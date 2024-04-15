Как монах Савонарола боролся с искусством и роскошью, и чем все это закончилось

Таких, как Джироламо Савонарола, история не любит, расправляется с ними жестоко. С людьми, которые пытаются остановить закономерные общественные процессы, вернув к жизни то устаревшее, что следует оставить в прошлом. И пусть ушедшая эпоха выигрывала в чем-то у новой, повернуть вспять развитие человеческой цивилизации невозможно даже ради исправления недавно появившихся изъянов. Но место в истории для Савонаролы все же нашлось, что тоже закономерно – слишком уж неординарным и последовательным в своих взглядах человеком он был.
Несостоявшийся медик и увлеченный монах
Это была очень интересная, быть может, самая интересная эпоха со времен падения Рима. Италия была территорией Возрождения, она была охвачена идеями гуманизма, и это влияло на всю европейскую действительность (и, в какой-то степени, на историю Руси). Вторая половина XV века в Италии – это эпоха шедевров Микеланджело и да Винчи, великолепной Флоренции, славы герцогов Медичи, благодаря которым развивалось искусство, появлялись шедевры, пробивали дорогу к славе гениальные художники. Но это еще и период яростной борьбы с тем же самым искусством одного из интереснейших государственных деятелей – Джироламо Савонаролы.
Скульптура Савонаролы в составе памятника Лютеру в немецком Вормсе
Он родился 21 сентября 1452 года в обеспеченной уважаемой семье. Его дед, Микеле Савонарола, был известным врачом и в какой-то момент перевез свое семейство из Падуи в Феррару, там и родился потом будущий церковник. Именно дед привил одному из своих многочисленных внуков - Джироламо - любовь к наукам, в первую очередь – к медицине и философии.
Джироламо рос ребенком образованным, любил учиться, все говорило за то, что его ждет блестящее, обеспеченное, достойное будущее. Он много времени посвящал изучению поэзии – как многие образованные люди того времени, сам предпринимал попытки сочинять и делал это довольно успешно. Но при этом довольно рано в юноше проявилось стремление к самоограничению и религиозным размышлениям, которые потом приведут Савонаролу к монашеству.
Портрет Лоренцо ди Медичи кисти А. Бронзино. Медичи считается меценатом и покровителем искусств, для Савонаролы же он был сторонником разврата и отступления от веры
А между тем, аскетизм не был популярным для той эпохи жизненным принципом. От средневековых воззрений люди Возрождения пришли к другой философии – к приоритету чувственных наслаждений, к разврату и падению нравов – так, во всяком случае, потом назовет это положение дел Савонарола. Епископы не подавали пастве хорошего примера, сплошь и рядом католические священники жили во грехе, даже римские папы не стеснялись заводить внебрачных детей и, больше того, объявлять о своем отцовстве.
В решении Савонаролы уйти от мира сыграла свою роль и личная трагедия. В двадцать три года он стал жертвой безответной любви к незаконнорожденной дочери флорентийца Строцци, получил отказ; вскоре после этого он принял решение удалиться в монастырь.
М. да Брешиа. Портрет Джироламо Савонаролы
Монастыри Феррары не подходили – слишком богаты для юного аскета, а возможно, и слишком близки территориально к той жизни, которую он стремился оставить позади. Савонарола отправился в Болонью, в доминиканский монастырь. Новый этап жизненного пути Джироламо диктовал и другие изменения: он отказался от имущества, вещей, денег, свою библиотеку подарил монастырю. С этого момента Савонарола был погружен в монастырскую жизнь и дальнейшее постижение наук.
Растущее влияние и общественная деятельность
Вскоре он уже был дьяконом, потом пресвитером. В 1479 году Савонарола завершил свое образование и был направлен настоятелем болонского монастыря во Флоренцию, для преподавания. С этого момента он становится проповедником, да не рядовым, а одним из самых ярких в истории христианства.
Савонарола много говорил о порочности современного ему итальянского общества, о падении нравов в Риме, о том, что позабыты многовековые устои, о том, что стремление к роскоши и чрезмерное увлечение материальной стороной жизни, включая произведения искусства, направляет христиан по греховному, ложному пути. Поначалу его проповеди имели переменный успех. Он переезжал из города в город, совершенствуя ораторское мастерство, чтобы в один прекрасный день вернуться во Флоренцию, с которой и будет связана его дальнейшая судьба и его гибель.
О жизни папы Иннокентия VIII ходили довольно жуткие слухи, да он их и не опровергал
В 1482 году Савонарола проповедовал в монастыре Сан-Марко. Постепенно число его последователей увеличивалось, среди них было все больше обычных горожан, светского населения. Сам он был убежден, что лишь передает людям божье слово, его посещали мистические видения. Некоторые из предсказаний Савонаролы – такие, как смерть папы Иннокентия VIII или нападение французских войск на Флоренцию – сбывались, что растило доверие к проповедям Савонаролы. Его стали считать пророком, от имени которого говорит сам Бог.
В 1491 году он был избран настоятелем монастыря Сан-Марко. Годом позже правителем Флоренции стал Пьеро Глупый, сын знаменитого покровителя искусств Лоренцо Медичи, человек весьма непопулярный в городе. Речи Савонаролы способствовали ослаблению позиции Пьеро, и он в итоге был вынужден бежать из Флоренции, после чего в городе была восстановлена республика. Фактическим правителем же стал Джироламо Савонарола.http://funhere.ru/?p=17366
Н.П. Ломтев. Проповедь Савонаролы во Флоренции
Когда французский король Карл VIII вступил в Италию и оказался у стен Флоренции, на переговоры с ним отправился именно Савонарола. И сам факт переговоров с одним из европейских правителей, и то влияние, которое оказали на молодого короля слова Савонаролы, только упрочили репутацию последнего. Вскоре он уже решал множество других вопросов по управлению Флоренцией.
Конфликт с церковью и казнь
Разумеется, были у проповедника и враги. Образовались даже «партии» – одни стремились вернуть Медичи на флорентийский престол, другие отстаивали принципы аристократической республики, для третьих же Савонарола продолжал оставаться любимым правителем.
Монастырь Сан-Марко располагает, тем не менее, прекрасно сохранившимися фресками работы Фра Анджелико
Конечно, для высшего католического духовенства, для папы римского он был человеком неудобным, с его речами, его стремлением к автономии монастыря Сан-Марко, а потом продвижение собственной политики объединения итальянских монастырей. Обвинить Савонаролу было не в чем, поскольку ереси в его проповедях не было. Он основывался на догматах церкви – скорее Италия успела от них отойти.
Чего стоили одни «костры тщеславия» - ритуальные сожжения всего светского, роскошного – то есть, греховного. Известно, что подобных мероприятий было несколько. Сжигали светские книги, музыкальные инструменты, дорогую одежду. Сандро Боттичелли, по слухам, принес в жертву этому костру и свои произведения, несколько этюдов. Возможно, правда, это было продиктовано не столько слепой верой в слова Савонаролы – не исключено, что художник таким образом просто «откупился» от церковника.
Микеланджело счел за лучшее удалиться из Флоренции, где правил Савонарола
Кстати, что касается другого флорентийского художника – Микеланджело, он счел за лучшее уехать в Рим в период расцвета власти Савонаролы, вернулся мастер уже после смерти народного лидера.
Настоятеля Сан-Марко и правителя города пытались «купить» кардинальской шапкой, должностью в Риме – он это с презрением отверг. Но общая политическая обстановка, военная угроза, решения, продиктованные Священным Писанием, но бьющие по финансовой состоятельности горожан, как, например, ограничение ростовщичества и требование выдавать бедным беспроцентные займы, привели к тому, что Флоренция оказалась в сложном политическом и экономическом положении. Следовательно, росло и недовольство проповедником.
Казнь Савонаролы на площади Синьории, работа неизвестного художника
Несмотря на чудодейственный эффект от проповедей Савонаролы, человека очень харизматичного, умевшего «уводить» людей с увеселительных балов и карнавалов, власть его над умами флорентийцев стала ослабевать. Та самая толпа, что когда-то восторженно подхватывала слова монаха, в 1498 году заключила его в тюрьму. Савонарола был схвачен вместе со своими двумя сторонниками и после допросов и пыток казнен – повешен и потом сожжен на площади Синьории во Флоренции.
Эпизод закончился, Флоренция возвратилась на свои исторические рельсы, Медичи вернулись, мир двигался дальше, окончательно оставив позади Средневековье.
Савонарола впоследствии был признан католической церковью мучеником веры.
Фра Бартоломео. Джироламо Савонарола
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