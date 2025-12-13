Методы зонирования, которые подойдут и для больших, и для маленьких комнат

Если у вас квартира-студия или просто нужно в одной комнате сделать несколько функциональных зон, следует подумать о том, как правильно разделить помещение на части. На помощь придут шторы, перегородки, мебель, освещение и другие приемы.







А какие из них выбрать конкретно для вашего случая, чтобы получилось логично, удобно и красиво, читайте в нашей статье.

Правила зонирования комнаты

1. Перегородка

2. Стеллаж

3. Ниша

4. Штора

5. Цвет и отделка

6. Ковер

Диван отделили шторой от коридораВ первую очередь следует сказать, что не в любой комнате нужно зонирование. Оно необходимо лишь в том случае, если вы хотите разместить в одном помещении две или больше функциональных зон. Например, вам нужно совместить кухню и гостиную, спальню или гостиную, разместить в одной комнате и кабинет, и зону отдыха. Это лишь несколько примеров. Размер комнаты в этом случае не имеет никакого значения: зонирование часто нужно как на большой, так и на маленькой площади.Выбирая способы разделения комнаты, обращайте внимание на следующие факторы: ее форму и размер, количество членов семьи, расположение окон, наличие проходов, нужны ли приватные зоны. Не менее важен и сам функционал тех зон, которые у вас получатся. Например, спальню лучше размещать в максимально изолированном месте, далеком от дверного проема. Обеденная группа идеально будет смотреться рядом с зоной готовки. Что касается рабочего места, то оптимальный вариант расположения – рядом с окном.Методы разделения комнаты на частиСуществует много вариантов, как разделить помещение на зоны, не перегружая его и сохраняя удобство. Вот несколько самых популярных.Стеклянной перегородкой можно отделить спальню от гостиной или кухню от гостинойПервое, что приходит на ум, когда речь заходит о зонировании, это, конечно же, перегородки.С их помощью можно обозначить стену, но не возводить ее. Существует большой ассортимент перегородок, как говорится, на любой вкус и цвет. Они могут быть глухими, прозрачными, ажурными, реечными, невысокими или от пола до потолка. Отдавать предпочтение следует тому варианту, который вам больше всего нравится, и который способен разделить пространство без вреда для квартиры.Например, если в комнате всего одно окно, не нужно выбирать глухую перегородку, иначе одна часть помещения полностью останется без естественного освещения. Для таких ситуаций гораздо лучше подойдет стеклянная модель. Она выглядит легко, воздушно, не перегружает пространство и не препятствует попаданию солнечных лучей во все части комнаты. Чтобы перегородка была более мобильной, ее можно сделать не цельной, а раздвижной.Матовое стекло обеспечит приватностьЕсли с помощью перегородки вы разделяете спальню и гостиную, и вам важно, чтобы одна зона была полностью приватной, обратите внимание на модели из матового тонированного стекла. Также можно повесить плотную штору и закрывать ее перед сном либо, когда вы нуждаетесь в уединении.Еще один популярный вариант, который часто используют в сканди-квартирах – это реечные перегородки. Они, так же, как и стеклянные, пропускают достаточное количество солнечного света и не выглядят громоздко. Если хотите добавить интерьеру натуральности, оставляйте рейки в естественном «деревянном» оттенке. Если же вам нужно максимально вписать их в обстановку, покрасьте в нужный цвет, например, черный, белый или серый.Отделите рабочую зону с помощью стеллажаЧтобы перегородка была более практичной и выполняла сразу несколько функций, используйте стеллаж. Благодаря полкам вы получите дополнительный объем хранения, важно лишь поддерживать на них порядок во избежание визуального шума. Помогут в этом всевозможные коробки, боксы, плетеные корзины. Можете сложить в них нужные, но не очень красивые вещи, а на виду оставить композиции из эстетичных предметов.В зависимости от формы и планировки комнаты, выбирайте, как именно разместите стеллаж – вдоль стены или перпендикулярно ей. Здесь самое главное выбрать максимально легкую, не перегруженную деталями конструкцию. В идеале, чтобы она совпадала по цвету с оттенком стен. Тогда комната будет казаться гораздо просторнее.В нише можно разместить кровать или рабочий стол со стуломЕсли планировка комнаты предполагает наличие ниши, обязательно используйте ее возможности по максимуму. В зависимости от размера можете разместить здесь кровать, рабочий стол, тумбу с телевизором. За счет того, что сама конструкция обозначает границы, вам не нужны для зонирования никакие дополнительные инструменты вроде перегородок и пр. Единственное, что вы можете сделать – добавить в эту часть комнаты индивидуальное освещение или использовать для ее отделки какие-то особенные материалы. Чтобы зона получилась более обособленной и могла дать нужное уединение, закройте ее шторой.Чаще всего в нише размещают кровать, что очень актуально для крохотных студий, где места для отдельной спальни просто нет. Также прием подойдет для детской комнаты, в которой обычно нужно совместить сразу несколько функциональных зон. Кстати, наличие ниши в квартире – это не всегда особенности планировки. Вы вполне можете сделать ее своими руками с помощью глубокого стеллажа либо шкафа.Используйте шторы, которые подходят по дизайнуМы уже упоминали шторы несколько раз, но в тандеме с другими приемами зонирования, а сейчас предлагаем вариант, где она используется сольно. Текстиль является, пожалуй, самым бюджетным вариантом разделения комнаты на две части. Они не только обеспечивают приватность, но также слегка приглушают звук. При необходимости вы можете в любой момент открыть занавеску, чтобы объединить помещение в единое целое. Отличное решение для тех, кто не любит статичных решений и часто меняет сценарии использования комнаты.Шторы для зонирования очень удобно использовать на съемных квартирах, где у вас не так много пространства для маневров. А если вдруг вам захочется обновить интерьер, нужно будет лишь заменить старую занавеску новой, подходящего цвета и дизайна. Это гораздо проще и дешевле, чем устанавливать новую перегородку.Варианты зонирования с помощью цвета и напольных покрытийЕсли комната небольшая, использовать габаритную мебель и перегородки для зонирования – не самая лучшая идея, так как они «съедят» полезную площадь. В этом случае на помощь придет правильно подобранная цветовая гамма и отделка. Например, кухню-гостиную можно разделить на две части с помощью напольного покрытия – в зоне отдыха использовать ламинат, а в зоне готовки – плитку. Чтобы сделать рабочий кабинет в гостиной, обозначьте его местонахождения контрастным цветом или обоями с принтом. Также не забывайте об акцентной стене – это еще один прекрасный вариант не только добавить изюминку в интерьер, но и выделить, например, зону дивана, где вы собираетесь с друзьями и членами семьи.Постелите в зону отдыха коверЕще одно решение, которое не перегружает пространство и не требует никаких сложных конструкций. Ковер четко обозначает границы и становится неким ориентиром для расстановки мебели. Чаще всего е его помощи прибегают в гостиной, отделяя зону отдыха от кабинета или кухни. Впрочем, вы можете использовать его и в других комнатах – спальне, детской.При выборе ковра очень важно смотреть на размер – он должен соответствовать группе мебели, под которой будет лежать. Например, диван и кресло могут стоять на изделии лишь передними ножками, а вот журнальный столик должен находиться на нем полностью. Так комната будет выглядеть аккуратно и гармонично. Модный сегодня прием – несколько небольших ковров, уложенных друг на друга. Не слишком удобно, но красиво.