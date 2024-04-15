Как монах Савонарола боролся с искусством и роскошью, и чем все это закончилось

Несостоявшийся медик и увлеченный монах

Скульптура Савонаролы в составе памятника Лютеру в немецком Вормсе

Портрет Лоренцо ди Медичи кисти А. Бронзино. Медичи считается меценатом и покровителем искусств, для Савонаролы же он был сторонником разврата и отступления от веры

М. да Брешиа. Портрет Джироламо Савонаролы

Растущее влияние и общественная деятельность

О жизни папы Иннокентия VIII ходили довольно жуткие слухи, да он их и не опровергал

Н.П. Ломтев. Проповедь Савонаролы во Флоренции

Конфликт с церковью и казнь

Монастырь Сан-Марко располагает, тем не менее, прекрасно сохранившимися фресками работы Фра Анджелико

Микеланджело счел за лучшее удалиться из Флоренции, где правил Савонарола

Казнь Савонаролы на площади Синьории, работа неизвестного художника

Фра Бартоломео. Джироламо Савонарола