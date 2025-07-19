Самые недоступные монастыри мира

Монастыри часто строились в труднодоступных для человека местах, вдали от городов и посёлков. Монахи, желавшие отлучиться от мирской жизни, чувствовали себя в таких местах - местах мира и одиночества, максимально близко к Богу. Некоторые из этих мест требуют гораздо больше, чем решимость, чтобы их достичь.

Монастыри Метеоры, Греция

Монастырь Таунг Калат, Бирма

Монастырь Такцанг Пальфуг, Бутан

Шумелский монастырь

Висячий монастырь, Китай