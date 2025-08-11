С нами не соску...
Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

На горе Афон, или Святой Горе, в Греции сосредоточены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов, благодаря чему это место стало крупнейшим центром паломничества православных христиан. Однако, попасть на гору Афон нелегко. Мужчинам следует придерживаться свода строгих правил, а женщины, дети, и даже животные женского пола на гору и вовсе не допускаются.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Административный район Автономное монашеское государство Святой Горы в Греции. Согласно легенде, однажды во время бури к берегам Афона прибило корабль, на котором плыла Богородица.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

В поселении, состоящем исключительно из мужчин, строго соблюдаются давние традиции. Уклад жизни монахов практически не изменился более чем за тысячелетие.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Пожилой монах сидит у входа в монастырь Дохиар.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Гора Афон находится на одноимённом полуострове, который, в свою очередь, входит в состав более крупного полуострова Халкидики.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Лошадь бродит по улицам Карье. Кроме женщин и детей, на острове отсутствуют особи животных женского пола.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Гору Афон также называют Святой Горой. Здесь расположены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Старые сараи для лодок на берегу бухты возле монастыря Ватопед.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Улицы города Карье, административного центра Святой Горы Афон, который стал местом паломничества православных христиан.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Внутренний дворик монастыря Великая Лавра.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

На улицах часто можно встретить прогуливающихся монахов и священников.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Попасть на Святую Гору Афон нелегко. Туристы должны следовать дресс-коду и соблюдать перечень правил, в том числе не курить и не включать музыку.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

С горы Афон высотой 2033 метра открывается потрясающий вид на море.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Паломники и православные монахи плывут на пароме на полуостров Афон.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Знак, указывающий путь к монастырю Эсфигмен.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Молодые монахи беседуют с пожилым возле монастыря Дохиар.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Икона на стене церкви в монастыре Ватопед.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Паломники и монахи готовятся сходить с парома на берег полуострова Афон.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Прибытие паломников в Карье, откуда автобусы развозят их по монастырям на всей территории полуострова.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Старый Mercedes в живописном дворике на территории монастыря Великая Лавра.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

В монастыре Эсфигмен нет центрального отопления. Зимой монахи отапливают свои кельи дровяными печами.

Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

Плоды опунции иногда подают на обед паломникам.

источник

