5 крошечных домов, которые дадут фору полноценным квартирам

1. Мобильный дом Denali XL Bunkhouse от Timbercraft Tiny Homes

Модель дома на колесах Denali XL Bunkhouse.

В доме на колесах имеется три спальни.

В Denali XL Bunkhouse обустроены полноценная кухня и ванная комната.

2. Дом на колесах Orca Edition Park от Mint Tiny Homes

Модель Orca Edition Park от компании Mint Tiny Homes.

Гостиная и ванная Orca Edition Park.

Кухня и одна из спален автодома.

3. Модель крошечного дома Purple Manor от Acorn Tiny Homes

Purple Manor – роскошные мобильные апартаменты от Acorn Tiny Homes.

О котейке тоже не забыли.

Спальня на нижнем уровне и ванная комната Purple Manor.

4. Модель мобильного дома Tellico Guided Walkthrough от Wind River Tiny Homes

Модель Tellico Guided Walkthrough.

Кухня и главная спальня расположены на нижнем уровне.

В Tellico есть все необходимое для комфортной жизни.

5. Дом на колесах Pisgah Park Model от Wind River Tiny Homes

Pisgah Park Model – один из самых больших домов на колесах .

Терраса разделила жилище на две половины. | Фото: newatlas.com.

Во второй половине Pisgah Park Model находятся две спальни и ванная.