Рецепты чаев из разных стран

В русскую культуру традиция пить чай вошла уже давно, и многие не представляют свой день без чаепития. Однако в разных странах мира имеются собственные рецепты приготовления этого напитка. И некоторых они могут по-настоящему удивить…
Чай – это напиток, который помогает согреться в холод и утоляет жажду в жару.
Изначально чай использовали только как лекарственное средство, однако во времена правления династии Тан в Китае чай стал напитком, который начали употреблять ежедневно.
С появлением чая связано множество мифов и легенд. Одно из китайских преданий гласит, что чай открыл Шэнь-Нун – одно из божеств, создавших все искусства и ремесла. Как-то раз в его котелок с лечебными травами случайно попали несколько листьев чайного куста, и с того времени он пил только чай.
Данный напиток бодрит дух, повышает активность мозга, улучшает память, нормализует деятельность сердца, кровеносных сосудов и пищеварительной системы. Чай содержит более 300 витаминов, минералов, органических кислот и эфирных масел.
Чай по-вьетнамски
Для приготовления этого рецепта вам понадобятся фрукты.
Ингредиенты
Чай – 1 литр
Лёд – 0,5 литра
Ананасы, апельсины, персики или абрикосы кубиками – 1 стакан
Ром – 2 рюмки
Сливки – по желанию
Как готовить
Чай остудить, добавить одну столовую ложку сахара и разлить по стаканам со льдом. Во фрукты влить ром и дать настояться 30 минут. Затем добавить фрукты в чай.
Чай по-арабски
Оказывается, чай в некоторых странах пьют вместе с кофе!
Ингредиенты
Яйцо (желток) – 1 штука
Кофе (растворимый) – 1/2 чайной ложки
Сахар – 4 1/2 чайной ложки
Горячий чай – 1 литр
Как готовить
В стакан положить яичный желток, половину чайной ложки растворимого кофе, четыре чайные ложки сахара.
Чай по-индийски, замороженный
Чай со льдом – прекрасное средство от жары.
Ингредиенты
Вода – 300 – 350 мл
Чай – 3 чайные ложки
Лёд
Сахар
Лимон – 1 штука
Как готовить
Заварить чай обычным способом, выдержать в течение 5 минут. Затем в посуду ёмкостью 0,5 л положить несколько кубиков льда и вылить чай из чайника. Добавить сахар и лимон, нарезанный дольками. Напиток накрыть салфеткой на 3 – 4 минуты. Пить маленькими глотками.
Чай по-татарски
Очень питательный чай с маслом
Ингредиенты
Чай – 5-6 грамм
Вода – 100 мл
Молоко – 100мл
Масло сливочное – 1/2 чайной ложки
Соль – по вкусу
Как готовить
Чай кинуть в кипящую воду и сразу влить молоко. После этого кипятить, помешивая, 5-6 минут. Затем добавить по вкусу соль и сливочное масло. Чай разлить в пиалы.
Чай по-кубински
У такого чая очень яркий вкус.
Ингредиенты
Чай – 7 чайных ложек
Гвоздика – 2-3 бутона
Вода – 500 мл
Лимонный сок – 2 столовых ложки
Черничный сок – 1 стакан
Апельсиновый сок – 1 стакан
Ананас (ломтиками) – 1/2 штуки
Как готовить
Семь чайных ложек чая заварить с небольшим количеством гвоздики (на кончике ножа или два-три бутона) и настаивать четыре минуты. Затем чай размешать, процедить и перелить в кастрюлю. Добавить две столовые ложки лимонного сока, стакан черничного сока, стакан апельсинового сока и половину ананаса, нарезанного ломтиками. Смесь подогреть, не доводя до кипения. Напиток готов.
