даже единая форма заколки для волос.
Большинство стран – бывших колоний Британии, переняли эту тенденцию. Австралия, Индия, Сингапур и Новая Зеландия не имеют обязательной формы, их вводят на уровне школ. В странах с жарким климатом шорты, как правило, разрешены и девочкам, а в Индии в некоторых школах девочкам нужно ходить в сари.
Во Франции и Польше существовала обязательная одинаковая школьная форма, но окончательно не прижилась. Во Франции ее носили полвека в прошлом столетии, в Польше отменили в 1988. Большинство европейских стран никогда не вводили обязательную форму одежды для школьников, ограничиваясь лишь деловым и сдержанным стилем одежды.
Некоторые школы Америки практикуют свободную форму.
Если судить по фильмам, то кажется, что в Америке вовсе нет школьной формы. На самом деле, в стране, которая позиционирует себя как самую свободную, меньше требований к внешности учеников. Есть лишь определенные нормы дресс-кода, которым должна соответствовать одежда. Но и они скорее обусловлены здравым смыслом, а не какими-то рамками. Например, не должен быть виден пупок, юбка должна быть длиннее кончиков пальцев опущенных рук, а футболка должна быть без неприличных надписей. Это в обычных школах, в частных же школьная форма становится частью имиджа. Часто на ее разработку тратят много времени и средств, считается, что это один из способов привлечения в школу новых учеников.
Другая крайность – мусульманские школы изначально делятся на мужские и женские и специальный платок девочки начинают носить лишь в среднем звене, при этом им можно носить брюки. Цвета обычно яркие или, напротив, в стиле милитари, но однотонные.
Такой фасон школьный формы стал популярен во всем мире.
Если где и уделяют внимание школьной форме больше, чем в Великобритании, то это в Японии и Корее. Недаром их школьницы воспринимаются как образ во всем мире. Сейлор фуку – матроска с белыми элементами часто надевается и в обычной жизни, поскольку очень популярна и скорее символизирует причастность к определенной возрастной категории. Еще одна ассоциация – ультракороткие юбки. Конечно же, школьная форма не шьется с юбками такой длины – это лепта самих девушек, которые поддавшись моде, укорачивают юбки все сильнее и сильнее. Эта тенденция появилась еще в 90-е и не утихает до сих пор.
Мужская часть японских и корейских школ традиционно носили гакураны – пиджаки с воротником. Но пиджаки такой же формы полюбились и бандитским группировкам. Было решено, что проще переодеть школьников и стала распространяться идеология о том, что гакураны олицетворяют собой насилие и негативно влияют на атмосферу в школе. Но подобная «темная тень», упавшая на традиционный школьный пиджак, лишь повысила интерес подростков. Теперь они носят то же самое, что и раньше, но в душе ощущают себя бунтарями.
Как появилась и видоизменялась российская школьная форма
Девушки из института благородных девиц первыми начали носить форму.
Первыми форму в рамках учебного процесса стали носить воспитанницы Смольного института благородных девиц в 18 веке. Одежда по заданному образцу была обязательным требованием. Но при этом фасоны и ткани менялись с новыми императрицами, а принцип разделения по цветам оставался неизменным: чем старше была девушка, тем светлее становилась ее форма. К моменту окончания школы они уже носили хлопковые или шелковые белые платьица.
Дворянские дети носили определенную форму одежды в школы, но юридически это никак не было регламентировано. Дети крестьян носили что придется. Первым попытку регламентировать внешний вид учащихся предпринял Александр I. Соответствующий пункт был введен в устав заведений, в нем говорилось о необходимости единой формы для учащихся, но она так и не была введена. Некоторые изменения появились лишь в форме учеников мужских гимназий.
Долгое время школьная форма для мальчиков шилась по военному образцу.
Единая форма одежды для учеников появилась в России в 1834 году, однако это была одежда, сшитая по армейскому образцу. Сюртук, брюки свободного кроя, мундир, фуражка, шинель, да еще и темно-синего или зеленого цветов – такую одежду носили в школах, для учеников военных заведений пришивались погоны и лампасы, иных отличий не требовалось. Форма шилась родителями и оплачивалась ими же. Однако такая одежда, выполненная из дорогого сукна, дешевой быть не могла, потому далеко не все семьи могли каждый год заказывать форму. Часто мальчишки ходили в сюртуках явно больших или маленьких по размеру.
Во времена правления Александра II форма стала менее дорогой и не такой военизированной, обычно это были серые брюки, темно-зеленый кафтан, жилет и галстук. Но в таком формате школьная форма просуществовала не долго, затем она снова стала синей. Это был мундир с блестящими пуговицами и косым воротником, часто сюда же пришивали эмблему школы.
Так выглядели гимназисты 19 века.
Последний российский император одел школьников по образу и подобию своему же в гимнастерки, подпоясанные ремнем. Если верхняя часть могла быть разного цвета, то брюки были обязательно черными. Эмблемы продолжали нашивать на сюртуки и фуражки. Среди школьников тех времен существовал «лайфхак» снимать эмблему с фуражки во время драк или любых поступков, за которые потом могут прийти нажаловаться в школу, узнав по эмблеме, где учится задира.
С годами форма становилась дешевле и практичнее.
Как таковая школьная форма для девочек не существовал вплоть до конца 19 века. Женское образование в ту пору было совсем не обязательным, а потому в качестве школьной одежды использовались темные платья из недорогой ткани. Обычно это было коричневое платье, которое во время праздников освежали нарядным белым фартуком. На основе этой формы для учениц гимназии стали шить платья, украсив воротник белым кружевом. Волосы девочки должны были убирать в косу или зачесывать назад.
Новый взгляд по-большевистски
Ученицы института благородных девиц. Особым разнообразием школьная форма для девочек не отличалась никогда.
После того как в стране случилась революция, школьную форму отменили и для мальчиков, и для девочек. Она стала считаться пережитком прошлого, ограничивающим свободу личности (иронично, что об этом говорили именно большевики). Ребята стали ходить в учебные заведения, одевшись кто во что горазд.
Однако послевоенное время вновь вернуло форму, мальчики надели серые гимнастерки, а девочки все те же практичные платья. Именно в это время школьная форма стала подразумевать вплетенные в волосы банты. Кстати, длина юбки должна была быть ниже колена, причем в положении сидя.
Фуражка, широкие брюки, тяжелый ремень - военная тематика еще сохраняется.
К началу 60-х отношение к форме стало мягче, стал использоваться серый цвет, мальчики стали носить пиджаки вместо гимнастерок и более узкие брюки, в более теплых регионах мальчикам разрешалось носить брюки, ушли в прошлое головные уборы. Девочки так и продолжали носить платья и фартуки, белые банты и колготки.
К середине следующего столетия мужская форма вновь претерпела изменения, появились те самые синие костюмы, которые сегодня воспринимаются в качестве стандартных. Кстати ткань была подобрана исходя из принципа «похожа на джинсовую», модель брюк и курточки тоже весьма демократичны. Эмблема-нашивка, удобная форма посадки – стильно, модно, молодежно, как ни крути. А девочки? Девочкам разрешили нашивать на воротнички кружева и носить плиссировку на платьях все тех же царских времен из колючего шерстяного сукна.
Юбки школьниц стали короче, но суть осталась той же.
Стали появляться аксессуары. Украшения были запрещены, а вот значки, например, свидетельствующие о спортивных достижениях, можно было носить. Девочки могли носить красные бантики в цвет пионерского галстука.
Старшеклассники могли одеваться более свободно, носили классические брюки, пиджак или свитер, разноцветные рубашки. Девочки могли не надевать коричневое платье, а носить юбку с блузками и жилетами. Да и в коричневых стандартных платьях прежняя длина уже давно не была актуальной, ее укорачивали, если она оказывалась ниже колена. Приемлемой длиной считалась середина колена или чуть выше.
Школьную форму такого формата носили самое продолжительное время.
После того СССР престал существовать, из «Закона об образовании» исчез пункт с требованием школьной формы. В настоящее время учебные заведения сами вправе выбирать и внедрять форму для своих учеников, изменения могут вносить и регионы. Однако любая попытка облачить ребят в единую одежду встречает массу недовольств. Одни просто против любой уравниловки, другим не нравится предложенная модель, третьи не довольны ценой и видят коррупционный след. Тем не менее, все чаще звучат мнения ностальгирующих по коричневой форме с фартуками для девочек о необходимости вернуться именно к такому формату школьной одежды. Правда ностальгирующие почему-то забывают, что мужская форма претерпела куда больше изменений, да и требований к ней было куда больше. Зато мама любой советской школьницы прекрасно помнит, как вместо того чтобы лечь спать перед работой, она кропотливо пришивала отглаженный и накрахмаленный воротничок, чтобы дочка в школе выглядела нарядно и опрятно. А самой дочке этот воротник безбожно натирал шею, а юбка то и дело норовила смяться.
Привычная форма для девочек теперь надевается на Последний звонок.
Фартук в черном цвете, который ну никак не сочетался с коричневым платьем, появился для того чтобы защищать собственно платье от чернильных пятен. Ну а для чего нужны фартуки? Именно для защиты основной одежды. Белый фартук же вызывает у иностранных граждан стойкие ассоциации с горничными – опрятные, аккуратные, но тихие и незаметные. Идеал советских школьниц. Однако хотят ли современные родители, чтобы их дети были тихими, удобными и незаметными? Ведь любая попытка загнать человека в утрированные рамки может привести к обратному эффекту, модная история СССР это помнит.
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