5 крошечных домов, которые дадут фору полноценным квартирам

На протяжении последних десятилетий крошечные дома вышли за рамки скромных рукотворных творений энтузиастов, решивших кардинально поменять свой образ жизни. За это время строителям и дизайнерам удалось расширить границы движения Tiny House настолько, что стали появляться поистине потрясающие модели мобильных домов, которые могут дать фору многим квартирам (не только малогабаритным).
1. Мобильный дом Denali XL Bunkhouse от Timbercraft Tiny Homes
Модель дома на колесах Denali XL Bunkhouse.
Поскольку в США раньше всего появилась мода на жизнь трейлере или рукотворном крошечном доме, неудивительно, что именно в этой стране их строительство поставлено на поток и появляются самые невероятные модели. Особенно американские разработчики преуспели в проектировании и строительстве крупногабаритных домов на колесах, которые очень сложно буксировать, но зато в них намного удобней жить. Из категории вместительных мобильных домов является и модель Denali XL Bunkhouse, разработанная специалистами Timbercraft Tiny Homes.
В доме на колесах имеется три спальни.
Примечательно: Это практически полноценная двухуровневая мини-квартира в длину 12,6 м и ширину почти 3 метра, которую поставили на четырехосный прицеп. С Denali XL, естественно, не удастся отправиться в дальнее путешествие, поскольку для его транспортировки понадобится получать разрешения, а в некоторых штатах еще и сопровождение, но довести до места установки его всегда можно (в чем главное преимущество мобильных домов).
В Denali XL Bunkhouse обустроены полноценная кухня и ванная комната.
Главной изюминкой этой модели является наличие не только основных жилых зон: гостиной, кухни и ванной комнаты. В нем удалось обустроить сразу три спальни, причем все они изолированы от общего пространства, где гостиная и кухня имеют высокие потолки, поскольку находятся в зоне открытой планировки. Если говорить об оформлении резиденции на колесах, то дизайнеры предпочли отделку деревом, что придает атмосферу домашнего уюта и тепла.
2. Дом на колесах Orca Edition Park от Mint Tiny Homes
Модель Orca Edition Park от компании Mint Tiny Homes.
Модель Orca Edition Park, разработанная специалистами компании Mint Tiny Homes, которые отлично знают, что делают и, как построить функциональное жилище на скромных площадях, имеет еще большую площадь. При длине 13,4 м и ширине 3,6 м разработчикам не понадобилось делать два уровня, чтобы получилась просторная квартира на колесах почти в 50 «квадратов». Открытая планировка общих жилых зон позволила обставить мобильное жилище полноразмерными предметами мебели, бытовой техникой и сантехническим оборудованием.
Гостиная и ванная Orca Edition Park.
Кухня и одна из спален автодома.
В Orca Edition Park только две спальни, но они имеют достаточной высоты потолки, чтобы свободно передвигаться, что совсем немаловажно для комфортного проживания. При этом они достаточно просторные и имеют множество систем хранения, что освобождает пространство от визуального шума. Также в доме на колесах имеется большая ванная комната, где установлена отдельно стоящая ванна, а вот стиральную и сушильную машины установили в переходе между кухней и ванной. Кстати сказать, в кухне нашлось место не только для стандартного набора мебели и техники, но и для посудомоечной машины.
3. Модель крошечного дома Purple Manor от Acorn Tiny Homes
Purple Manor – роскошные мобильные апартаменты от Acorn Tiny Homes.
Модель Purple Manor даже язык не поворачивается назвать крошечным домом поскольку при длине 13 м и ширине 3,2 м, да еще и с обустроенной лофтовой зоной его площадь куда больше стандартных малогабаритных квартир, которые сейчас называют евродвушками. Оформленный в эксцентричных фиолетово-сиреневых тонах (так пожелал заказчик) Purple Manor может похвастаться просторной гостиной, кухней, столовой, ванной комнатой и двумя спальными комнатами, главная из которых находится на нижнем уровне, что делает ее полноценным жилым пространством.
О котейке тоже не забыли.
Спальня на нижнем уровне и ванная комната Purple Manor.
Планировка этой модели привязана к центральному ядру, где расположены гостиная и кухня. Эта зона не ограничена лофтом, что делает общее пространство более просторным и объемным. Интересным внедрением в Purple Manor стали мансардные окна, которые предусмотрены в гостиной, что позволяет расширить горизонты и обеспечить динамичный дизайн интерьера.
4. Модель мобильного дома Tellico Guided Walkthrough от Wind River Tiny Homes
Модель Tellico Guided Walkthrough.
Модель мобильного дома Tellico Guided Walkthrough спроектированного и построенного специалистами Wind River Tiny Homes, на данный момент является одной из самых длинных мобильных апартаментов. Немудрено, что при длине 13,7 м и ширине 3,6 м резиденция на колесах получилась достаточно просторным и вместительным жилищем для семьи из трех человек. Отличительной чертой этого проекта является наличие большой террасы-крыльца, находящейся у входа в дом, которая служит прекрасной зоной отдыха на свежем воздухе. Стоит отметить, что разработчики довольно грамотно оптимизировали пространство, внедрив множество скрытых систем хранения, задействовав как мебель, так и вертикальные плоскости.
Кухня и главная спальня расположены на нижнем уровне.
В Tellico есть все необходимое для комфортной жизни.
При стандартной планировке (гостиная, кухня, две спальни и ванная комната) в Tellico удалось задействовать все пространство, чтобы повысить функционал каждой зоны и предмета мебели. Благодаря этому счастливые владельцы мобильной резиденции имеют возможность пользоваться всеми багами цивилизации и возможностями, которые дарят стиральная, сушильная и посудомоечная машины и это, не говоря о стандартном наборе полноразмерной мебели, техники и сантехнического оборудования.
5. Дом на колесах Pisgah Park Model от Wind River Tiny Homes
Pisgah Park Model – один из самых больших домов на колесах.
Терраса разделила жилище на две половины. | Фото: newatlas.com.
Команда специалистов Wind River Tiny Homes разработала свою модель роскошной резиденции на колесах, которая не уступает в размерах предыдущей, но имеет кардинальное отличие в планировке. В этом случае крыльцо с большой террасой расположено в центре структуры и разделяет жилое пространство. Оно стало не только местом встреч, здесь легко устраивать обеды или отдых на свежем воздухе, ведь оно закрыто от дождей общей с домом крышей. Благодаря такому разделению удалось разграничить общее жилое пространство с более уединенными зонами, что поспособствовало созданию расслабляющей обстановки.
Во второй половине Pisgah Park Model находятся две спальни и ванная.
В одной половине обустроена гостиная, соседствующая с кухней безо всяких стен и перегородок, что позволило организовать более открытое и объемное пространство. С другой стороны крыльца расположены: две спальни, одна из них на чердачном уровне и благоустроенная ванная комната. Эта модель мало подходит для регионов с суровым климатом, поскольку разделение на две половины жилого пространства создает множество дополнительных мостиков холода. Для умеренного же и теплого климата Pisgah Park Model станет просто находкой, особенно, если есть возможность припарковаться в природной зоне.
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