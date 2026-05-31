Кремний и обсидиан: почему из этих материалов не делаются ножи, если они получаются самыми острыми

Ножи изготовляются человеком с незапамятных времен, а идеальным и по сей день считается такой, который объединяет в себе сразу несколько характеристик: форма, прочность, острота. Если же исследовать образцы ножей в поиске самого лучшего по последнему критерию, то неожиданно победителем окажется не клинок из суперсовременной стали, а древний нож из обсидиана либо кремния, которым пользовались многие столетия назад.
Сегодня самые острые ножи используют только в качестве подарков. /Фото: forfun.com
На первых порах в такое весьма трудно поверить, но наиболее эффективными ножами в плане остроты являются одни из самых древних их вариаций - из кремния, который можно смело считать самым древним материалом для изготовления оружия, и обсидиана, или вулканического камня, из которого активно производили ножи древние ацтеки. Так, например, последние, наряду с майя миштеками, тлашкальтеками и пурепеча изготовляли шипи для своего смертоносного оружия - макуауитль - именно из вулканического стекла.
Мощнейшее оружие ацтеков создавалось с использованием обсидиана. /Фото: adsl.kirov.ru
Доказательством исключительной остроты ножей из данных материалов также является их же структура. Все дело в том, что кремень весьма похож на стекло, а обсидиан им, собственно, и является. Именно поэтому оба материала способны обеспечить толщину кромки до 30 ангстрем - по информации Novate.ru, на сегодняшний день ни одна современная технология обработки стали для ножей не может достичь такого же результата.
Кремниевые ножи также неожиданно оказались самыми острыми. /Фото: pepper.ru
Вот только при наличии столь впечатляющих результатов кремниевые и обсидиановые ножи сегодня практически не используются - лишь изредка их можно найти в качестве сувениров или подарков, а также наименее опасные модификации клинков типа канцелярских ножей. На самом деле, такая тенденция неудивительна: ведь хорошим можно назвать только такой нож, у которого на высоком уровне не одна только острота, но и прочность, долговечность и практичность. И вот с этим у обсидиановых и кремниевых лезвий, как показывает практика, как раз проблемы.
Не все так просто с этими лезвиями. /Фото: livejournal.com
Так, например, кремний нельзя назвать весьма прочным материалом, а нередко оказывается довольно хрупким, что для современного ножа попросту недопустимо. А вот заточка у него держится все-таки несколько дольше, чем у обсидианового варианта - вулканическое стекло со временем омыляется, на нем образуются трещины и щербины. Кроме того, последние зачастую делаются довольно небольшого размера, а также их затруднительно изготовить складными - это же, впрочем, относится и к кремниевым клинкам. Именно поэтому одни из наиболее острых вариантов лезвий не используются сегодня - они попросту не соответствуют требованиям современного бытия.
Сегодня лучшим вариантом применения таких ножей будет, пожалуй, сувенир или подарок. /Фото: vashnozh.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии