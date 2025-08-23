Почему у сосуда для кваса были плоские стенки и отверстие посередине

Порой для самых повседневных вещей придумывается отдельный предмет или гаджет, как, например, ёмкость для конкретной жидкости или напитка. Не стал исключением и квас, специально для которого ещё несколько столетий назад была разработана собственная тара, так и называвшаяся - квасник. Вот только современному человеку будет скорее всего невдомёк, почему он выглядит не как бочонок или бутылка, а как плоский графин, ещё и с отверстием посередине.
У тары для кваса, оказывается, довольно занятная история появления. /Фото: stringfixer.com
Справедливости ради, стоит уточнить, что, хотя у кваса и давно появилась особая посудина для хранения и подачи, первоначально она фактически не отличалась от большинства других ёмкостей, куда можно было наливать жидкости. Так, квас разливался в бочки, жбаны, графины и всё, что было под рукой. Собственно, до XIX столетия название «квасник» закреплялось фактически за всеми вариантами подобной тары. И только в позапрошлом веке ситуация стала меняться.
Первые квасники могли выглядеть как простые бочки. /Фото: ochakovo.ru
Однако в какой-то момент термин «квасник» закрепился за конкретным сосудом. Выглядел он весьма занимательно, ведь представлял собой нечто вроде графина, с ручкой и носиком. Но форма его определённо представляет отдельный интерес, ведь сама ёмкость была плоской и дисковидной, да ещё и посередине было отверстие. Кроме того, когда большую популярность приобрели керамические квасники, то их часто стали украшать резьбой либо расписывались растительными орнаментами, батальными сценами или картинами охоты, и даже портретами людей.
Технология изготовления квасника считается довольно сложной, что позволило ему получить статус одного из критериев, которые определяют профессионализма гончара, ведь далеко не каждый мастер сумеет выполнить столь технически трудную работу. Причин сложности производства квасника состоит в том, что необычная форма его тулова хоть и предполагает изготовление на гончарном круге, однако только по частям. После этого требовалось отдельно выкрутить горлышко, носик, ручки и четыре ножки.
Изготовление квасника - не самый простой процесс. /Фото: youtube.com
Причина выбора формы сосуда-квасника определяется чисто практическими соображениями, если быть точнее, специально для хранения и подачи кваса. Всё дело в том, что до появления холодильников, для того, чтобы квас оставался холодным, его предпочитали хранить в погребе, а чтобы экономить место, квасник изготавливали с плоскими стенками. Свой функционал был и у горлышка, форма которого также представляет интерес - оно широкое, сужающееся вниз воронкой. Такой выбор объясняется тем, что такой силуэт позволяет легче процеживать квас, а также наливать его с минимальным риском образования пенки.
Расписной квасник XVIII века. /Фото: wikipedia.org
Отверстие же в центре делали для дополнительного охлаждения - в эту дырку закладывали лёд. А иногда отверстие специально расширялись, причём настолько, чтобы в них можно было просунуть руку. Так делали чаще всего уличные продавцы кваса - это позволяло им носить с собой сразу несколько квасников. Но и те ёмкости, которые использовались в домах купцов и дворян, также имели отверстие, а ещё - красивейшие росписи или резьбу. Например, квасники, расписанные гжелью, считаются подлинным произведением искусства и стали полноценным экспонатом множества отечественных художественных музеев и галерей.
