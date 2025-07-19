Самые недоступные монастыри мира

Монастыри часто строились в труднодоступных для человека местах, вдали от городов и посёлков. Монахи, желавшие отлучиться от мирской жизни, чувствовали себя в таких местах - местах мира и одиночества, максимально близко к Богу. Некоторые из этих мест требуют гораздо больше, чем решимость, чтобы их достичь.
В наши дни эти монастыри уже перестали быть местами уединения — это очень популярные туристические достопримечательности. Для удобства туристов были построены лестницы и канатные дороги, которые сделали эти исторические памятки намного более доступными. Монастыри по-прежнему выглядят весьма грозно и добраться до них непросто. Так что, тому кто хочет посетить одну из этих достопримечательностей, нужно запастись терпением и удобной обувью.
Монастыри Метеоры, Греция
Metéora в переводе с греческого означает «подвешенный в воздухе» или «на небесах выше». Это не один монастырь, а целых шесть. Эти храмы являются одним из самых крупных и важных по своему значению религиозных комплексов. Принадлежат они восточно-православной группе христиан в Греции. Построен этот комплекс построен на природной скальной возвышенности из песчаника. Так мастерски превратить простую скалу не только в место отшельничества, медитации и молитвы, но и сотворить настоящее архитектурное чудо! Построили эти монастыри на скалистых горных вершинах, известных как Метеоры.чему комплекс стал доступен через мост с близлежащего плато.
Монастырь Таунг Калат, Бирма
Этот монастырь построен на вершине вулканической горы. Эта гора возвышается над поверхностью на целых 737 метров! Находится храм в центральной Бирме (Мьянма). Недалеко от него есть потухший вулкан Маунт Поп. К монастырю ведут ровно 777 ступеней. Самые стойкие паломники, которые достигают вершины, будут вознаграждены захватывающим видом. С северо-запада открывается вид на далёкие храмы Багана, а на востоке возвышается лесистая вершина Таунг Магий.
Монастырь Такцанг Пальфуг, Бутан
Монастырь Тактшанг, который более известен, как Гнездо Тигра, расположен на крутом утёсе, примерно в 900 метрах над долиной Паро, в Бутане. Склоны скал очень крутые, почти вертикальные. Здание монастыря встроено в скалу. Хотя это выглядит более чем внушительно, к монастырскому комплексу можно подобраться с нескольких направлений. Есть тропинка в лесу, с северо-запада, есть тропа с юга, а есть тропа с севера — обычно её используют паломники. Проходит она через лес и выглядит довольно красочно: она поросла мхом, а монахи украсили её молитвенными флагами. Если находится на территории монастыря в облачную погоду, то создаётся непередаваемое ощущение отделённости от всего мира.
Шумелский монастырь
Этот древний монастырь был построен в скалах долины Альтмдере в Турции. Он находится на высоте около 1200 метров. На сегодняшний день более важной достопримечательности в этой местности попросту нет. Это жемчужина местного национального парка. Монастырь был основан в 386 году нашей эры во времена правления императора Феодосия I (375 – 395 гг н.э.). Согласно местной легенде, два священника поднялись в горы, чтобы в уединении и покое помолиться. В пещере, где они остановились, священники обнаружили на поверхности скалы лик Девы Марии. На месте, где обнаружили эту чудотворную икону, священники решили воздвигнуть храм. За свою долгую историю монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался вновь различными императорами. Он приобрёл свой нынешний вид в 13 веке. Произошло это, когда правил император Алексиос III. Монастырь полностью забросили после Первой мировой войны. Он практически был предан забвению. Началась миграция населения. Миллионы людей бросали насиженные места, свои дома и возвращались на историческую родину. Монастырь пустовал в течение десятилетий. Сегодня этот монастырь турецкое правительство частично восстановило, частично реконструировало и историческую памятку открыли для посещения. А посмотреть там есть что.
Висячий монастырь, Китай
Висячий монастырь или Висячий храм расположен в каньоне у подножия горы Хэн в провинции Шаньси, Китай. Храм построен на склоне скалы, примерно в 75 метрах над землей, и стоит, опираясь на скрытый скалой коридор и деревянные балки, вставленные в гору. Все помещения внутри этого храма, а их более 40, соединяются между собой внутри множеством коридоров, мостов и тротуаров. Они равномерно распределены и хорошо сбалансированы по высоте. Внутреннее убранство монастыря включает в себя множество статуй и скульптур. Создавались они при разных династиях из различных материалов, таких как: бронза, чугун, глина, камень. Храм изначально построили для того, чтобы защититься от наводнений. Монастырь в горе отлично защищал монахов от дождя, ветра и снега. Также помещение в скалах служило отличной защитой от жары. Сегодня Висячий монастырь — это одна из главных туристических достопримечательностей в районе Датун.
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