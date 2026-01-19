Все Кмиты строптивы и знамениты: Судьбы наследников актерской династии Петьки из «Чапаева»

Представители актерской династии Леонида Кмита | Фото: kino-teatr.ru, 7days.ru
Фамилия Кмит в мире кинематографа известна благодаря нескольким актерам, которые были связаны родственными узами. Основателем династии стал Леонид Кмит, прославившийся ролью Петьки в легендарном фильме «Чапаев». Его наследники пошли по его стопам, во многом повторив его путь.
Леонид Кмит
Леонид Кмит в роли Петьки в фильме *Чапаев*, 1934 | Фото: aif.ru
Алексей Кмита (с ударением на последний слог) появился на свет в 1908 г. в простой семье, его отец был кочегаром, а мать – ткачихой. Алексей рано начал работать, устроившись слесарем на Ленинградский машиностроительный завод, но он всегда мечтал об актерской профессии. Правда, у него была одна проблема, которая препятствовала осуществлению этой мечты, – он сильно заикался. Тем не менее Алексей начал заниматься в театральных мастерских, а затем окончил Ленинградский институт сценических искусств. Его кинодебют состоялся в 1928 г., в эпоху немого кино. А когда началась эра звукового кино, Алексей собирался попрощаться с профессией. Но тут случилось то, о чем обычно говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Однажды Алексей упал в заснеженный колодец, и от испуга и стресса заикание навсегда исчезло.
С первых же ролей в кино Алексей появлялся в титрах как Леонид Кмит: он убрал для благозвучности последнюю букву из фамилии и назвался своим дворовым прозвищем – Ленька (производное от «Леши»). Это имя вскоре стало известно всей стране: в 1934 г. Леонид Кмит исполнил роль Петьки в фильме «Чапаев», которая стала его визитной карточкой. Но после этого таких же ярких ролей в его кинокарьере больше не было.
Кадр из фильма *Чапаев*, 1934 | Фото: 7days.ru
Говорят, у Кмита был очень строптивый и неуживчивый характер. Будучи человеком тщеславным, он стремился быть лучше всех, часто конфликтовал с коллегами, пререкался с режиссерами, объясняя им, как нужно снимать тот или иной эпизод. Из-за этого многие попросту не хотели с ним связываться и не приглашали на съемки. Однажды на юбилее кинематографа артистам вручали ордена, а одному Кмиту орден заменили медалью. И актер швырнул ее в министра кинематографии Ивана Большакова со словами: «Мядали мы вядали!»
Народный артист РСФСР Леонид Кмит | Фото: kino-teatr.ru
Ролей он не получал и потому, что зрители перестали его узнавать. Переломанная перегородка носа мешала ему дышать, что побудило его сделать пластическую операцию. Прямой нос выглядел более эстетично, но зрители запомнили Петьку курносым, а с новым лицом он утратил свою индивидуальность и шарм. Последние годы Леонид Кмит провел в полном забвении и одиночестве. Новых ролей больше не предлагали, зрители о нем забыли. В марте 1982 г. актер ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Леонид Кмит в фильме *Пограничная тишина*, 1965 | Фото: kino-teatr.ru
Инна Кмит
Инна Кмит | Фото: kino-teatr.ru
В первом браке с артисткой цирка Александрой Демьяненко у Леонида Кмита в 1932 г. родилась дочь Инна. Через несколько лет супруги разошлись, а Инна осталась жить с отцом. Когда ей было 10 лет, ее мать скончалась в лагерях, где она находилась по обвинению в шпионаже. Инна пошла по стопам отца и тоже выбрала актерскую профессию. Она окончила Щепкинское театральное училище и выступала на сцене театра «Ленком».
Инна Кмит в фильме *Она Вас любит*, 1956 | Фото: kino-teatr.ru
Ее кинокарьера продолжалась всего 9 лет, за это время она сыграла 5 ролей, 2 из которых были главными. Первая же роль в фильме «Она Вас любит» принесла 24-летней дебютантке популярность и признание. Но своим успехом она наслаждалась недолго. От отца Инна унаследовала не только талант, но и строптивый характер. Когда в 1963 г. в «Ленком» пришел новый режиссер – Анатолий Эфрос, он начал оказывать молодой красавице знаки внимания. Однажды ей показалось, что они были слишком навязчивыми, она влепила ему пощечину. После этого Инна вынуждена была уйти из театра.
Инна Кмит | Фото: kino-teatr.ru
В конце 1950-х гг. актриса начала работать на телевидении и вскоре решила уйти из актерской профессии. С 1965 г. Инна Кмит больше не снималась в кино. Она окончила режиссерские курсы, снимала документальные фильмы, а со временем стала режиссером программы «Время». У Инны был врожденный порок сердца, что и стало причиной ее преждевременного ухода. В 1996 г. она ушла из жизни в возрасте 63 лет.
Инна Кмит в фильме *Новый аттракцион*, 1957 | Фото: kino-teatr.ru
Екатерина Кмит
Екатерина Кмит | Фото: 7days.ru
Во втором браке с актером Борисом Быстровым, известным по главной роли в фильме «Волшебная лампа Аладдина», у Инны Кмит родилась дочь Екатерина, которая продолжила актерскую династию. Во многом она повторила судьбу своего деда и матери. Ее родители тоже рано развелись, когда ей было 8 лет, и она взяла фамилию матери. В 1988 г. Екатерина Кмит окончила эстрадное отделение Государственного училища эстрадного и циркового искусства, после чего около года выступала на сцене Театра «У Никитских ворот». Так же, как мать, она ушла из театра из-за домогательств режиссера. После этого она работала манекенщицей и участвовала в конкурсах красоты. Сама актриса позже рассказывала: «Не могу я любить по расчету. Еще совсем молоденькой я работала в театре у Никитских ворот. А знаете, как режиссер Марк Розовский составлял список актрис, приглашенных на репетицию? В него попадали исключительно те, кто провел с ним ночь. Я тогда подумала: зачем мне это надо?! И ушла в манекенщицы».
Екатерина Кмит в фильме *Дом свиданий*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru
Еще в 13 лет Екатерина сыграла свою первую роль в кино, а затем продолжила кинокарьеру в начале 1990-х гг. Кинематограф в те времена переживал кризис, выходило много фильмов, в которых режиссеры старались привлечь внимание зрителей провокационным содержанием «на злобу дня». Главными героями в них часто становились бандиты и женщины легкого поведения. Подобных ролей в фильмографии Екатерины Кмит было несколько, но выделить среди них успешные довольно сложно. В новом кино ее типаж оказался невостребованным, и после 2007 г. актриса больше не появлялась на экранах.
Кадр из фильма *Дом свиданий*, 1991 | Фото: kino-teatr.ru
В одном из интервью Екатерина рассказывала: «Книгу воспоминаний о своей семье я бы назвала так: «Кмит – это не фамилия, а стиль жизни». Под одной крышей собрались натуры именитые, взрывные, творческие, легкоранимые. Двери хлопают, на люстре лапша висит, в углу – щепки от гитары и пианино». И это не метафора: однажды дед, Леонид Кмит, подарил внучке пианино. А когда она не оправдала его ожиданий и не стала заниматься музыкой, изрубил его топором в щепки. Та же участь ждала и гитару.
Екатерина Кмит в фильме *Гонгофер*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru
Денис Кмит
Денис Кмит | Фото: kino-teatr.ru
У Леонида Кмита, помимо родной дочери Инны, был приемный сын Денис. Его родной отец, актер Николай Гриценко, его не признал, и Леонид усыновил его во втором браке с фотокорреспондентом Галиной. И Денис тоже во многом повторил судьбу своих родственников, хотя на его долю выпали самые тяжелые испытания. Он тоже очень рано начал сниматься, еще в 8 лет дебютировав в фильме «Цыган». Он тоже окончил театральный вуз – Школу-студию МХАТ. К нему тоже очень рано пришла слава: в 22 года Денис сыграл одну из главных ролей в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Его кинокарьера тоже рано оборвалась, но по другим причинам.
Кадр из фильма *Спортлото-82*, 1982 | Фото: fakty.ua
Денис Кмит | Фото: kino-teatr.ru
Вскоре после съемок в фильме «Спортлото-82» Денис упал с высоты второго этажа и получил серьезную травму позвоночника, из-за чего оказался прикован к инвалидному креслу и вынужден был оставить актерскую профессию. В 1990-х гг. он сыграл еще 2 роли в кино, но на этом его кинокарьера и завершилась. В июле 2019 г. Денис Кмит скончался на 60-м году жизни.
Денис Кмит | Фото: kino-teatr.ru
