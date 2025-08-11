Гора Афон в Греции – место, куда не ступает нога женщины

На горе Афон, или Святой Горе, в Греции сосредоточены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов, благодаря чему это место стало крупнейшим центром паломничества православных христиан. Однако, попасть на гору Афон нелегко. Мужчинам следует придерживаться свода строгих правил, а женщины, дети, и даже животные женского пола на гору и вовсе не допускаются.







Административный район Автономное монашеское государство Святой Горы в Греции. Согласно легенде, однажды во время бури к берегам Афона прибило корабль, на котором плыла Богородица.







В поселении, состоящем исключительно из мужчин, строго соблюдаются давние традиции. Уклад жизни монахов практически не изменился более чем за тысячелетие.







Пожилой монах сидит у входа в монастырь Дохиар.







Гора Афон находится на одноимённом полуострове, который, в свою очередь, входит в состав более крупного полуострова Халкидики.







Лошадь бродит по улицам Карье. Кроме женщин и детей, на острове отсутствуют особи животных женского пола.







Гору Афон также называют Святой Горой. Здесь расположены 20 православных монастырей, в которых проживают около 2 тысяч монахов.







Старые сараи для лодок на берегу бухты возле монастыря Ватопед.







Улицы города Карье, административного центра Святой Горы Афон, который стал местом паломничества православных христиан.







Внутренний дворик монастыря Великая Лавра.







На улицах часто можно встретить прогуливающихся монахов и священников.







Попасть на Святую Гору Афон нелегко. Туристы должны следовать дресс-коду и соблюдать перечень правил, в том числе не курить и не включать музыку.







С горы Афон высотой 2033 метра открывается потрясающий вид на море.







Паломники и православные монахи плывут на пароме на полуостров Афон.







Знак, указывающий путь к монастырю Эсфигмен.







Молодые монахи беседуют с пожилым возле монастыря Дохиар.







Икона на стене церкви в монастыре Ватопед.







Паломники и монахи готовятся сходить с парома на берег полуострова Афон.







Прибытие паломников в Карье, откуда автобусы развозят их по монастырям на всей территории полуострова.







Старый Mercedes в живописном дворике на территории монастыря Великая Лавра.







В монастыре Эсфигмен нет центрального отопления. Зимой монахи отапливают свои кельи дровяными печами.







Плоды опунции иногда подают на обед паломникам.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



