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Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Работы Итана Мурроу (Ethan Murrow) легко спутать с монохромными снимками, ведь они настолько реалистичны, что даже спустя несколько минут пристального изучения все еще закрадывается сомнение в том, что это вовсе не фотографии, а рисунки с максимально точной прорисовкой деталей.

Вооружившись карандашами и стопкой бумаги, Итан забывает обо всем на свете, с головой уходя в работу. Благодаря незаурядному таланту, терпению и креативному подходу к творчеству ему удается создать то, что так привлекает взгляды окружающих, вызывая разнообразные чувства и эмоции, в том числе замешательство. Черно-белый мир художника так удивителен, что тут же хочется отложить все дела в сторонку и вместе с главными героями отправиться в увлекательное путешествие по неведомым просторам.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

И стоит ли говорить о том, что эти рисунки обрели огромную армию поклонников, которые с нетерпением ждут продолжения, не зная, чего ожидать. Ведь фантазия художника настолько непредсказуема, что предугадать его следующий шаг практически невозможно. Наверное, именно в этой маленькой спонтанности и кроется та самая изюминка, придающая изображениям некий шарм…

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Аквалангисты.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Портрет.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Портрет.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Виндсерфинг.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Единомышленники.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Садовник.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Стимпанк.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Наблюдатель.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Ученые.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Ностальгия.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Фокусник.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

Книжный домик.

Карандашные шедевры, так похожие на черно-белые фотографии

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