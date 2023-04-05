Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Работы Итана Мурроу (Ethan Murrow) легко спутать с монохромными снимками, ведь они настолько реалистичны, что даже спустя несколько минут пристального изучения все еще закрадывается сомнение в том, что это вовсе не фотографии, а рисунки с максимально точной прорисовкой деталей.



Вооружившись карандашами и стопкой бумаги, Итан забывает обо всем на свете, с головой уходя в работу. Благодаря незаурядному таланту, терпению и креативному подходу к творчеству ему удается создать то, что так привлекает взгляды окружающих, вызывая разнообразные чувства и эмоции, в том числе замешательство. Черно-белый мир художника так удивителен, что тут же хочется отложить все дела в сторонку и вместе с главными героями отправиться в увлекательное путешествие по неведомым просторам.







И стоит ли говорить о том, что эти рисунки обрели огромную армию поклонников, которые с нетерпением ждут продолжения, не зная, чего ожидать. Ведь фантазия художника настолько непредсказуема, что предугадать его следующий шаг практически невозможно. Наверное, именно в этой маленькой спонтанности и кроется та самая изюминка, придающая изображениям некий шарм…







Аквалангисты.







Портрет.







Портрет.







Виндсерфинг.















Единомышленники.







Садовник.







Стимпанк.











Наблюдатель.







Ученые.







Ностальгия.







Фокусник.







Книжный домик.







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