Способы использования подсолнечного масла, о которых вы не знали

Подсолнечное масло можно использовать не только для приготовления еды.

В действительности можно найти огромное количество применений для этой субстанции.

Наверняка, о некоторых из них наши читатели даже не догадывались. Этот обзор поможет исправить сие досадное упущение.

1. Чистка и полировка мебели

Очистка деревянной и лакированной мебели от загрязнений.

Смесь подсолнечного масла и спирта в пропорциях 1:1 прекрасное средство для очистки деревянной и лакированной мебели от любых даже застарелых загрязнений. Кроме того, подсолнечное масло отлично удаляет пыль с мебели, а если смешать его с лимонным соком, получится отличный нетоксичный полироль.

2. Очистка одежды от пятен краски

Средство для удаления свежих следов краски с одежды.

Не спешите огорчаться и выбрасывать одежду, испачканную краской. Удалить такие загрязнения с одежды поможет обычное подсолнечное масло. Нанесите на свежее пятно немного масла, подождите 10-15 минут и тщательно отстирайте загрязнение средством для мытья посуды.

3. Борьба с неприятными запахами

Устранить неприятные запахи в холодильнике и с поверхностей.

Избавится от неприятных запахов в холодильнике, поможет салфетка, смоченная в подсолнечном масле, которой следует протереть все полки и контейнеры.

4. Защита от муравьев

Подобная хитрость также поможет устранить запах лука с кухонного ножа, стола или разделочной доски.

Защита продуктов от муравьев.

Подсолнечное масло - эффективное средство, которое поможет защитить продукты питания от муравьев. Просто смажьте им края емкостей и пакеты с продуктами - это отпугнет насекомых. Данный совет стоит взять на заметку и тем, кто часто ходит на пикник, но не желает делить еду с муравьями.

5. Смазка для петель

Средство от скрипа.

Если двери внезапно заскрипели, а под рукой нет никакого специального средства, смажьте их небольшим количеством подсолнечного масла. Однако, стоит отметить, что масло устранит скрип лишь на время и через неделю-две двери снова заскрипят. Так, что проделав этот трюк однажды, стоит обязательно обзавестись машинным маслом, солидолом или специальной смазкой и заново смазать дверь.

6. Удалить жвачку или наклейку

Средство для удаления жвачек и наклеек.

Легко избавиться от липкой жевательной резинки, прилипшей к мебели, подошве или даже запутавшейся в волосах, поможет все тоже подсолнечное масло. Несколько капель масла также помогут без труда снять наклейку с кузова автомобиля или мебели.

7. Блеск металлических поверхностей

Средство для полировки металлических поверхностей.

Чтобы столовые прибору, кухонная утварь из нержавеющей стали и смесители снова заблестели, время от времени протирайте их салфеткой смоченной в подсолнечном масле. Кроме того, масло образует на поверхности предметов тонкую жирную пленку, которая будет долго защищать эти предметы от загрязнений.

8. Уход за кожаными изделиями

Средство для ухода за изделиями из кожи.

Подсолнечное масло - это прекрасное средство, способное увлажнить и вернуть былой блеск изделиям из кожи. Для этого кожаную поверхность нужно протереть губкой, смоченной в масле, оставить на несколько минут и удалить излишки с помощью сухой салфетки.

9. Пропитка обуви

Водоотталкивающее средство для обуви.

Отработанное подсолнечное масло способно значительно продлить срок носки обычных кожаных ботинок и сделать их непромокаемыми. Для этого поверхность обуви нужно несколько раз обильно смазать маслом, дожидаясь его полнейшего впитывания.

10. Уход за садовым инструментом

Средство для ухода за садовым инструментом.

В начале дачного сезона, смажьте металлические части чистого садового инструмента подсолнечным маслом. Такая хитрость позволит защитить инструменты от ржавчины и загрязнений.

11. Витаминный комплекс

Витамины для котов.

Раз в неделю добавляйте в корм своему коту чайную ложку подсолнечного масла, чтобы предотвратить возможность образования волосяной опухали и значительно улучшить качество шерсти своего любимца.

12. Уход за полостью рта

Средство для полоскания рта.

Индийские ученые выяснили, что нерафинированное подсолнечное масло способно избавить от зубного камня, отбелить зубы и укрепить десна. Для этого, каждый день на протяжении 10 минут нужно полоскать рот небольшим количеством растительного масла.

13. Красота рук и ногтей

Средство для ухода за ногтями и кожей рук.

Подсолнечное масло - это замечательное средство для ухода за кожей рук. Теплое масло можно использовать вместо крема для рук, чтобы увлажнить кожу, смягчить кутикулы и укрепить ломкие ногти. Перед маникюром можно сделать ванночку для рук с теплой водой и несколькими каплями подсолнечного масла. Также, следует смазывать руки подсолнечным маслом, собираясь работать на грядках. Оно создаст защитную пленку, которая не позволит грязи проникнуть под ногтевую пластину.

14. Крем для бритья

Средство для гладкого бритья.

Подсолнечное масло - замечательная альтернатива крему и гелю для бритья. Оно прекрасно увлажняет кожу, обеспечивает скольжение и защищает от царапин и повреждений.

15. Снятие макияжа

Средство для снятия макияжа.

Воспользуйтесь подсолнечным маслом, если под рукой не оказалось специального средства для снятия макияжа. Масло без труда справляется с водостойкой косметикой, устраняет сухость кожи, способствует разглаживанию морщин и не забивает поры.

16. Улучшить скольжение

Ремонт молнии.

Тугую или заедающую молнию можно смазать подсолнечным маслом. Это улучшит скольжение, и молния не будет заедать еще долгое время.

17. Мытье липкой посуды

Эффективное средство для мытья посуды.

Подсолнечное масло поможет легко отмыть посуду от меда, карамели, сахарного сиропа или горчицы. Для этого на грязные тарелки равномерно нанесите немного подсолнечного масла, оставьте на 5-10 минут и смойте обычным моющим средством.